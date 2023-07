Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce ve stručném videu.

PARDUBICKO



Festival Hrady CZ

Kdy: 21. a 22. července

Kde: Kunětická hora u Pardubic

Za kolik: cena vstupenky na místě, dospělý (permanentka pátek + sobota) 1900 Kč

Proč přijít: Festival Hrady CZ se v pátek a v sobotu koná pod hradem Kunětická hora u Pardubic. V pátek se areál na pastvinách pod hradem otevře v půl čtvrté odpoledne, program nabídne koncert kapely Kryštof, Anny K. či vystoupení Michala Hrůzy nebo kapely Gaia Mesiah. V sobotu se areál otevře v půl jedenácté dopoledne a návštěvníci se mohou těšit na rockový nářez od Kabátu, popovou hvězdu Mirai a představí se zde legendární Wanastowi Vjecy s frontmanem Robertem Kodymem.



Krása okamžiku

Kdy: do 3. září

Kde: Pardubice

Za kolik: vstup na výstavu zdarma

Proč přijít: V předbraní Zelené brány v Pardubicích byla tento týden otevřena výstava obrazů malířky Karolíny Borecké nazvaná Krása okamžiku. Všestranná umělkyně se kromě malířství věnuje také výrobě loutek a dva roky pracovala v sochařském ateliéru. Z uměleckých technik si oblíbila zejména malbu akrylovými barvami, kterými maluje nejen na plátno, ale také na kameny, dřevo a břidlici. Z uměleckých stylů ji nejvíce ovlivnil francouzský impresionismus, který se často promítá také do jejího díla. Předbraní je otevřeno denně od 10 do 18 hodin (polední pauza od 12 do 13 hodin).



Svatojakubský den

Kdy: 23. července

Kde: Přelouč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přelouč je poutním místem východočeské trasy svatojakubské cesty do Santiaga de Compostela. V neděli 23. července se v Přelouči koná Svatojakubský farní den. V 10 hodin se uskuteční v kostele sv. Jakuba slavnostní mše svatá. Poutníci, kteří ušli na východočeské svatojakubské trase pěšky více než 100 km, si převezmou pamětní listy, které jsou dílem kamenosochaře a výtvarníka Romana Morcinka, autora svatojakubských patníků. Odpoledne ve 14 hodin se vydají poutníci z Přelouče do Lepějovic u Valů, kde byl v pondělí u kostela sv. Michaela archanděla umístěn nový patník se znakem svatojakubské mušle. Trasa je dlouhá 6 kilometrů tam a stejně tak i zpátky.



Letní kino: Baron Kraus

Kdy: 21. července od 21.30 hodin

Kde: Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pátek uvede Pardubické letní kino, které promítá každý prázdninový večer od 21.30 hodin u Wonkova mostu, dokumentární snímek Baron Kraus. Životopisný film představí zapomenutého českého génia. Pardubák Artur Kraus (1854 - 1930) byl astronom a popularizátor astronomie, mecenáš umění, průkopník letectví, tenisu, sportovec, šachista i hudebník. Stál u založení Astronomické společnosti v českých zemích.

CHRUDIMSKO

Ukázky dravců

Kdy: neděle 23. července od 15.00

Kde: Košumberk

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Komentované ukázky dravců, pohádka, focení s dravci na hradě Košumberk



Jubilejní 10. turnaj v malé kopaní

Kdy: sobota 22. července od 18.00

Kde: Restaurace Panská zahrada, Předhradí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: I tento rok zveme na jubilejní 10. turnaj v malé kopané do Panské zahrady v Předhradí. Kapacitu turnaje činí 10 týmů.

ORLICKO



FreshDance fest

Kdy: od čtvrtka 20. července do neděle 23. července

Kde: Lanškroun

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: 4 dny, 6 míst a velká nálož jedinečných kulturních zážitků. Velkolepé představení plné ohně a artistických kousků, novo-cirkusový soubor Chůdadlo, koncerty, taneční talkshow, rozmanité taneční workshopy od špiček české taneční scény, tančírny, dětské pohybové hry, street food fest a další.



Myslivecký táborák 2023

Kdy: sobota 22. července od 12.00

Kde: Myslivecká chata Letohradská bažantnice

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: MS Lukavice Letohrad Vás srdečně zve na tradiční Myslivecký táborák, který proběhne 22. 7. 2023 od 12h v Letohradské Bažantnici na Myslivecké chatě. Výdej myslivecké kuchyně od 12h. Od 17h se můžete těšit na zvěřinové burgery a jiné dobroty z grilu. V 18h to rozbalí pecková rocková kapela Metaxa. Dále se můžete těšit na ukázku sokolnictví, vábení zvěře a mysliveckého troubení.

SVITAVSKO



Pohodelský miniFEST 2023

Kdy: sobota 22. července od 16.00

Kde: Pohodlí u Litomyšle

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: I letos se uskuteční Pohodelský miniFEST! Úžasný letní hudební festival v srdci malé vesničky. A na co se můžete těšit? Skvělé nové i známé kapely. Profesionální zvuk a stage. Bary plné dobrého pití. Vynikající jídlo z vlastní kuchyně po celý večer.



Ecstatic Dance v altánu

Kdy: sobota 22. července od 15.00

Kde: Zahrady sv. Vincence z Pauly vedle Základní školy Svitavy

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Můžete se těšit na krásné prostředí nově vybudovaného altánu s jezírkem. Jako DJ bude hrát tradičně Martin Palla, bude ekvádorské kakao, sdílecí kruh, relaxační meditace a ovocné občerstvení.