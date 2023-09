Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce.

O víkendu se na pardubickém dostihovém závodišti uskuteční jubilejní 25. ročník výstavy Koně v akci. Během dvou dnů se návštěvníkům představí více než dvě stovky koní od velšských pony až po chladnokrevné „obry“. | Foto: Dostihový spolek Pardubice

PARDUBICKO

Zámek a muzejní depozitář otevřou pro veřejnost zdarma

Kdy: 10. září

Kde: Zámek Pardubice a muzejní depozitář v Ohrazenicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: K příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví se v neděli 10. září otevře Zámek Pardubice i muzejní depozitář v Ohrazenicích veřejnosti zdarma. V depozitárním areálu v Ohrazenicích si zájemci mohou rezervovat jak prohlídky depozitářů s kurátory v 10, 13 a 15 hodin, tak i exkurze do konzervátorských dílen s restaurátory ve 13 a 15 hodin. Sraz účastníků je před branou depozitáře, v Semtínské ulici 157. V Zámku Pardubice si budou návštěvníci moci prohlédnout expozice skla, numismatiky a archeologie. Chybět nebude ani výstava Jaké odění, takové uctění. Zájemci si mohou také rezervovat prohlídky Pernštejnské rezidence a společenských prostor zámku v 11, 13 a 15 hodin.

Loučení s létem

Kdy: 9. září od 10.30

Kde: Lázně Bohdaneč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Lázně Bohdaneč chystá v sobotu den plný pohody a dobré zábavy pro celou rodinu. Program začne o půl jedenácté a dopoledne je věnováno hlavně dětem. Ty se mohou těšit na kreativní dílničky. Nebude chybět ani loutkové divadélko z pytlíčku s rodinnou pohádkovou komedii Prasečí slečinky aneb prasečinky, skákací hrad, lunapark, malování na obličej, taneční vystoupení se skupinou Select Dance a soutěže o ceny. Letošní akce s podtitulem Revival Festival se nese v duchu známých světových kapel. Bohdanečským náměstím tak budou znít od 13 hodin hity kapel Abba, Boney M, Queen a zpěváka Elvise Presleyho.

Koně v akci a Dožínky

Kdy: 9. a 10. září

Kde: Pardubice

Za kolik: sobota - základní vstupné 150 korun, rodinné vstupné 400 korun; neděle - zdarma

Proč přijít: Největší výstava o koních a lidech Koně v akci zaplní dostihové závodiště v Pardubicích na dva dny. Nabídne ukázky různých plemen koní, a to nejen v chovatelských kolekcích, ale také při různých pracovních, sportovních či jiných dovednostech. Návštěvníci se mohou těšit na Mistrovství České republiky v těžkém tahu, na šampionát v ovladatelnosti s kládou či na soutěž v orbě koňmi O ruchadlo bratranců Veverkových. Na sobotní odpoledne je připravena koňská show - vozatajové, rytíři, dámy v sedle, sportovní koně a další. Vyvrcholením bude představení skupiny Haraldos Stunt Brothers. Součástí nedělního programu jsou Dožínky, které pořádá Okresní agrární komora Pardubice. Program na závodišti začíná v sobotu i v neděli v 9 hodin a končí v sobotu v 19 a v neděli v 18 hodin.

Retroměstečko

Kdy: 9. a 10. září

Kde: Pardubice

Za kolik: na místě za dospělého či dítě nad 150 cm 200 Kč, rodinné vstupné 500 Kč

Proč přijít: Víkend plný tradic a zábavy pro celou rodinu slibuje Retroměstečko, které vyroste o víkendu v bývalých kasárnách TGM v Pardubicích. Seznámíte se s prací hasičů a integrovaného záchranného systému, bezpečnostních složek státu i firem působících na obranné platformě. Kromě toho se těšte také na auto – moto veterány, statická stanoviště, tankovou arénu, staré a dobové hračky, předměty i různou techniku a zajímavosti, které pyšně vystupovaly pod značkou Made in Czechoslovakia i okolních států. Zpestřením je možnost techniku si osahat, svézt se. Pro děti probíhá v prostoru areálu akce Superbojovka s Retráčkem. Areál bude otevřen v sobotu od 9 do 22 hodin, v neděli od 9 do 18 hodin.

ORLICKO

54. ročník pochodu Lanškrounská KOPA a městské slavnosti

Kdy: od pátku 8. září do soboty 9. září

Kde: Lanškroun

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 54. ročník pochodu Lanškrounská KOPA a městské slavnosti nabídnou stejně jako v minulých letech řadu sportovních i kulturních zážitků.

Městské slavnosti Vysokého Mýta

Kdy: sobota 9. září od 9.00

Kde: Vysoké Mýto

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Koncerty, program pro děti, divadlo, Kujebácký jarmark, after party v Amfiteátru. BARBORA POLÁKOVÁ, PERUTĚ a další.

CHRUDIMSKO

Den památek

Kdy: sobota 9. října od 9.00

Kde: Muzeum Chrudim

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Chrudim Vás zve na Den otevřených dveří památek. Volný vstup do mnoha památek v Chrudimi od 9 do 17 h V budově Muzea (Široká ul. 85, první patro) navštivte přednáškový sál od 9 do 13 h (vystavení vybraných kronik města Chrudim za přítomnosti kronikářky Lenky Tiché).

Rosická brázda 2023 a Družstevní dožínky

Kdy: sobota 9. září od 9.00

Kde: Rosice u Chrudimi

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Další ročník setkání historických traktorů a zemědělských strojů, veteránů a všech přátel vůně rodné hroudy. Majitelé traktorů předvedou orbu na přilehlém připraveném poli, můžete si vyzkoušet soutěže nebo jízdu zručnosti v traktoru o pohár. Zemědělské družstvo Rosice vystaví svou současnou techniku a oslaví družstevní dožínky jejichž součástí bude ukázka mlácení obilí historickou mlátičkou. Po obědě vystoupí kapely Pernštejnka a Moravská Veselka. Pro návštěvníky je připraven doprovodný program a prodej nejen mnoha vynikajících výrobků ZD Rosice oceněných tituly Mls Pardubického kraje. O bohaté občerstvení se tradičně postará SDH Rosice.

SVITAVSKO

O duševním zdraví z vlastní zkušenosti

Kdy: pátek 8. září od 18.30

Kde: Nový kostel, Litomyšl

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Skautský institut v Litomyšli ve spolupráci s českou křesťanskou akademií si vás dovolují pozvat do Nového kostela v Litomyšli dne 8.9.2023 v 18:30h na besedu s tématem „O duševním zdraví z vlastní zkušenosti“.

Fish Fest

Kdy: pátek 9. září od 12.00

Kde: Sportovní areál za Sokolovnou, Litomyšl

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Od 12 hodin se můžete těšit na skvělé grilované rybky od našich kuchařů, čepované plzeňské pivečko a nesmí chybět skvělá muzika, která je letos zaručena díky MACHOS BURRITOS, THE NIGHT'S JOY a PROČ NE BAND.