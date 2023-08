Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce ve stručném videu.

Víkendové tipy 31. týden | Video: Deník

PARDUBICKO

Sportovní park Pardubice

Kdy: od 5. do 13. srpna

Kde: Pardubice

Za kolik: hrací karta do parku stojí 90 korun

Proč přijít: Sportovní park Pardubice 2023 rozhýbe soutok Labe a Chrudimky a přilehlý park Na Špici v termínu od 5. do 13. srpna. Návštěvníci se mohou těšit na osvědčené zážitky i řadu novinek. Na obou pardubických řekách i v parku se opět představí na 60 sportovních klubů z Pardubic a okolí. Připraven je i kulturní doprovodný program. V sobotu 5. srpna se koná akce se zábavným programem pro celou rodinu Zažij město a v neděli 6. srpna bude park patřit malým i velkým gladiátorům, běží se Gladiator race.

Kvalifikace na Velkou pardubickou

Kdy: 5. srpna

Kde: Pardubice

Za kolik: dospělý 150 korun

Proč přijít: V sobotu se na pardubickém závodišti běží třetí kvalifikace na letošní ročník 133. Velké pardubické. Areál závodiště se otevře v 11 hodin, první dostih startuje ve 13 hodin. Dress codem srpnové kvalifikace je modrá barva.



Festival dechových hudeb

Kdy: 5. srpna

Kde: Strašov u Přelouče

Za kolik: vstup na místě 250 korun

Proč přijít: Strašov u Přelouče spolu s dechovou hudbou Pernštejnka zvou příznivce lidové muziky a zábavy na Festival dechových hudeb. Koná se v areálu uprostřed obce v sobotu od 14 hodin. V programu vystoupí dechová hudba Borovienka ze Slovenska, "domácí" Pernštejnka, západočeská Chodovarka a moravská Veselá muzika z Ratíškovic. Pořadem provede moderátorka Jana Trojanová. Občerstvení zajištěno, parkování poblíž areálu.

Slamák rock fest

Kdy: 5. srpna

Kde: Újezd u Přelouče

Za kolik: 600 korun

Proč přijít: Na letním parketu v Újezdu u Přelouče se koná v sobotu od 16 hodin Slamák rock fest. Vystoupí skupiny Roxor, Komunál, Walda gang a také legendární Turbo. Zahraničním hostem bude revivalová skupina Kiss Forever band. Akce se koná za každého počasí, parkování je zdarma.

CHRUDIMSKO

Večer Legend

Kdy: sobota 5. srpna od 14.00

Kde: Léto s Rychtářem, Hlinsko

Za kolik: od 390 korun

Proč přijít: Je to dlouhých sedmnáct let, co Olympic odehrál první a do letošního roku poslední koncert v hlineckém amfiteátru Rychtář. Teď tato legendární skupina, jejíž kariéru provází nespočet dnes již zlidovělých hitů, slaví 60 let! A není tak lepší příležitost pro návrat do Hlinska.

Punk Fest

Kdy: sobota 5. srpna od 11.00

Kde: Leťák, Chrudim

Za kolik: od 350 korun

Proč přijít: Chystáme třetí ročník festivalu PUNK FEST CHRUDIM a už nyní se těšíme na Vaši účast. Dali jsme si trochu na čas, ale nakonec se nám podařilo dát partu nadšených organizátorů zase dohromady a festival se konat bude jako tradičně v chrudimském Leťáku.

ORLICKO

Víkendové deskohraní ve Vysokém Mýtě

Kdy: od pátku 4. srpna do neděle 6. srpna

Kde: Husova 146, Vysoké Mýto

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V naší herně se na Vás těší přes 2600 deskových her. Hry Vám rádi půjčíme, vysvětlíme, a případně si je s Vámi i zahrajeme. Hry, které zase neumíme my, se od Vás rádi naučíme.

Kunčický kravál 21

Kdy: pátek 4. srpna

Kde: Pod lipami, Letohrad - Kunčice

Za kolik: 280 korun

Proč přijít: Tradiční akce v tradiční čas na tradičním místě! Lidová veselice za lidový peníz aneb za málo peněz hodně muziky! Přírodní areál, domácí kuchyně, dvě pódia, lidové ceny, stanování zdarma.

SVITAVSKO

Noční bloudění v Moravské Třebové

Kdy: sobota 5. srpna od 21.00

Kde: Kukuřičné bludiště v Moravské Třebové

Za kolik: 95 korun dospělí

Proč přijít: Skvělá noční zábava v kukuřičném bludišti. Opět pro vás chystáme oblíbené noční bloudění společně se strašidly a speciální tajenkou. Můžete přijít od 21:00 do 1:00. Do 23:00 je především pro děti s rodiči, poté vypukne zábava pro odvážnější.

Litomyšlský pivní festiválek

Kdy: sobota 5. srpna od 12.00

Kde: Toulovcovo Náměstí, Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pivní rozmanitost, živá vystoupení, soutěže s pivní tématikou, bohaté občerstvení.