Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce.

Sportovní park Pardubice pokračuje v parku Na Špici až do neděle. V pátek 11. srpna bude lákadlem běh Suchou nohou přes Labe. Sobota bude hrát všemi barvami, koná se běh parkem s názvem Barvám neutečeš. | Foto: Renata Antonyová

PARDUBICKO

Sportovní park Pardubice

Kdy: od 5. do 13. srpna

Kde: park Na Špici, Pardubice

Za kolik: hrací karta do parku stojí 90 korun

Proč přijít: V Pardubicích v parku Na Špici pokračuje do neděle 13. srpna Sportovní park, kde si děti i dospělí mohou vyzkoušet desítky druhů sportů. V pátek 11. srpna bude lákadlem běh Suchou nohou přes Labe. Účastníci budou mít za úkol překonat 60 metrů dlouhou lávku, která bude sestavena z plovoucích panelů, v co nejlepším čase. Startovat se bude ze břehu od koupaliště na Cihelně směrem na molo nedaleko griloviště v parku Na Špici. Sobota bude hrát všemi barvami, čeká nás běh parkem s názvem Barvám neutečeš. Neděle bude lákat na divadélko pro děti a koncert Mixle v piksle.



Branný den na zámku

Kdy: 12. srpna od 10.00

Kde: zámek, Pardubice

Za kolik: zdarma (na prohlídky je nutná rezervace)

Proč přijít: Výlet do času studené války slibuje sobotní Branný den na pardubickém zámku. Připomene neoblíbené školní branné dny, před hradbami předvede ležení civilní obrany, při komentovaných prohlídkách zavede návštěvníky do útrob tajemného krytu civilní obrany a nezapomene ani na aktivity pro děti. Od 10 do 18 hodin se návštěvníci seznámí s historií civilní obrany a studené války a poznají aktuální prostředky ochrany obyvatel. Na akci je vstup zdarma, ale místa na prohlídkách je nutné předem rezervovat. Ve 13, 15 a 17 hodin jsou připravené zážitkové prohlídky, při nichž budou k vidění jednotliví příslušníci krajského velitelského štábu civilní obrany při práci. Návštěvníci si prohlédnou dobové vybavení a dozví se historii zámeckého krytu. Z důvodu omezené kapacity prohlídek a programu pro děti je nutné si předem rezervovat vstupenky na e-mailu rezervace@vcm.cz nebo na telefonním čísle 773 819 028.

Friends fest

Kdy: 12. srpna od 10.00

Kde: dostihové závodiště, Pardubice

Za kolik: dospělý 400 korun, na místě 450 korun

Proč přijít: Na pardubickém závodišti se v sobotu koná osmý ročník rodinného festivalu plného Ameriky. Friends fest nabídne indiánskou show, rodeo, dřevorubeckou show, military camp, výstavu amerických aut a mnoho hudebních vystoupení. Mezi účinkujícími je skupina Škwor a zpěvák Sebastian. Areál závodiště se otevře v 10 hodin, program potrvá do 22 hodin.



Cimrmanovská klasika na Kunětické hoře

Kdy: 11. srpna od 20.30

Kde: Kunětická hora u Pardubic

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Legendární severské drama Dobytí severního pólu z pera Járy Cimrmana tentokrát v podání HRRR divadelního spolku se odehraje v pátek od 20.30 hodin na zbrusu nové kryté komorní scéně přímo v hradním paláci na Kunětické hoře. Kapacita sálu je omezená. Rezervace vstupenek na e-mailu ren.vet@seznam.cz. Koupě a vyzvednutí zarezervovaných vstupenek na místě před divadelním představením.

CHRUDIMSKO

Barokní ohňostroj

Kdy: pátek 11. srpna od 22.00

Kde: Klášterní Zahrady Chrudim

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ohňostroj proběhne během Letní barokní scény. Přijďte si užít nádhernou atmosféru barokních oper. Nechte se hýčkat a okouzlit překrásnými tóny barokní hudby, bohatými kostýmy. Udělejte si radost, odpočiňte si, zapomeňte na starosti všedního života a přijeďte do Chrudimi na tradiční festival.



Putování starou Chrudimí s kapucínem Fortunátem

Kdy: od pátku 11. srpna do neděle 13. srpna

Kde: Muzeum baroka, Chrudim

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sraz ve 22.15 před Muzeem barokních soch (v pátek po ohňostroji, v sobotu a v neděli po večerních operách).

ORLICKO

98. Ústecká Staročeská Pouť

Kdy: od pátku 11. srpna do neděle 13. srpna

Kde: Park Kociánka, Ústí nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letošní v pořadí již 98. ÚSTECKÁ STAROČESKÁ POUŤ se uskuteční ve dnech 11. - 13. srpna na Kociánce. Součástí tradiční pouti bude také bohatý doprovodný program.

Janouškovo Ústí alias muzikanti v Cakli

Kdy: od pátku 11. srpna do soboty 12. srpna

Kde: Vodácké tábořiště a občerstvení Cakle, Ústí nad Orlicí

Za kolik: od 270 korun

Proč přijít: JANOUŠKOVO ÚSTÍ alias MUZIKANTI V CAKLI - 38. ročník s podtitulem VZPOMÍNKA NA ZAHRADU Festival folk a country hudby JANOUŠKOVO ÚSTÍ neboli Muzikanti v Cakli, který se koná ve dnech 11. a 12. srpna 2023 v areálu Cakle v Ústí nad Orlicí, patří u nás mezi festivalové kmety. Letos už 38. ročník! Za tu dobu na něm zahrála dlouhá řada kapel a písničkářů z Čech i ze světa.

SVITAVSKO

Oldřišská Večerní O Pohár starosty obce v požárním útoku

Kdy: sobota 12. srpna od 21.00

Kde: Oldříš

Za kolik: zdarma

Proč přijít: SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLDŘIŠ Vás zve na XI. ročník soutěže OLDŘIŠSKÁ VEČERNÍ O POHÁR STAROSTY OBCE v požárním útoku.



Noční bloudění v Moravské Třebové

Kdy: sobota 12. srpna od 21.00

Kde: Kukuřičné bludiště v Moravské Třebové

Za kolik: od 70 korun

Proč přijít: Přijďte se bát s Kukuřičáky! Skvělá noční zábava v kukuřičném bludišti. Opět pro vás chystáme oblíbené noční bloudění společně se strašidly a speciální tajenkou. Můžete přijít od 21:00 do 1:00. Do 23:00 je především pro děti s rodiči, poté vypukne zábava pro odvážnější.