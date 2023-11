Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce ve stručném videu.

Víkendové tipy 44. týden | Video: Deník

PARDUBICKO

Zámek plný knih

Kdy: pátek 3. listopadu od 10.00

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Knižní veletrh Zámek plný knih je letos věnován gastronomii. Oblíbená akce s podtitulem Mlsné jazyky, chutě a návyky se koná na pardubickém zámku v pátek 3. listopadu od 10 hodin. Součástí budou i dvě minivýstavy. První se jmenuje Vraž tam osm vajec a představí nejstarší kuchařky ze sbírky Východočeského muzea. Ty nejzajímavější recepty z nich si mohou návštěvníci odnést domů. Druhá výstava představí muzejní přírůstky ze zrušeného pardubického pivovaru – první sud, který se narazil, historické etikety, originální lahve. Veletrh zakončí beseda se spisovatelkou Dagmar Heřtovou, která si bude s moderátorem Jakubem Malým povídat nejen o své letošní novince Vidličkou po mapě… aneb gastronomická odysea a jiná kulinářská dobrodružství. Beseda začíná v 17 hodin.

Bára Poláková v Pardubicích

Kdy: pátek 3. listopadu

Kde: Žlutý pes, Pardubice

Za kolik: 550 Kč

Proč přijít: Herečka a zpěvačka Barbora Poláková vyráží na turné ON/OFF ke stejnojmennému novému albu, které vyšlo letos v květnu. Koncertní šňůra bude mít celkem pět zastávek a začne 3. listopadu v Pardubicích. Poláková vystoupí v pátek od 20 hodin v pardubickém klubu Žlutý pes.

Halloween v Pohádkové zahradě

Kdy: sobota 4. listopadu

Kde: Pohádková zahrada, Pardubice

Proč přijít: Strašidelný svátek Halloween můžete s dětmi oslavit v sobotu 4. listopadu v Pohádkové zahradě v Pardubicích (ulice K Židovskému hřbitovu). Zváni jste již od 10 hodin, ale až ve 12.30 se otevře brána do říše divů - stezka pro odvážné. Připraven je také lampionový průvod, spousta halloweenských soutěží a ohnivá show.

Kouzelníci se sklem

Kdy: sobota 4. listopadu od 14.00

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: 50 Kč za osobu

Proč přijít: V sobotu od 14 hodin mohou rodiny s dětmi na pardubickém zámku poznat sklářské řemeslo. Malá dílna postavená z autentických sbírkových předmětů uložených v pardubickém muzeu návštěvníky zavede do světa řemeslníků, kteří díky svému umu dokáží „vykouzlit“ třeba skleničku nebo vázu. Děti získají znalosti jak o nástrojích sklářů, tak i o jejich výrobních postupech. Dílnu vede Michal Hambálek, program je vhodný pro rodiny s dětmi ve věku od 6 do 12 let. Rezervace na e-mailu rezervace@vcm.cz.

ORLICKO

Výlov Čermenského rybníka 2023

Kdy: sobota 4. listopadu od 7.00

Kde: Dolní Čermná

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční výlov rybníka v Dolní Čermné na Orlickoústecku. Prodej lovených ryb přímo na hrázi. Občerstvení - grilované a uzené ryby, kapří hranolky, rybí polévka, teplé a studené nápoje. Dětský kolotoč, vláček, kolo štěstí, skákací hrad a další.

Halloweenské proměny 2023

Kdy: sobota 4. listopadu od 20.00

Kde: Pražská 33, Vysoké Mýto

Za kolik: 2000 korun

Proč přijít: Pojď si se mnou a mými přáteli udělat den svůj den, chceš se na jeden den stát upírem, čarodějnicí, kouzelnou vílou a nebo něžnou kráskou. Volba je jen ta tobě. Kromě kouzelného účesu, v podobě prodlouženého culíku nebo hřívy, hrůzostrašném líčení,nebo romantického make-upu, fotek v digitální podobě v tematickém prostředí, si odneseš spoustu krásných vzpomínek a úsměvů.

CHRUDIMSKO

Zderaz relive (Legendární disco ve Zderazi se vrací)

Kdy: sobota 4. listopadu od 20.00

Kde: KD Zderaz

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Legendární klub Paradise ve Zderazi opět ožívá! Přijďte spolu s námi zavzpomínat na mládí a připomenout si nezapomenutelné akce. Kdo to zažil, ví o čem mluvíme. A kdo ne, tak o tom určitě slyšel a nemůže si to nechat ujít. Během večera zazní hity, tak jak si je pamatujete ze Zderaze: Mauro Picotto, Pakito, Tiësto, Cascada,… Určitě dojde i na starší nebo novější.

Stezka odvahy

Kdy: sobota 4. listopadu od 18.00

Kde: Prosetín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Večerní procházka po okolí Prosetína, kdy cestou možná potkáte hodná strašidla, je tady. Startujeme od rybníka za školou hned po setmění. Ve školní jídelně bude souběžně probíhat výstava žákovských prací ke stým narozeninám naší kapličky. Drobné občerstvení je zajištěno. Těšíme se!

SVITAVSKO

Astrovíkend Litomyšl

Kdy: od soboty 4. listopadu do neděle 5. listopadu

Kde: Zámecké návrší Litomyšl

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Přednášky, workshopy, esoterické pomůcky a výrobky, šperky, drahé kameny, literatura, lapače snů, meditace, rituály.

Memoriál svitavských turistů

Kdy: sobota 4. listopadu od 8.00

Kde: Svitavy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jako každý rok zavzpomínáme na naše přátele, členy KČT, kteří již nejsou mezi námi.