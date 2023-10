Kam ve volných dnech za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na nabídku akcí od naší redakce.

Mezi nejlákavější akce Podzimních městských slavností v centru Pardubic patří spanilá jízda veteránů (v sobotu od 13 hodin) a lampionový průvod. | Foto: Luboš Jeníček

PARDUBICKO

Pardubické městské slavnosti

Kdy: 6. a 7. října

Kde: Pardubice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Oslavy začnou v Pardubicích v pátek a potrvají po celou sobotu. I letos nabídnou návštěvníkům řadu koncertů, dětská vystoupení, akrobatické vystoupení na koních, tradiční jízdu kočárů i historických vozidel. V pátek od 10 do 22 hodin bude na Pernštýnském náměstí tržiště a od 14 hodin také party stan a slíbenými pochoutkami. V 16 hodin budou slavnosti oficiálně zahájeny spanilou jízdou kočárů, vystoupí Petra Černocká a k vidění bude i písečná show s projekcí. Program na Pernštýnském náměstí bude pokračovat i v sobotu od dopoledne až do noci. V 19 hodin vyjde z náměstí lampionový průvod a v 19.30 začne unikátní laserová projekce na budovu Domu hudby na Sukově třídě. Od 20.20 hodin na Pernštýnském náměstí vystoupí zpěvačka Monika Absolonová.

Pardubice slaví. Ohňostroj nahradí laserová show, Sukova třída se zavře

Festival ptactva

Kdy: 7. října od 8.30

Kde: Lázně Bohdaneč

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Objevte starobylou rybniční krajinu v okolí Lázní Bohdanče a poznejte tamní ptáky na speciální ornitologické procházce. V sobotu 7. října ji pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích s Českou společností ornitologickou v rámci Festivalu ptactva. Vycházka je zdarma, místo je ale nutné rezervovat na e-mailu praus@vcm.cz. Sraz účastníků je v sobotu v 8.30 před sochou sv. Jana Nepomuckého u bohdanečského mlýna, asi 500 metrů od konečné MHD linky 3 z Pardubic. Nenáročná procházka bude dlouhá asi sedm kilometrů. Účastníci budou pozorovat a určovat ptáky i za pomoci stativového dalekohledu s velkým zvětšením. Za vhodného počasí bude na programu i ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vhodné je vzít si terénní obuv a vlastní dalekohled.

V pátek můžete v Pardubicích navštívit také Noc vědců:

Máte rádi pokusy, tajemství a vesmír? Nezmeškejte Noc vědců v Pardubicích

Běh Univerzity Pardubice

Kdy: 7. října od 9.00

Kde: Pernštýnské náměstí, Pardubice

Za kolik: startovné dobrovolné

Proč přijít: V sobotu se koná třetí ročník Běhu Univerzity Pardubice. Vyrazit lze i na kolech nebo na koloběžkách. Výtěžek akce věnuje univerzita na domácí hospicovou péči. Sportovci vyběhnou v sobotu 7. října z Pernštýnského náměstí. Běžce čeká trasa dlouhá 2,5 kilometru, trať pro cyklisty a fanoušky koloběžek bude mít 3 kilometry. První start pro běžce je naplánovaný na 10 hodin. Cyklisté a koloběžkáři vyrazí na trasu v 10.30 hodin. Prezence začíná v 9 hodin. Akce je nesoutěžní s dobrovolným příspěvkem.

Běh Univerzity Pardubice rozhýbe město a pomůže

Dostihový víkend

Kdy: 7. a 8. října

Kde: závodiště, Pardubice

Za kolik: vstupné zakoupené na místě, v sobotu od 150 Kč, v neděli od 500 Kč

Proč přijít: Pardubické závodiště čeká vrchol dostihové sezony, v neděli se běží 133. Velká pardubická. Už v sobotu se ale mají milovníci tohoto sportu na co těšit. V sobotu se poběží 42. ročník Ceny zimní královny, na východ Čech se tento závod přestěhoval z Karlových Varů. Celkem je v sobotu na programu 8 dostihů, první startuje v 11.15 hodin. V neděli se areál otevře ji v 9 hodin, v 11 hodin proběhne slavnostní zahájení dostihového dne, první dostih startuje v 11.30 hodin, na dráhu Velké pardubické koně vyběhnou v 16 hodin.

KVÍZ: Velká pardubická se blíží. Připomeňte si slavné koně, sázky i tragédie

ORLICKO

Swing Fest Zdeňka Černého

Kdy: od pátku 6. října do soboty 7. řijna

Kde: Ústí nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zveme Vás na první ročník Swing festu Zdeňka Černého. V pátek se budete moci projít po místních restauracích a klubech, kde nasajete hudební, swingovou a jazzovou atmosféru. V sobotu se pak na Vás těšíme na přehlídce big bandů v Roškotově divadle.

Dlabání dýní

Kdy: sobota 7. října od 9.00

Kde: Tyršovo náměstí, Choceň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jedna malá dýně pro každé dítě zdarma. Možnost zakoupení velkých dýní a svíček. Občerstvení - alko i nealko punč. Akce se koná za každého počasí. V případě deště bude k dispozici krytý stan. Dlabátka s sebou. Přijďte si užít hezké dopoledne.

CHRUDIMSKO

V. Mrákotínská traktoriáda na Oflendě

Kdy: sobota 7. října od 13.00

Kde: Oflenda, Mrákotín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Den plný traktorů a zábavy.

Bleší trh

Kdy: sobota 7. října od 14.00

Kde: Předhradí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte prodat nebo vyměnit to, co už doma nepotřebujete nebo koupit to, co Vám doma chybí. Na městečku (u sv. Tadeáše).

SVITAVSKO

Legiovlak

Kdy: od úterý 3. října do neděle 8. října

Kde: Moravská Třebová

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nádraží Moravská Třebová je pětadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Moravské Třebové přístupný zdarma od úterý 3. až do neděle 8. října. Ve všední dny od 8 do 16 hodin a o víkendu od 9 do 16 hodin.

Biskupické Kaléšek

Kdy: sobota 7. října od 11.00

Kde: Obec Biskupice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 25. ročník festivalu slivovice a 20. ročník jízdy velocipedistů.