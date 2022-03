Na víkend 26. a 27. února (v sobotou i v neděli od 19 hodin) připravilo Východočeské divadlo Pardubice premiéru komedie s prvky sci-fi Ona není vadná! Dalšího potenciálního adepta do soutěže pardubického GRAND Festivalu smíchu napsal Alan Ayckbourn, jeden z nejúspěšnějších žijících dramatiků na světě. Chystanou novinku na velkém jevišti Městského divadla režíruje Zdeněk Dušek, který s VČD pohostinsky spolupracuje již od roku 2001. Děj komedie Ona není vadná! se odehrává v televizním studiu, které vyrábí nekonečné seriály. Studio zaměstnává v zájmu nízkorozpočtové produkce místo herců aktoidy, herecké roboty. U jejich režie, či spíše vedení pohybů a hlasových projevů, skončil – s věčnou sklenkou v ruce – jeden z nejvýznamnějších filmových režisérů minulosti, Chandler Tate. A právě za ním sem přijde mladý nadšený adept scenáristiky Adam Trainsmith, který obdivuje Tateovu dřívější skutečně uměleckou tvorbu. Chvíli sleduje natáčení schematických situací v prefabrikovaných dějích a pojednou si všimne, že jedna robotka projevuje smysl pro humor, který vůbec nesouvisí s naprogramovanou rolí, a působí snad dokonce spontánně. Adam se jí začne věnovat a nestačí se divit. A pak se dějí věci. „Polidštěnou“ robotku Jacie ztvárňuje nejmladší členka souboru VČD Karolína Šafránková, začínajícího scenáristu Adama Trainsmitha Josef Láska a zkušeného, ale již vyhořelého režiséra Tatea Alexandr Postler. Scéna do inscenace je z dílny Karla Čapka, kostýmy navrhla Sylva Zimula Hanáková a hudbu složil Daniel Fikejz. Slavnostní sobotní premiéru ve foyer doprovodí vernisáž výstavy obrazů Jiřího Vavřiny. Cena vstupenky na víkendové představení od 330 Kč.

Tip na pátek: Masopust na Dukle

KDY: 25. února

KDE: Pardubice



V pátek mezi 9.30 a 11. hodinou se můžete zúčastnit masopustního průvodu na Dukle v Pardubicích. Sraz je na hřišti u ZŠ Waldorfská, poté průvod putuje k náměstí Dukelských hrdinů. Průvod nejen dětí z MŠ a ZŠ v maskách bude kráčet za doprovodu Orchestru Jana Kvíčaly. K ochutnávce budou zabijačkové pochoutky i sladké koláče.

Tip na pátek: Mňága ve Žluťáku

KDY: 25. února

KDE: Pardubice

V pátek vystoupí v klubu Žlutý pes v Pardubicích legendární kapela Mňága a Žďorp. Koncert začíná ve 21 hodin, klub je otevřen od 19 hodin. Vstupenky jsou v předprodeji za 350 Kč.

Tip na pátek: Přepište dějiny

KDY: 25. února

KDE: Pardubice



V pátek od 18 hodin v Gampě (Galerii města Pardubic) na Příhrádku přivítají dvojici autorů podcastu a stejnojmenné knihy Přepište dějiny. Novinář a rozhlasový dokumentarista Martin Groman a historik Michal Stehlík diskutují témata dějin ve veřejném prostoru politiky a médií. Zamyslí se nad tématem zapomínání a reinterpretace historických událostí a epoch, nad stavením a bořením pomníků i nad rolí skutečných i fiktivních historických postav v budování kolektivní paměti.

Prázdniny v hřebčíně

KDY: od 28. února do 6. března

KDE: Kladruby nad Labem a Slatiňany

O jarních prázdninách pro okresy Pardubice, Chrudim, Svitavy, to je od 28. 2. až 6. 3. 2022, zve Národní hřebčín Kladruby nad Labem všechny velké i malé návštěvníky do národního hřebčína za starokladrubskými koňmi. V Kladrubech vás čekají komentované prohlídky hlavních stájí, císařského zámku a expozice historických kočárů, saní a postrojů. Ve Slatiňanech se můžete vydat na prohlídku hřebčína, která vás zavede jak do stájí s vraníky, tak i do kočárovny a knížecí sedlovny Auerspergů. V Kladrubech nad Labem je možné prohlídkové okruhy navštívit mezi 10. a 15. hodinou, a to jak ve všední dny, tak i o víkendu. Ve Slatiňanech je možná prohlídka hřebčína ve všední dny v 10.30 a v 13.30 hodin a o víkendu v 11, 13 a 15 hodin. Vstupné na prohlídky je dle běžného ceníku.

Svitavsko

Muzeum včera a dnes

KDY: kdykoliv kromě pondělí

KDE: Polička



Městské muzeum v Poličce si připomíná 140. výročí svého trvání. Výsava Muzeum včera a dnes se zaměřuje na to, jak jednoduše přiblížit rozmanitou muzejní práci veřejnosti i dětem různého stáří. Dozvíte se o složení sbírkového fondu, jak se pečuje o sbírkové předměty, jaký je život sbírek skrytých v depozitářích i prezentovaných na výstavách. Pokud nechcete být jen pasívním divákem, budete moci některé činnosti kurátorů vyzkoušet. Na výstavě se můžete zamyslet nad posláním, smyslem a podobou muzea v minulosti, současnosti i budoucnosti. V ceně vstupenky na výstavu je i návštěva současných stálých expozic. Výstava je svým hravým pojetím vhodná i pro dětského návštěvníka.

Průvod v Moravské Třebové

KDY: 26. února

KDE: Moravská Třebová

Rej masek si užije v sobotu Moravská Třebová. Průvod půjde od charity na nádvoří zámku. Podrobný program: 14:30 - 15:00 Sraz masek s muzikou u charity, 15:00 zahájení průvodu, 15:20 zastavení u muzea, 15:35 zastavení Domov pro seniory, 15:50 zastavení u mateřského centra Krůček, 16:00 Cihlářova ulice, 16:10 náměstí T. G. Masaryka, 16:20 nádvoří zámku.

Živá Amazonie

KDY: do 27. března

KDE: Městské muzeum Svitavy



Chladný konec zimy vám Městské muzeum Svitavy zpříjemní neopakovatelným zážitkem z jihoamerického pralesa. Muzeum výstavu připravilo s organizací Students for the Living Amazon. Můžete objevit tajemný život peruánských indiánů z kmenů Cashinahua, Culina, Ashaninka a mnoha dalších. K vidění jsou jejich foukačky, luky, šípy, sošky, čelenky, hudební nástroje, šaty a různé předměty denní potřeby. Vedle mnoha druhů palem a tropických plodů s léčivými i afrodiziakálními účinky potkáte také lenochoda, vřešťana, pásovce, aru a živé piraně.

Chrudimsko

Masopustní týden v muzeu

KDY: od 26. února do 6. března

KDE: Chrudim

Regionální muzeum v Chrudimi si pro návštěvníky připravilo samoobslužnou tvořivou dílničku s názvem Masopustní týden v muzeu. V dílničce si od 26. 2. do 6. 3. 2022 (mimo pondělí) můžete vyrobit tradiční masopustní masky, čepice a drobné masopustní dekorace. Tvorbu ve výtvarné dílničce můžete spojit s návštěvou výstavy Na kolech radosti, která vás zavede do světa historických kočárků, panenek a jiných hraček. I na pány pamatujeme, a to v druhé části výstavy, kde se seznámí se sbírkou dobových fotoaparátů, kamer a gramofonů.

Tip na pátek: Odyssea v Heřmanově Městci

KDY: 25. února

KDE: Heřmanův Městec

Jak se zdá, svět se vrací do starých kolejí. Dokladem toho je i pořádání tradičních hudebních zábav. Ve velkém to „rozjeli“ v Heřmanově Městci, tento pátek se představí od 20 hodin v místní sokolovně natěšeným fanouškům západočeská skupina Odyssea.

Masopust ve Studnici

KDY: 26. února

KDE: Studnice

V sobotu mají ve Studnici Staročeský masopust. Průvod začne v 9 hodin. Hrát bude dechová hudba a večer můžete zavítat do kulturního domu na zábavu (od 19 hodin).

Masopust ve Vortové

KDY: 26. února

KDE: Vortová

V sobotu v osm hodin ráno vyjde mezi domy ve Vortové masopustní průvod. Hrát bude Hlinečanka a po celý den je v kulturním domě zajištěno občerstvení. Večer se koná zábava se skupinou Styl.

Tajemství bílé skříně

KDY: do 27. února

KDE: Chrudim

Martina Kopecká Jurčeková je fotografka a projektová manažerka. Vytváří fotografie, koláže, textilní tisky, hudební improvizace. V chrudimské Výstavní síni Divadla Karla Pippicha představuje Tajemství bílé skříně. Stará trička určená na charitu poskládala do kompozic, jež známe z dějin umění. Můžeme si je vytvořit sami z toho, co najdeme v prádelníku. V sobotu a v neděli je otevřeno od 14 do 17 hodin.

Rozloučení s masopustem v Hlinsku

KDY: 1. března

KDE: Hlinsko



Hlinsko pořádá v úterý 1. března Rozloučení s masopustem přímo v centru města. Program odpolední masopustní obchůzky započne ve 14 hodin před radnicí na Poděbradově náměstí. O zábavu a pozdvižení se již tradičně postará maškara z hlinecké místní části Blatno a kapela Hlinečanka. Ve 14 hodin starosta města povolí maškarám jejich rej a předá jim vládu nad městem. Zástup masek se odsud přesune na Betlém, kde proběhne obchůzka mezi jednotlivými chalupami. Závěr obchůzky bude patřit tradičnímu obyčeji porážení kobyly, které je plánováno na 15.30 hodin. V místě obchůzky bude připraven stánek s medovinu a jinými dobrotami neodmyslitelně spjatými s masopustním hodováním. Občerstvení bude zajištěno v restauraci U Huberta v areálu Betléma.