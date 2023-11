Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce.

PARDUBICKO

Mint Market v Pardubicích

Kdy: 10. a 11. listopadu

Kde: Automatické mlýny, Pardubice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V Automatických mlýnech v Pardubicích na trzích Mint Market představí svou tvorbu více než pět desítek kreativců z celé České republiky. Moderně pojaté trhy se svěží módou, šperky, designem, delikatesami, kosmetikou a dalšími výrobky, které poskytují prostor menším a začínajícím návrhářům, tvůrcům a všem nadšencům, se konají v pátek a v sobotu. Stánky budou otevřené v pátek od 15 do 20 a v sobotu od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma, bez bariér a vítáni jsou i čtyřnozí miláčci.

Světla vyprávějí

Kdy: do 7. ledna

Kde: zámecké valy, Pardubice

Za kolik: vstup v listopadu pro děti od 100 Kč, pro dospělé od 150 Kč

Proč přijít: Tisíce světýlek, kilometrové světelné řetězy, tunely, fotorámy a světelné sochy září na valech pardubického zámku. Od 7. listopadu do 7. ledna se tam koná výstava Světla vyprávějí. Otevřeno bude denně od 16 do 21 hodin. Výše vstupného se liší v závislosti na měsíci a také podle dnů v týdnu. Vstupné listopad: Ve všední den dospělí 150 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti (s průkazem ISIC), senioři nad 62 let 100 Kč, rodinné vstupné 400 Kč. O víkendu dospělí 200 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti, senioři nad 62 let 150 Kč, rodinné vstupné 550 Kč.

Cestovatelský festival

Kdy: od 9. do 12. listopadu

Kde: Congress Centre, Palác Pardubice

Za kolik: vstupenky od 100 Kč

Proč přijít: Sedmý ročník festivalu plného cestovatelských přednášek a povídání se koná do čtvrtka do neděle v Paláci v Pardubicích. Můžete se setkat se známými cestovateli, proběhne více než třicet přednášek a také několik premiér, křest knížky, ochutnávka nejpálivějšího chilli a spousta dalšího. Celý program na www.cestovatelskyfestival.cz.

Křest knihy Něha himaláje

Kdy: 11. listopadu od 17.00

Kde: Kulturní dům, Holice

Proč přijít: Něha Himaláje je kniha o dobrodružné expedici, která čtenářům zprostředkuje adrenalinové zážitky, okoření je humorem a zjemní pokorou a nefalšovanou úctou ke všemu, co himalájské vrcholky dávají i berou zároveň. Více než 70 unikátních fotografií vzrušující a neklidný pocit z tohoto dobrodružství dále umocní. Křest knihy se koná v sobotu v Kulturním domě v Holicích. Více o autorovi knihy, holickém rodákovi a ,„extrémním fotografovi“ Janu Petru Juračkovi jsme psali zde:

Senzababča 2023

Kdy: 11. listopadu od 14.00

Kde: Kulturní dům Hronovická, Pardubice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V sobotu se v Kulturním domě Hronovická v Pardubicích koná 15. ročník celostátní soutěže pro ženy, které už mají vnoučata, nazvaný Senzababča 2023. Odpoledne moderuje Petr Jančařík, hostem večera bude zpěvák Bohuš Matuš. Vstup je zdarma.

ORLICKO

Autosalon na Technické 2023

Kdy: pátek 10. listopadu od 8.00

Kde: Střední škola technická Vysoké Mýto

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Srdečně zveme širokou veřejnost na prohlídku 22. ročníku Autosalonu, který se koná v pátek 10. 11. 2023 od 8 do 17 hodin v areálu Střední školy technické Vysoké Mýto, Mládežnická 380.

Svatomartinský lampionový průvod v Javorce

Kdy: sobota 11. listopadu od 16.00

Kde: Park Javorka Česka Třebová

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Temné podzimní dny spolu prozáříme světlem luceren. Přijďte si užít tajuplnou a kouzelnou atmosféru s příslibem příchodu sv. Martina, voňavými perníčky, jablíčkovým čajem a cestu potemnělou Javorkou, vše zakončeno žhavě oslnivým vystoupením Společenství šermu a ohně Tartas. Letos již po sedmnácté!

CHRUDIMSKO

Sběr knih a oblečení pro novou skautskou klubovnu

Kdy: pátek 10. listopadu od 15.30

Kde: Skautská klubovna Skuteč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Válí se Vám na poličce nepotřebné knihy? Máte plnou skříň oblečení a chcete ho poslat dál? Doneste ho do skautské klubovny ve Skutči na adresu Československé armády 633. Oblečení a knihy můžete nosit každý pátek od 15.30 do 17.00. Oblečení musí být vyprané a nepoškozené. Veškerý výtěžek poputuje na sbírku na novou skautskou klubovnu.

Svatomartinský průvod ve Slatiňanech

Kdy: sobota 11. listopadu od 13.00

Kde: Hřebčín Slatiňany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přivítejte s námi příjezd sv. Martina. Národní hřebčín Kladruby nad Labem ve spolupráci s Městem Slatiňany, Římskokatolickou farností Slatiňany a Státním zámkem Slatiňany zvou na Svatomartinský průvod. Ten bude zahájen ve 13 hodin před Hřebčínem Slatiňany a povede ke kostelu sv. Martina, který si budete moci prohlédnout, a kde pan farář přiblíží legendu o tomto světci.

SVITAVSKO

Prodej hraček a her

Kdy: neděle 12. listopadu od 13.00

Kde: Vodní Valy 359, Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pokud ještě váháte co dětem pořídit pod stromeček, tak doražte v neděli 12.11. k nám do koutku. Přijede za námi maminka, lektorka a podnikatelka známá pod názvem Annie's books.

Kafemyslí čtvrté narozeniny

Kdy: sobota 11. listopadu od 16.00

Kde: Kafemysl, Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kafemysl slaví čtvrté narozeniny a vy to musíte oslavit s námi! Už klasicky rozjedeme před kavárnou koktejlový bar. Zábava, hudba a skvělé drinky.