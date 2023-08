Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce, pozvánky najdete i ve fotogalerii.

Sezemice zvou o víkendu na tradiční lávku a také na pouť. | Foto: Štefan Švestka

PARDUBICKO

Sezemická lávka

Kdy: 19. srpna od 14.00

Kde: Sezemice

Za kolik: Sezemická lávka vstup zdarma, vstup na zábavu 200 Kč

Proč přijít: V sobotu se můžete těšit na tradiční Sezemickou lávku a sezemickou pouť. 71. ročník Sezemické lávky začne ve 14 hodin. Cílem akce je přejet 22 centimetrů širokou lávku přes řeku Loučná na kole co nejpomaleji a na trakaři co nejrychleji. V Sezemicích bude také lunapark a nejrůznější občerstvení. Tradiční pouťová zábava s kapelou Agnes Rock revival se pak koná od 20 hodin.

Co vás čeká na Sezemické lávce? Podívejte se na fotogalerii z roku 2022.

Léto na Příhrádku

Kdy: 18. srpna od 18.00

Kde: Příhrádek, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V historickém centru Pardubic pokračuje kulturní festival Léto na Příhrádku. V pátek od 18 hodin vystoupí na náměstíčku na Příhrádku improvizační skupina Paleťáci. Zkušení herci, nadšení improvizátoři, zapálení lektoři ukážou divákům, že jde divadlo dělat jinak. Jejich velikou vášní je improvizace, kdy není předem znám žádný scénář a vše je tvořeno na místě před publikem. Vznikají tak komické, emotivní a originální neočekávaná herecká překvapení. Není výjimkou, že do svých her zapojují i obecenstvo.

Po stopách Silver A

Kdy: 19. srpna od 15.00

Kde: sraz před radnicí, Pardubice

Za kolik: dospělý 150 korun, dítě do 15 let 60 korun

Proč přijít: Informační centrum zve na prohlídku nazvanou Pardubicemi po stopách Silver A: Poslední cesta Alfréda Bartoše. Za druhé světové války sehrály Pardubice důležitou roli ve spojitosti s protinacistickým odbojem. Stezka vás provede poslední cestou Alfréda Bartoše, velitele výsadku Silver A, který mimo jiné spolupracoval se skupinou Anthropoid při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Místo srazu je před budovou radnice na Pernštýnském náměstí. Rezervovat místo si můžete e-mailem na adrese info@ticpardubice.cz či telefonicky na čísle 775 068 390.

Letní cena města Pardubic

Kdy: 19. srpna

Kde: závodiště, Pardubice

Za kolik: dospělý 150 korun

Proč přijít: Dostihový mítink pojmenovaný po hlavním dostihu dne Letní cena města Pardubic se koná v sobotu 19. srpna na pardubickém závodišti. Letní dostihový mítink kombinuje rovinové dostihy s dostihy přes proutěné překážky. Areál se otevře v 10.30 hodin. První dostih startuje ve 12.30 hodin.

Festival Karel

Kdy: 18. a 19. srpna

Kde: Čeperka u Pardubic

Za kolik: na oba dny 550 korun

Proč přijít: V pátek a v sobotu ožije areál Letní restaurace Machač nedaleko Pardubic hudebními tóny. Již popáté se uskuteční festival Karel. V pátek začnou koncerty v 17.30 hodin a v sobotu již v 11.30 hodin. Vystoupí skupiny Mutanti hledaj východisko, Ventolina, Poletíme?, Kalle, Dukla vozovna, Volant, Peshata a další.

Karel je festival pro milovníky hudby, léta a vodních radovánek

Pivní slavnosti

Kdy: 19. srpna

Kde: před kulturním domem, Holice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Pivní slavnosti se konají v sobotu od 14 hodin před kulturním domem v Holicích. Připraveny josu pivní speciály, bude hrát živá hudbu rozmanitých žánrů, zúčastnit se můžete soutěží.

CHRUDIMSKO

Skutečský festival vína

Kdy: 19. srpna od 14.00

Kde: Skuteč

Za kolik: vstupné 100 korun (na místě 150 korun), získáte degustační skleničku.

Proč přijít: Park před sportovní halou ve Skutči se v sobotu opět promění v „malou Moravu". Plody své práce ukáže 15 vinařství za doprovodu cimbálové hudby, která navodí tu pravou atmosféru. Celá akce bude zakončena večerní taneční zábavou kapely Nouzový režim.

Medokvas v Zemi Keltů

Kdy: 19. srpna od 10.00

Kde: keltský skanzen, Nasavrky

Za kolik: dospělí 170 Kč, děti (6 - 15 let) 90 Kč

Proč přijít: V sobotu se v keltském skanzenu v Nasavrkách uskuteční akce Medokvas, která slibuje zážitek plný medových pochoutek za doprovodu folkového koncertu. Během této slavnosti se návštěvníci ponoří do fascinujícího světa včel a objeví, jak významné jsou pro naši přírodu. Pro děti budou připraveny dílničky, kde si mohou například vyrobit vlastní svíčku z včelího vosku a odnést si ji na památku domů. V pozdní odpoledne přijdou na řadu kapely Ořešák a Blondýna. Akce trvá do 17 hodin.

Zdroj: archiv pořadatelů

ORLICKO

Cihelna 2023

Kdy: 18. a 19. srpna

Kde: Králíky

Za kolik: v pátek jednotné vstupné 200 korun, v sobotu dospělý 300 korun, děti a senioři 200 korun

Proč přijít: Ve dnech 18. a 19. srpna se v prostoru u Vojenského muzea Králíky uskuteční Den Sil podpory AČR - Cihelna 2023. Akce je určená všem příznivcům vojenské historie, techniky, historické a současné výzbroje z řad široké veřejnosti. V pátek je veřejnosti od 14 hodin přístupný generální nácvik akce. Hlavní program se uskuteční sobotu od 10.30 hodin. Armáda ČR se bude prezentovat statickými ukázkami pozemních i vzdušných sil. Kluby vojenské historie se pak představí v dynamické ukázce na téma Slovenského národního povstání v roce 1944, které je zároveň hlavním námětem této akce.

Zdroj: archiv pořadatelů

Černovírské rolování slámy

Kdy: 19. srpna od 15.00

Kde: Černovír, Ústí nad Orlicí

Za kolik: diváci zdarma

Proč přijít: Když koulet balíky slámy, tak jedině v Černovíru v Ústí nad Orlicí. Černovírské rolování slámy se koná v sobotu od 15 hodin na náměstíčku před hospodou. Soutěžit mohou děti, ženy, muži i smíšená družstva mužů a žen. Pro všechny jsou připraveny ceny a pro vítěze na 222 metrů dlouhé trati i pohár místostarosty města Ústí nad Orlicí a sud piva. Registrace soutěžících od 14 hodin.

SVITAVSKO

Noční hrané prohlídky hradu

Kdy: 18. a 19. srpna od 17.15

Kde: Svojanov

Za kolik: dle ceníku www.svojanov.cz

Proč přijít: Na Svojanov se v pátek a v sobotu dostaví poslední soukromý majitel hradu Antonín Haasche se svou chotí, který hrad obýval v druhé polovině 19. století. Nevěříte? Přijeďte se podívat. Na 18. a 19. srpna jsou totiž naplánované oživené večerní prohlídky. Na noční prohlídku si, prosím, rezervujte lístky předem, ať máte zaručený jedinečný zážitek info@svojanov.cz nebo na tel. čísle 461 744 124.

Zdroj: archiv pořadatelů

Vinný košt v Litomyšli

Kdy: 19. srpna od 11.00

Kde: Smetanovo náměstí, Litomyšl

Za kolik: Nalévá se pouze do skleniček, a to buď do festivalových skleniček, které zakoupíte na místě za 100 Kč, nebo si vezměte vaši oblíbenou skleničku na víno, na kterou si zakoupíte od pořadatelů samolepku za 60 Kč.

Proč přijít: Vinný košt & festival chutí se uskuteční v sobotu od 11 hodin na Smetanově náměstí v Litomyšli. Festival nabídne gastronomii snoubící se s vínem a hudební program po celý den, akce potrvá až do 22. hodiny.