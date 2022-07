Na koních bude závodit rekordních 260 jezdců

KDY: 15. až 17. července

KDE: Pardubice

První letošní závody jezdecké všestrannosti nabízí pardubické závodiště už tento týden. Od pátku 15. července do neděle 17. července se na kolbištích a tratích utká rekordní počet soutěžících. Krátce před uzavřením startovních listin chce o vítězství v jedné z nejnáročnějších jezdeckých disciplín bojovat téměř 260 koní a jezdců, včetně závodníků z Rakouska a Slovenska. Součástí závodů je také Oblastní mistrovství Východočeské oblasti, kvalifikační kolo Českého poháru 2022 ve všestrannosti a kvalifikační kolo Národního poháru všestrannosti.

Třídenní program zahájí páteční drezury, děti na pony a závodníci v soutěžích nižší obtížnosti budou absolvovat také parkury. V sobotu na děti čekají crossy a ostatní se vydají do parkurových kolbišť. V neděli pak závody vyvrcholí atraktivními a náročnými terénními zkouškami na různě obtížných tratích. Po všechny tři dny budou závody startovat už v osm hodin ráno a vzhledem k počtu soutěžních dvojic jezdec – kůň budou končit až v pozdních odpoledních hodinách. Vstupné pro diváky je vždy zdarma.

Historickým motoráčkem do Prachovic už tuto sobotu

KDY: 16. července

KDE: Pardubice



V rámci pestrosti cílů pro jízdu historických vlaků připravil na tuto sobotu Pardubický spolek historie železniční dopravy výlet do Prachovic. Historický motoráček z roku 1949 vyjede z pardubického hlavního nádraží na trať směr Přelouč, Choltice, Heřmanův Městec a Prachovice. V úseku z Heřmanova Městce přes Kostelec do cílové stanice už delší dobu osobní vlaky nejezdí. Po příjezdu do Prachovic je připraven autobus, který zájemce doveze na rozcestí ke hradu Lichnice, kam nejde zajet z důvodu konání festivalu a dále bude pokračovat do Třemošnice k historické vápence. Vlak odjíždí v 9:15 z Pardubic hl.n. a navrací se zpět tamtéž v cca 15:00. Ve vlaku drobné občerstvení a prodej upomínkových předmětů. Do vlaku se vejde maximálně jeden kočárek. Vstupenky na se kupují jen ve vlaku. Více na pshzd.cz.

Mázhaus otevřel výstavu žáků umělecké školy

KDY: do 31. července

KDE: Pardubice

Turistické informační centrum Pardubic zve veřejnost k návštěvě prací talentovaných žáků výtvarného oboru ZUŠ Pardubice – Polabiny, které jsou k vidění ve výstavním prostoru Mázhaus (Pernštýnské nám. 3, Pardubice) do 31. července.

„Přijďte se podívat na práce mladých adeptů umění, které vás překvapí svou nápaditostí a svěžím pohledem na svět kolem nás. Tématem letošní výstavy je moře, které prostupuje všemi vystavenými díly. Nejsou to však jen různé podoby moří a oceánů, které naleznete na obrazech, drobných plastikách a výrobcích z vlny. Práce vyobrazují také všechny další atributy, které k životu v moři a jeho blízkosti náleží,“ informuje o expozici referent Aleš Chaloupka.

Dobové jízdy k 70. výročí trolejbusové dopravy v Pardubicích

KDY: 17. července

KDE: Pardubice



Během léta připravil Dopravní podnik města Pardubic v rámci připomenutí 70 let trolejbusové dopravy v Pardubicích o vybraných víkendech historické jízdy po stávajících i již zrušených trolejbusových linkách. V neděli17. července to bude na linkách 5 a 7, které toho času obsluhují místo trolejbusů autobusy, Na lince 5 bude nasazen autobus Karosa B731 a na lince 7 Renault Citybus z roku 1998. Ve vozidlech můžete uplatnit časovou jízdenku nebo uhradit jízdné 15 korun u řidiče. Tato jízdenka pak cestujícího opravňuje k jízdě v obou vozidlech během celého dne. Podrobný jízdní řád uveden na webu a FB dopravního podniku a na dotčených zastávkách.

SVITAVSKO

Svitavy přivítají slavnosti piva a výstavu retro vozidel

KDY: 16. července

KDE: Svitavy

V sobotu 16. července se ve Svitavách můžete těšit na Pivní slavnosti a expozici historických vozidel. Dopoledne provoní vaření kotlíkových gulášů, ochutnáte novinky i osvědčené receptury od patnácti pivovarů a na velkém podiu se vystřídá několik kapel. Program doplní zábavné soutěže. Akce odstartuje v 9.00 hodin.

Ready Kirken, basketbal i burgery, to je Adfors Basket Street Fest

KDY: 16. až 17. července

KDE: Svitavy



Od 16. do 17. července se v horní části Smetanova náměstí uskuteční první ročník festivalu Adfors Basket Street Fest. Na co se můžete těšit? Třeba na mistrovství České republiky v basketbalu tří proti třem, které se odehraje u morového sloupu. Kromě toho na akci vystoupí kapely Verona, Ready Kirken a Machos Burritos. Vstupné je zdarma, na místě budete moci podpořit veřejnou sbírku pro nemocnou Anielku. Akce po oba dny startuje v 10.00 hodin.

CHRUDIMSKO

Veselokopecký jarmark slibuje řemesla i koncerty

KDY: 16. až 17. července

KDE: Veselý Kopec

V sobotu 16. a v neděli 17. července se v době od 9.00 do 17.00 hodin v areálu Veselého Kopce u Hlinska uskuteční oblíbený Veselokopecký jarmark.

„Návštěvníkům nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s tradičními řemesly a řemeslníky. Naše pozvání k účasti přijali vybraní lidoví výrobci z celé České republiky, včetně výrobců oceněných titulem Nositel tradice České republiky nebo Nositel tradice Pardubického kraje. Zájemci tak budou mít možnost v jedinečném prostředí muzea si prohlédnouta nakoupit krásné výrobky. Zároveň budou moci obdivovat zručnost řemeslníků při práci nebo se zapojit a vyzkoušet si svůj um v dílničkách. Budou zastoupeny různé řemeslné techniky: modrotisk, keramika, lidové hudební nástroje, dřevěné užitné předměty, bylinné sirupy a bylinné čaje. Zaujmou jistě kováři, dráteníci, ale také třeba výrobci slaměných ošatek, soustružených hraček nebo dýmek. V sobotu vystoupí Folklorní soubor Grošz Dolní Rožínky a v neděli zahraje Dechová hudba Hlinečanka z Hlinska,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Vyzkoušejte si řemesla předků

KDY: po celé léto

KDE: Chrudim



Na léto si Regionální muzeum v Chrudimi připravilo ve spolupráci s Muzeem Vysočiny interaktivní výstavu s názvem Stroj času. Nejedná se o klasickou vzdělávací výstavu spojenou s prezentací originálních historických exponátů, které musí být uchráněny jakéhokoliv kontaktu s návštěvníky, naopak. Projekt je postavený na konceptu, který dotýkání přímo vyžaduje. Výstava sestává z několika stanovišť, na kterých si budou moci návštěvníci vyzkoušet vybraná řemesla a činnosti z každodenního života našich předků. Chcete si zkusit umlít mouku v žernovu, vyzkoušet výrobu kroužkové zbroje nebo zjistit, jak se pracovalo s tkalcovským stavem?



Prohlédnout si můžete také výstavu k výročí vzniku Průmyslového muzea pro východní Čechy, které bylo založeno v roce 1892. Úkolem nového muzea bylo povzbudit a zdokonalit průmyslovou výrobu po technické i umělecké stránce.

ORLICKO

Loutky ozdobily žamberské infocentrum

KDY: po celé léto

KDE: Žamberk

Další výstava za sklem s názvem Žamberské loutkohrátky je přes celé léto k vidění v budově bývalého Infocentra v Kostelní ulici v Žamberku. Expozice vás zavede do pohádková světa, je zdarma a můžete ji vidět v jakémkoliv čase.

Mistrovství ČR a SR U23 v silniční cyklistice

KDY: 16. července

KDE: Česká Třebová



V sobotu se uskuteční mistrovský závod v silniční cyklistice. Start závodu a nájezd na okruh Staré náměstí, Hýblova (do protisměru), Litomyšlská - uzavřeno od 12:45 do 13:15. Cíl závodu Litomyšlská, Hýblova, Staré náměstí - uzavřeno od 16:00 do 17:30.