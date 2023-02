Kdy: pátek 10. února od 19.00 hodin

Kde: Divadlo Exil, Pardubice

Za kolik: 150 až 200 korun

Proč přijít: Divadlo Exil, které sídlí v Machoňově pasáži v Pardubicích, v pátek od 19 hodin uvede drsné drama Kráska z Leenane spisovatele Martina McDonagha. Příběh o osamělém soužití matky a dcery na irském venkově je protkán černým humorem. Maureen je ve třiceti ještě panna a musí pečovat o svou despotickou matku Mag. Do stereotypu hádek a naschválů dvou nešťastných žen vstupuje sympatický Pat a jeho mladší bratr Ray. Dostane Maureen poslední šanci na první lásku?

Procházka krajinou

Kdy: od 8. 2. do 5. 3.

Kde: Mázhaus, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve výstavním prostoru Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích můžete navštívit výstavu smaltovaných obrazů a smaltovaných šperků výtvarnice Olgy Kuchtové s názvem Procházka krajinou. Olga Kuchtová je uznávanou návrhářkou knižních obálek a lektorkou výtvarných kurzů. Ve své tvorbě se věnuje kresbě, grafice, akvarelu, olejomalbě, malování na hedvábí a výrobě šperků. V roce 2017 propadla kouzlu smaltování a své obrazy jezdí tvořit do Dílny uměleckého smaltu ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Prohlídka pernštejnské truhly

Kdy: sobota 11. února od 13 hodin

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: plné vstupné 180 korun, snížené 90 korun

Proč přijít: Po staletí nikdo netušil, že se v podzemí Zámku Pardubice skrývá pokladnice. Masivní tři a půl metru dlouhou a metr širokou truhlici z hrubě tesaných fošen pobitou železnými pásy objevil v malém sklepení pod zámeckou kaplí správce zámku teprve v 19. století. Truhla sloužila jako trezor uchovávající nejvýznamnější listiny, smlouvy, zlato a cennosti. Dnes je to jediná dochovaná součást pozdně gotického mobiliáře zámku. Nejbližší prohlídka pernštejnské truhly se koná v sobotu 11. února od 13 hodin. Kapacita je omezená, je nutná předchozí rezervace na e-mailu rezervace@vcm.cz nebo přes formulář na webu Východočeského muzea Pardubice.

Kuličkiáda smíchu

Kdy: neděle 12. února od 14 hodin

Kde: Enteria arena, Pardubice

Za kolik: startovné družstva 20 korun, jednotlivci od 13 let 10 korun, děti do 12 let zdarma

Proč přijít: Kuličkiáda smíchu je tradičním předskokanem Grand Festivalu smíchu, který pořádá Východočeské divadlo Pardubice. Výjimečná soutěž se uskuteční v malé hale Enteria areny v Pardubicích v neděli od 14 hodin (registrace soutěžících a trénink od 13 hodin). Na ledové ploše bude připraveno dvanáct drah, hráči budou rozděleni do dětských kategorií a kategorií dospělých. Do cvrnkání kuliček se zapojí i pardubičtí herci. Na výherce čeká řada zajímavých cen.

Masopust

Kdy: sobota 11. února od 10 hodin

Kde: Dolní Jelení

Na masopustní průvod zve v sobotu Sbor dobrovolných hasičů Dolní Jelení. Sraz masek je v 9 hodin v hasičské zbrojnici. Okolo 10. hodiny vyrazí masopustní průvod do ulic, v doprovodu s živou kapelou a koňským povozem navštíví spoluobčany v jejich příbytcích. Pro masky bude po průvodu připraveno občerstvení.

CHRUDIMSKO

Zimní jezdecký pohár spřežení 2023

Kdy: sobota 11. února od 9.00

Kde: Hřebčín, Slatiňany

Za kolik: 100 korun/dospělá osoba, 50 korun/děti od 6 do 18 let, studenti do 26 let, senioři nad 60 let, 200 korun rodinné vstupné, zdarma děti do 6 let, ZTP do 18 let a ZTP/P + doprovod

Proč přijít: Jezdecká hala Na Rembáni ve Slatiňanech bude hostit druhé kolo Zimního jezdeckého poháru spřežení. Těšit se můžete na kategorie dvojspřeží pony, jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Vítězství v soutěži čtyřspřeží bude obhajovat domácí jezdec Petr Novák se starokladrubskými vraníky.

Železný kelt/tka 2023

Kdy: sobota 11. února od 6.30

Kde: Země Keltů, Nasavrky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vydejte se s námi na orientační závod s historickým podtextem a příběhem naladěným do mýtického a mystického duchu, kde osud ovlivňují staří bohové. Čeká na vás hned několik variant závodu. Projdete si trasu skrz Železné hory a vyzkoušíte si na několika stanovištích zajímavé, dnes již netradiční, disciplíny a osvojíte nové dovednosti.

ORLICKO

Lenka Dusilová BAND ve Vysokém Mýtě

Kdy: sobota 11. února od 20.00

Kde: M-Klub, Vysoké Mýto

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Lenka Dusilová přijede představit svojí novou kapelu složenou ze špičkových muzikantů! Přijďte si užít tento výjimečný hudební zážitek. Na koncertě zazní jak věci z posledního, třemi Anděly ověnčeného alba Řeka, tak průřez Lenčinou starší tvorbou.

Masopustní Flerjarmark 2023

Kdy: sobota 11. února od 10.00

Kde: Náměstí J.M.Marků, Lanškroun

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Účastníky budou stovky masek, koňové v zápřeži, hudební produkce či světoznámé divadlo Kvelb a samozřejmě též i masopustní Flerjarmark, čítající desítek a desítek stánků pro potěchu vás i vašich ctěných útrob. Zaplesáme, dárečky z pouti domů přivezete, drobné české tvůrce potěšíte a sobě oko u paní domácí pořídíte.

SVITAVSKO

Hasičský ples

Kdy: sobota 11. února od 20.00

Kde: Sokolovna, Dolní Újezd

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Dolní Újezd zve na hasičský ples konaný v sobotu 11. února 2023 v Dolním Újezdě. Těšit se můžete na hudební skupinu MIX, předtančení v podání skupiny Dance ladies, plný bar, výbornou nabídku kuchyně a bohatou tombolu.

Miloš Knor - Valentine Show

Kdy: sobota 11. února od 19.00

Kde: Kotelna Music Club, Litomyšl

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Miloš Knor jako vztahový guru? Ano i to je možné. Limitované Stand-up comedy představení Miloše Knora.