Kam o víkendu v Pardubickém kraji? Přinášíme vám pravidelnou várku redakčních tipů.

V pardubickém Ideonu se v sobotu koná mezinárodní výstava minerálů. | Foto: Luboš Jeníček

PARDUBICKO

Velikonoční stezka

Kdy: v těchto dnech

Kde: valy zámku, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo na zámeckých valech velikonoční stezku. Stezku tvoří desítka zastavení s úkoly a hádankami na vajíčkách, která návštěvníci najdou na zámeckých valech, většinou na stromech. Stezka je volně přístupná po dobu otevření valů, tedy každý den od osmi do 16 hodin, od dubna pak do 18 hodin. Když přinesete vlastnoručně vyrobenou kraslici, můžete ozdobit i velikonoční keř.

Výstava minerálů

Kdy: 25. března od 8.30

Kde: výstavní centrum Ideon, Pardubice

Za kolik: základní vstupné 80 Kč, děti od 6 let, studenti do 18 let, důchodci 40 Kč

Proč přijít: V sobotu se ve výstavním centru Ideon v Pardubicích koná 53. mezinárodní výstava minerálů. Prodejní a výměnnou akci, na které uvidíte minerály, šperky a fosilie, pořádá Mineralogický klub Pardubice. Navštívit ji můžete od 8.30 do 16 hodin.



Normální debil 2

Kdy: 25. března od 18.00

Kde: Východočeské divadlo, Pardubice

Za kolik: od 290 Kč

Proč přijít: Osmdesátky aneb Kalendárium. Volné pokračování stejnojmenné populární inscenace je seriózním výletem do historie i parodickou komedií. Nové příběhy hlavního hrdiny, průšviháře Norberta Intribuse se odehrávají na střední škole, ve vojenském útvaru nebo v oblastním divadle.



Koncert Marien

Kdy: 25. března od 20.00

Kde: Sezemický dům, Sezemice

Za kolik: 280 Kč

Proč přijít: Hudební skupina Marien z Pardubic zahraje v sobotu večer v Sezemicích. Skupina patří k nejoblíbenějším tvářím současné české generace žánru folkové, country a trampské hudby. Věnují se akustické kytarové muzice a vícehlasému zpívaní, hrají melodické písně převážně z dílny Víti Troníčka. Kromě mohutných vokálů a silných písní je pro Marien typická i jedinečná koncertní energie a doslova rodinný humor.

ORLICKO



Farmářské a řemeslné trhy

Kdy: sobota 25. března od 9.00

Kde: Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zveme Vás, vaše přátele, známé a sousedy na farmářské a řemeslné trhy v Ústí nad Orlicí. Můžete si koupit čerstvé, kvalitní potraviny od regionálních farmářů, rukodělné a řemeslné výrobky od šikovných českých ručiček.



Na den pilotem

Kdy: sobota 25. března od 11.00

Kde: Aeroklub, Vysoké Mýto

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte se podívat, jak to vypadá na letišti, nakouknout do hangárů, posadit se do letadla nebo s instruktorem vzlétnout a vyzkoušet si řídit letadlo. Přijďte se svézt v legendárním Blaníku L-13. Zájemci o svezení v motorovém letadle budou mít také možnost se po domluvě svézt v jednom z našich motoráků.

CHRUDIMSKO



Vynášení Smrtky

Kdy: neděle 26. března od 15.00

Kde: MFC, Hlinsko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pojďte s námi vynést “Smrt”. Přivítejte jaro a staňte se součástí zvyku, který neodmyslitelně patřil k životu našich předků. Průvod odejde v 15 hodin od MFC Hlinsko, přes Tylovo náměstí na Betlém, kde děti spálí a utopí "Smrtku".



Zdravotník zotavovacích akcí

Kdy: sobota 25. března od 8.00

Kde: Městský park, Chrudim

Za kolik: 3 500 korun

Proč přijít: Akreditovaný kurz první pomoci určený pro všechny, kdo mají zájem o výkon funkce zdravotníka na zotavovacích a pobytových akcích pro děti a mládež, na lyžařských a turistických zájezdech a na školách v přírodě.

SVITAVSKO



Vnímat tělem

Kdy: sobota 25. března od 14.00

Kde: Nadace Josefa Plívy, Svitavy

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Pojďte vnímat tělem, vyživit se zvukem a kreativně tvořit. Sérii sobotních odpoledních somatických workshopů završí večerní taneční improvizační vystoupení.



Alois Toufar: Kupka z Vysočiny

Kdy: sobota 25. března od 10.00

Kde: Městská galerie, Litomyšl

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Nová výstava s názvem Alois Toufar – Kupka z Vysočiny, která je společným projektem Městské galerie Litomyšl a akademického malíře Jana Paula, představí výběr z díla pozapomenutého umělce Aloise Toufara.