Chaloupka jako z pohádky, chrám ohně, ikonická stavba architekta Pavla Janáka, manifest českého národního stylu. Tím vším je budova krematoria v Pardubicích, která letos slaví 100 let. Její historii připomíná venkovní výstava v areálu pardubického Centrálního hřbitova, kterou připravily Služby města Pardubic společně s Východočeským muzeem v Pardubicích. Pro veřejnost se otevře v pátek 27. ledna.Výstava nabídne možnost seznámit se blíže s architektem Pavlem Janákem, s jeho dalším dílem, s historií kremačního hnutí a kremace samotné. „Poodkrýváme historii stavby krematoria v Pardubicích. Součástí panelů jsou dobové historické fotografie a plány krematoria. Naším velkým přáním je přiblížit dnešnímu návštěvníkovi hřbitova to, co mohl prožívat kdokoliv před 100 lety: uvědomit si, jak důležitým krokem stavba krematoria byla, co pro lidi znamenala,“ uvedla kurátorka výstavy Veronika Schiebelová.Soutěže na pardubické krematorium se v roce 1919 zúčastnilo na 81 autorů s 95 projekty, porota se však plně nespokojila s návrhy a z toho důvodu neudělila první místo. Až druhým místem byl oceněn Janákův projekt, který byl nakonec vybrán k realizaci. Ta však nastala až po přepracování plánu v roce 1921. Samotná výstavba probíhala v letech 1922–1923. Výsledný návrh, který vyšel na 1,9 milionu korun, se stal manifestem českého národního stylu. Zájemci si mohou výstavu prohlédnout během otevírací doby centrálního hřbitova do 20. listopadu 2023.

Hrajeme spolu za Pardubice

KDY: 28. ledna

KDE: Pardubice



V sobotu se v Enteria aréně v Pardubicích koná devátý ročník akce Hrajeme spolu za Pardubice. V 16.30 hodin zazní úvodní slovo a kráce potom čne koncert Komorní filharmonie Pardubice a kapely Sto zvířat, v 18:30 hodin pak následuje utkání základní části Kooperativa NBL: BK KVIS Pardubice vs. Královští sokoli. Výtěžek z prodeje vstupenek bude věnován ve prospěch Základní školy a Praktické školy Svítání, konkrétně na nákup svozového vícemístného automobilu pro žáky školy.

Svatební veletrh

KDY: 28. a 29. ledna

KDE: Pardubice

V budově ČSOB Pojišťovny v Pardubicích se o víkendu koná Svatební veletrh. Budou připravena tři patra plná vystavovatelů. Vystavovatelé osobně poradí se svatbou od A do Z, nabídnou své služby, produkty a nejnovější trendy. Svatební salóny nejen z Pardubic předvedou šaty pro nevěstu, ženicha i hosty. Mezi vystavovateli se opět představí několik zlatnických dílen. Cukrářky předvedou zdobení dortů a nabídnou mini zákusky. Vizážistky poradí nejen nevěstám, jak pečovat o pleť před svatebním líčením a jak si upravit neposedné vlasy tak, aby účes vydržel celý den. Připravena je ochutnávka dobré kávy a míchaných nápojů. V doprovodném programu nebude chybět společenský tanec, vystoupení harfistky a kouzelníka. Těšit se můžete na ukázky svatebních fotografií i záznamů i květinové vazby. Veletr můžete navštívit v sobotu od 10 do 17 a v neděli od 10 do 16 hodin.

Labyrint svitavských příběhů

KDY: v těchto dnech

KDE: Svitavy



V přízemí Městského muzea a galerie najdete historickou expozici s trochu tajemným názvem Labyrint svitavských příběhů. Ve výstavním sále se rozehrají etudy šestnácti příběhů města v dávných i méně dávných dobách. Dozvíte se například, jak Svitavy přišly ke svému jménu, jak se město rozrůstalo, jak prosilo o pomoc, kde se kázalo a kde rozjímalo a mnoho dalšího.

Masopustní průvod

KDY: 28. ledna

KDE: Vítanov

Začíná čas masopustů. První letošní průvod na Hlinecku, které je známé tím, že zdejší obchůzky jsou zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, vyjde v sobotu 28. ledna ve Vítanově a Stanu, začátek je v sedm hodin ráno. Po celý den bude vyhrávat Hlinečanka. Přístí týden – v sobotu 4. února – masopustní veselí ovládne Hamry a skanzen Veselý Kopec.

Přehlídka 2023 a Vesmír

KDY: 28. ledna

KDE: Svitava



V sobotu zahájí Městské muzeum a galerie ve Svitavách tradiční výstavu výtvarníků svitavského regionu Přehlídka 2023 a zároveň výstavu Vesmír o sluneční soustavě, dobývání Měsíce, současné astronomii i vzniku kosmu a možnostech života v něm. Vernisáž začíná v 15 hodin. Výstava Vesmír potrvá do 19. března a výstava Přehlídka 2023 do 9. dubna.

Pestrobarevný život a betlém

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí prodlužuje do konce února výstavu Pestrobarevný život Bohuslava Langa aneb Život prvního porevolučního starosty města je popsán od dětských krůčků přes skautské, sportovní a studentské mládí až do starostenského křesla. Až do Hromnic je zároveň otevřena stálá expozice betlémů a zbrusu nový betlém orlickoústeckých osobností.

Tříkrálový koncert

KDY: 29. ledna

KDE: Moravská Třebová



V klášterním kostele sv. Josefa v Moravské Třebové se v neděli 29. ledna od 15 hodin uskuteční Tříkrálový koncert, na kterém vystoupí zpěvák Vojtěch Dinga. Akci pořádá Charita Moravská Třebová.

Dynamo 100

KDY: do 1. října

KDE: Pardubice

Na pardubickém zámku je k vidění unikátní výstava Dynamo 100 k oslavě sta let pardubického hokejového klubu. Můžete se těšit na připomenutí historie klubu, zlatých momentů, klíčových postav. Nechybí ani audiovizuální prvky – vyzkoušíte si, jaké to je stát během zápasu na střídačce a zažijete zápasové emoce očima hráčů a trenérů. Součástí výstavy je kolekce 37 medailí, z toho 10 olympijských včetně zlatých naganských od brankáře Dominika Haška i trenéra Vladimíra Martince. Takovýto počet cenných kovů pohromadě ještě nebyl v Čechách k vidění. Dále se můžete těšit na prsteny pro vítěze Stanley Cupu nebo Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL. „Pardubičtí hráči v NHL posbírali tolik trofejí jako hráči žádného jiného týmu. Stejně tak máme legendy z dob, kdy se do NHL bohužel nemohlo. Útok Martinec-Novák-Šťastný. Návštěvníci uvidí, s jakými hokejkami stříleli góly a budou to moci porovnat s tou, která letos dala 5000. gól Pardubic v samostatné české extralize,“ uvedl kurátor výstavy Petr Dufek. Nejnovějšími exponáty bude bronzová medaile Matěje Blümela z loňského mistrovství světa ve Finsku a také čerstvá stříbrná „placka“ Radima Rulíka, kterou získal na přelomu roku jako trenér české reprezentace do dvaceti let. Výstava potrvá do 1. října. Základní vstupné činí 250 korun, snížené 150 korun (žáci, studenti, senioři). Rodinné vstupné vyjde na 500 korun. Otevřeno je denně kromě pondělí.

Grafiky jako poezie

KDY: v těchto dnech

KDE: Polička

Potřebujete dodat energii na cestu k vzdálenému jaru? V Městském muzeu v Poličce si můžete připomenout, jak voní slunečný den, potěšit se krajinou prozářenou barvami, zasnít se u mlžných scenérií, jež přímo hladí po duši, a to díky grafikám Ivo Křena. Městské muzeum a galerie Polička zve na výstavu tohoto jedinečného pardubického autora s rodinnými vazbami na Poličku. „Rodiče Ivo Křena pocházeli z Poličky, do domu na ulici E. Beneše jezdil Ivo Křen na prázdniny a později na chalupu,“ vysvětlil kurátor výstavy David Junek. Křenovy úchvatné linoryty září barvami, zajímavými tvary a strukturami. Pro návštěvníky je připraven také tvořivý program.

Lidé odvedle

KDY: do 19. března

KDE: Litomyšl

Interaktivní výstava Lidé odvedle návštěvníkům unikátním způsobem přibližuje každodenní život hendikepovaných. Navštívit ji můžete v Regionálním muzeu v Litomyšli. Podtitul výstavy „Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem“ zcela přesně vystihuje formu, kterou je výstava prezentována. Návštěvníci jsou zábavnou formou pozváni na skutečný výlet: od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici nechybí například model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci. Výstava potrvá do 19. března.