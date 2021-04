Velikonoční šipkovaná a Zámecká stopovačka

KDY: denně od 10 do 18 hodin

KDE: zámecké valy

Velikonoční šipkovanou si můžete zahrát na valech pardubického zámku. Šipkovanou tvoří 12 zastávek se zajímavými informacemi a úkoly. Cesta k nim je lemována barevnými fáborky. Na druhém rondelu pak čeká kraslicový keř, který můžete pomoci ozdobit. Muzeum prosí, aby návštěvníci zavěšovali na keř jen opravdové kraslice z vajec, zdobené jakoukoli technikou. Hru je možné absolvovat v době otevření valů – denně od 10 do 18 hodin. Při návštěvě areálu zámku můžete zabavit děti také vědomostní hrou Zámecká stopovačka. Hrací plánek si zájemci mohou zdarma vyzvednou ve schránce umístěné v zámecké bráně. Hru je možné hrát celoročně v době otevření zámeckých valů a nádvoří. Hra je určena primárně pro děti od 6 do 12 let.

Pokračuje Muzeum jako malované

KDE: více informací na www.vcm.cz



Inspirujte muzejníky a namalujte, jakou výstavu byste chtěli ve Východočeském muzeu vidět. Byly by to hračky z muzejního fondu? Nebo loutky, filmoví hrdinové či pohádkové postavičky? Chcete, aby se výstavní sál proměnil v jednu velkou autodráhu nebo obří pokojíček pro panenky? A co třeba tajemná jeskyně plná jejích zvířecích obyvatel? Soutěž Muzeum jako malované je připravená pro děti od 1 roku do 15 let. Vyhrát mohou dárek a volnou vstupenku do muzea i pro své rodiče. Soutěžícím stačí namalovat, na jakou výstavu by se těšili nejvíce, a poslat vyfocený nebo naskenovaný obrázek na adresu podrouzkova@vcm.cz. Východočeské muzeum pak všechny vystaví na svých webových stránkách. Více na www.vcm.cz.

Za architektonickými skvosty Pardubic

KDY: kdykoliv

KDE: www.hagapardubice.cz.



Florbalový klub Haga Pardubice nabízí na svých internetových stránkách několik stezek Pardubicemi. Zájemce zavede k budovám architektů Ladislava Machoně, Antonína Balšánka, Oldřicha Lisky a Josefa Gočára, nebo za díly Karla Řepy. Více informací na www.hagapardubice.cz.

Akvadukt v Semíně

KDY: kdykoliv

KDE: Semín u Přelouče

Semín je obec ležící asi pět kilometrů severozápadně od Přelouče, 15 km západně od Pardubic. Kousek od Semína se nachází akvadukt - křižovatka vodních toků, v tomto případě Opatovického kanálu a Sopřečského potoka, ne tak často vídaná technická památka, jejíž základy spadají do období počátku 16. století. Tehdy toto území patřilo Vilémovi z Pernštejna.

Dokumenty z 15. století

KDY: od 1. dubna

KDE: výloha badatelny Státního okresního archivu Pardubice



V dubnu si připomínáme 500. výročí od úmrtí Viléma z Pernštejna. Součástí programu 500 let renesance ve východních Čechách, který se k tomuto výročí vztahuje, je i digitální výstava Pernštejnové v archivních dokumentech. Ta je od dubna k vidění na monitoru ve výloze badatelny Státního okresního archivu Pardubice (Bělobranské náměstí). „Představíme veřejnosti digitální kopie listin z jednotlivých měst našeho okresu. Nejstarší jsou z konce 15. století, většina pak z první poloviny 16. století. Zájemci mohou nahlédnout i do Knihy městské rudé (1515-1585), jediné kulturní památky okresního archivu, která obsahuje také obecní nařízení týkající se vnitřní správy města, ale především převody majetku mezi měšťany. Představena budou i dobová pečetidla a vybrané pečetě,“ řekl vedoucí pardubického pracoviště archivu Ladislav Hloušek.

Četba za časů korony pokračuje

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcd.cz

ZA KOLIK: zdarma



Herci Východočeského divadla Pardubice se znovu pustili do načítání povídek z knih českých autorů. Na jaře točili audionahrávky především z literatury pro děti, teď vybírají z knih pro dospělé. Herci začali autorem Ladislavem Pecháčkem, natočili povídky s kriminalistickými zápletkami ze souboru nazvaného Hořká čokoláda. Dalším spisovatelem, který dal pardubickým kumštýřům svolení k použití svého díla, je Jiří Kratochvil. Ze souboru Strach nad městem, který zatím čeká na vydání, je připraveno šest povídek. Třetí knihou, na jejímž poslechu herci pracují, je novela Ivana Binara Den, kdy slétly vlaštovky. Nahrávky najdete na webu divadla www.vcd.cz v rubrice Repertoár, poslechnout si je lze i na facebooku divadla.