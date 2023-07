Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce ve stručném videu.

PARDUBICKO

Festival Pernštejnlove

Kdy: 28. a 29. července

Kde: Pardubice

Za kolik: od 250 do 400 korun

Proč přijít: Do soboty 29. července se na pardubickém zámku koná osmý ročník divadelního festivalu Pernštejnlove. V pátek od 18 hodin se mohou návštěvníci těšit na Rande naslepo. Jaké je čeká představení, to se nikde nedozví. Bude to překvapení. Od 21 hodin uvede divadlo Tramtarie na hlavním nádvoří černou komedii Válka Roseových. V sobotu od 18 hodin začne na malém nádvoří představení Třeba to vyjde a ve 21 hodin letošní hlavní program Pernštejnlove zakončí Divadlo Stodola s muzikálem Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta. Každý den je připravený i další doprovodný program.

Letní mámení

Kdy: 29. července od 14.00

Kde: Sezemice

Za kolik: nad 15 let 50 Kč

Proč přijít: Město Sezemice připravilo na sobotu akci pro celou rodinu. Odpoledne plné hudby, divadla, akce a zajímavých show začne ve 14 hodin na hřišti Spartaku Sezemice. Pro děti je připraven skákací hrad a skluzavka. Večer od 19.30 zahraje pohodová muzika Brink Music.

Pardubické letní kino

Kdy: 29. a 30. července od 21.30

Kde: Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pardubické letní kino Rebel, které promítá každý prázdninový večer od 21.30 hodin na louce u Wonkova mostu, zve v sobotu na film Lví král. Jde o novou verzi slavného příběhu ve špičkové animaci. V neděli je na programu akční podívaná Terminátor: Temný osud s Arnoldem Schwarzeneggerem a Lindou Hamiltonovou.

Moderní architektura v Pardubicích

Kdy: 29. července od 13.00

Kde: Pardubice

Za kolik: 160 Kč

Proč přijít: Prohlídku nazvanou Moderní architektura v Pardubicích v první polovině 20. století pořádá v sobotu Východočeské muzeum Pardubice. Průvodce vás zavede k zajímavým budovám od věhlasných architektů, jako byli Josef Gočár, Antonín Balšánek či Ladislav Machoň, i ke stavbám od méně známých tvůrců, mezi něž patřil Oldřich Liska a Jaroslav Kohoutek. Vstupenky si můžete zakoupit online nebo rezervovat na e-mailu rezervace@vcm.cz či na telefonním čísle 773 819 028.

CHRUDIMSKO

Studnice Fest 2023

Kdy: pátek 28. července od 15.00

Kde: Cihelka Blatno

Za kolik: 790 korun

Proč přijít: Již 17. ročník pohodového hudebního festivalu v lese! Tata Bojs, Monkey Business, Mňága a Žďorp, Skyline, Gaia Mesiah, Letní Kapela, The Atavists, Vasilův Rubáš, Dukla Vozovna, Lazer Viking, I love You Honey Bunny, The Valentines, Záviš, Fredy&Krasty, Corpulent Provocateur, WYFE, theMayRevolution, B1NARY, Sešlost.

Zámecká noc ve Slatiňanech

Kdy: sobota 29. července od 19.30

Kde: Státní zámek Slatiňany

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Zveme Vás na procházku zámeckými komnatami v jedinečné atmosféře rozsvícených lustrů a lamp. Interiéry si projdete vlastním tempem, jak bývá zvykem na památkách v Anglii. Bude tedy čistě na Vás, kolik času v zámeckých pokojích strávíte. Připraveni pro Vás budou průvodci, kteří Vám rádi zodpoví zvídavé dotazy.

ORLICKO

Rock-Sport Párty 2023

Kdy: od soboty 29. července do neděle 30. července

Kde: Klášterec nad Orlicí

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Po roční pauze je opět připraven další ročník Rock-sport party. Program i většina skupin je stejná jako měly být loni, jen první dvě skupiny jsou jiné, ale stejně tak dobré. Neváhejte a přijďte na fotbalový turnaj, odpolední dětský program a na rockový večer. Připomínáme, že začíná již v 17 hodin a prohloupí, kdo přijde později.

Staročeský pouťový jarmark

Kdy: sobota 29. července od 9.30

Kde: Kostel sv. Jakuba, České Heřmanice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Městys České Heřmanice a Svatojakubská farnost Vás zvou na již tradiční 7. ročník Staročeského pouťového jarmarku, který se bude konat u kostela sv. Jakuba v Českých Heřmanicích. Pro každého máme něco. Můžete se opět těšit na stánky s různými tradičními ručními výrobky a regionálními pochoutkami.

SVITAVSKO

Bláža Memorial Vol.5

Kdy: sobota 29. července od 10.00

Kde: Skatepark, Svitavy

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Program je naprosto jasný, a to v čistě přátelském duchu zavzpomínat na našeho kamaráda Radka Blážu Blaževského. Užít si společně celý den, a doprovodný program.

Food day festival

Kdy: sobota 29. července od 10.00

Kde: Státní zámek Litomyšl

Za kolik: 45 korun

Proč přijít: Rádi bychom vás pozvali na nezapomenutelný zážitek plný vůní, chutí a zážitků na Food Day Festivalu v Litomyšli. Tento festival se bude konat v nádherném areálu státního zámku a nabídne nejrůznější kuchyně z celého světa.