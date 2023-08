Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce, pozvánky najdete i ve fotogalerii.

Na koně do Pardubic. Ilustrační foto | Foto: Dostihové závodiště Pardubice

PARDUBICKO

Čtvrtá kvalifikace na 133. Velkou pardubickou

Kdy: 2. září od 13.00

Kde: dostihové závodiště, Pardubice

Za kolik: základní vstupné 150 Kč, rodinné vstupné 400 Kč

Proč přijít: Čtvrtý díl kvalifikačního seriálu na 133. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou je poslední tuzemskou příležitostí ke splnění podmínek pro start v legendárním dostihu. Tradičně je závěrečný kvalifikační mítink, který se uskuteční v sobotu na pardubickém dostihovém závodišti, také oslavou Evropského dne koní. Tento svátek slaví města zařazená do mezinárodní sítě Euro Equus. Dress code na čtvrtou kvalifikaci je žlutá barva.

Národní výstava jiřinek

Kdy: 2. a 3. září od 10.00

Kde: sokolovna, Dolní Roveň

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Národní výstavu jiřinek můžete navštívit v sobotu 2. září (od 10 do 18 hodin) a v neděli 3. září (od 10 do 16 hodin) v sokolovně v Dolní Rovni. Vystavovat jiřinky budou pěstitelé z celé České republiky.

FOTO: Vydejte se na pravěký výlet k České Třebové

Festivalové pódium v Holicích

Kdy: 2. září od 14.00 hodin

Kde: Sokolský park, Holice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V sobotu můžete v Holicích navštívit v Sokolském parku Festivalové podium. Od 14 hodin zahraje Factorial! Orchestra, v 15.30 začne talk show s operní pěvkyní Dagmar Peckovou, od 16 hodin zazní hity 50. a 60. let v podání The Backway.

Rozloučení s prázdninami

Kdy: 2. září od 17.00 hodin

Kde: zahrada kulturního domu, Dašice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Město Dašice zve v sobotu na rozloučení s prázdninami a rodinný piknik na zahradě kulturního domu. Začátek akce je v 17 hodin. Na místě bude skákací hrad a možnost opéci si uzeninu. Program zakončí po 20. hodině promítání animovaného filmu Kocour v botách: Poslední přání.

ORLICKO

Medový Jarmark

Kdy: sobota 2. září od 10.00

Kde: Náměstí, Jablonné nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: První zářijový víkend přináší další Medový jarmark - celodenní kulturní program pro malé i velké, stánky s jarmarečním zbožím, soutěž o nejlepší štrůdl. Takže, po ránu na Vyhlídkové vrcholy, potom na Medový jarmark.

Rozloučení s létem

Kdy: sobota 2. září od 14.00

Kde: Hřiště, Džbánov u Vysokého Mýta

Za kolik: Vstupné dobrovolné, večer 70 korun

Proč přijít: Od 14.00 dětský program s Bingem a Ijáčkem, soutěže, skákací hrad, hasičská pěna, večer k tanci a poslechu Countrymeni.

O víkendu se koná Národní výstava jiřinek v Dolní Rovni

CHRUDIMSKO

Dožínky - folklorní festival

Kdy: od pátku 1. září do neděle 3. září

Kde: Klášterní Zahrady Chrudim

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zahrnuje přehlídku špičkových folklórních souborů z České republiky, jarmark, … Jako tradičně, první zářijový víkend se do Chrudimi sjedou folklórní soubory, které nabídnou domácím i přespolním výběr toho nejlepšího z folklóru, a to v příjemném prostředí Klášterních zahrad, kde bude probíhat i druhý festivalový den. V sobotu zde bude připraven bohatý program nejen pro děti, ale i pro všechny ostatní návštěvníky, a to konkrétně dobré jídlo a pití, místní pivovary, jarmark.

Městské slavnosti

Kdy: sobota 2. září od 17.00

Kde: Hrad Košumberk, Luže

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V sobotu se můžete těšit na městské slavnosti v Luži, od 17.00 začne program s kapelami, jako Horenka, Volant, The Krabice a další. Občerstvení zajištěno.

SVITAVSKO

100 let kopané v Poličce

Kdy: sobota 2. září od 13.00

Kde: Polička

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: SK Polička při příležitosti oslav 100 let kopané v Poličce vás srdečně zve na koncert skupiny MIRO ŠMAJDA TERRAPIE. Jako předkapela se představí místní rocková kapela REVOLUCE. Hudební večer zakončí DJ Aldows.

Jedlovská muzikální tradice 2023

Kdy: pátek 1. září od 17.00

Kde: Jedlová u Poličky

Za kolik: 750 korun

Proč přijít: Zveme Vás na 6. ročník dvojkoncertu na fotbalové hřiště do Jedlové u Poličky. V letošním ročníku se nám představí nestárnoucí punková legenda VISACÍ ZÁMEK a stále oblíbenější kapela WALDA GANG. O zábavu se v tomto ročníku postará kapela ROCK FAKTOR.