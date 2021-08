Srdce Pardubic tepe divadlem

KDY: do 31. července

KDE: Pardubice

Pardubický zámek žije od úterý do soboty festivalem Pernštejnlove, který pod širým nebem a s kouzelnými kulisami renesančního zámku nabízí několik inscenací na třech scénách. Velkým lákadlem bude slavný semaforský muzikál Jonáš a tingl-tangl v podání divadelního spolku Kašpar. V pátek 30. července od 21 hodin na velkém nádvoří zazní písně Suchého a Šlitra v režii Jakuba Špalka s Petrem Lněničkou v hlavní roli. Nechte se unést půvabem inteligentního humoru.

Sobota 31. července bude pořádnou divadelní náloží pro celou rodinu. Startuje v 10 hodin pohádkou pro úplně nejmenší publikum Znáte Kačenku? Předškoláky pobaví od 11 hodin Neposlušná kůzlátka. Obě pohádky zahraje lidový loutkář Jiří Polehňa v šapitó. Sobotní program v 18 hodin začne scénkami, které už dávno znáte. DS Amadis, Brno přiveze své Televarieté 2019. Show se inspirovala nesmrtelnou zábavou socialistické televize. Možná přijde i kouzelník!

Zbystřit by měli i milovníci Jaroslava Foglara. „V sobotu od 21 hodin na hlavní scéně nabídneme rodinnou inscenaci Bratrstvo kočičí pracky v nastudování Činoherního studia, Ústí nad Labem. Autorská variace světa Jaroslava Foglara pobaví celou rodinu,“ slibují organizátoři.

Festival Pernštejnlove uzavře autorská komedie Jaroslava Střelky a Broukovcova Kamdivadla s názvem Do kalhot! One man show ověnčená mnoha cenami z nejrůznějších divadelních přehlídek je o hledání odpovědi na otázku, zda mohou být zrovna kalhoty symbolem, ikonou něčeho, co nás převyšuje, co nás dělá důstojnějšími, svobodnějšími, něčím, co nám dodá odvahy, sebevědomí. Nechte se rozesmát i dojmout, začátek je ve 23 hodin v šapitó.

Kapela Tři sestry zahraje v Pardubickém pivovaru

KDY: 31. července

KDE: Pardubice



Tři sestry jsou zpět! Po devítiměsíční vynucené pauze vyrazila skupina Tři sestry na tradiční letní turné. Na své hudební štaci muzikanti v čele s Lou Fanánkem Hagenem neminou Pardubice, kde zahrají 31. července. Fanoušci se mohou těšit jak na léty prověřené hity, tak na úplné novinky z posledního alba, po němž je turné pojmenováno. Jako své hosty přiveze skupina dvě předkapely, kterými budou Doctor P.P a Pirates of the Pubs. Areál pivovaru bude otevřen od 17 hodin. Koncert začne v 19 hodin. V areálu bude k dispozici dostatečný počet výčepních míst, občerstvení i toalet. Pro všechny návštěvníky je připraveno občerstvení a také zásoby Čerstvého piva z ležáckého sklepa a 11stupňového zlatavého Viléma. Obě chmelové pochoutky jsou z produkce Pardubického pivovaru. V případě nepříznivého počasí bude část areálu zastřešena.

Na zmrzlinu historickým autobusem

KDY: 31. července

KDE: Pardubice

V tuto sobotu vyrazí do ulic Pardubic historický trolejbus. Na trasu z Třídy Míru nejprve přes nádraží, a poté přes Masarykovo náměstí, Stavařov, Globus do Bohdanče a zpět vyjede kloubový trolejbus Škoda-Sanos. Nastoupit i vystoupit se dá na všech zastávkách. Odjezd z Třídy Míru je v 15.30 a 17.00 hodin. Vstupné se vybírá v dobrovolné výši do kasičky ve voze. Jízdenky, slevy DPMP, ani Pardubická karta zde neplatí. Případné odchylky v jízdním řádu omluvte. V případě zájmu a příznivého počasí vyjede trolejbus na večerní okružní jízdu po městě s odjezdem z Třídy Míru v 19.00 nebo 20.00 hodin. Vhodné i pro skupiny. Pořádá Pardubický spolek historie železniční dopravy. Na jeho stránkách www.motoracek.cz, nebo FB najdete také další informace.

Turbo zahraje známé hity

KDY: 30. července

KDE: Přelouč



Chtěl jsem mít, Hráč, Díky já jdu dál… To jsou jen některé z mnoha hitů, které zazní v pátek večer v parku za ZŠ T. G. Masaryka v Přelouči. Koncert se koná ke 40. výročí kapely Turbo. Hostem bude Acoustic Band.

Ratolesti zabojují o medaile v desetiboji na dětském dni

KDY: 31. července

KDE: Kerhartice

Dětský den v Kerharticích potěší všechny malé bojovníky. Kromě soutěží, skákacího hradu a dikotéky, je pro děti připraven i desetiboj, kde si vyzkouší třeba golf, florbal či střelbu ze vzduchovky. Akce se uskuteční 31. července od 14.30 na kerhatickém sportovním areálu.

ALICE & Dan Bárta vystoupí v Pivovaru Clock

KDY: 31. července

KDE: Potštejn



Yeah!, to je debutové album jednéz nejzásadnějších českých rockových kapel 90. let ALICE, která v původní sestavě s Danem Bártou vyrazí k příležitosti 30 let od vydání této desky na koncert do potštejnského Pivovaru Clock, a to 31. července. Původem plzeňská skupina bude k vidění a slyšení ve svém nejslavnějším složení Dan Bárta – zpěv, Lumír Václavík – sólová kytara, Martin Střeska – kytara, Zdeny Podskalský – baskytara a Jiří Mikeš Milý – bicí. Před kapelou Alice zahrají rock'n'rolloví The Complication.

Nahlédněte do historie koupání a plavkové módy

KDY: po celé léto

KDE: Česká Třebová

Letní zábavná výstava (nejen) pro rodiny s dětmi dá nahlédnout do historie koupání, plavkové módy a trávení letních dovolených. Zajímavá expozice v Městském muzeu Česká Třebová potrvá až do neděle 31. srpna. Návštěvníci v plavkách mají dokonce vstup na výstavu volný.

Neratov zdobí nové turistické informační centrum

KDY: v těchto dnech

KDE: Bartošovice v Orlických horách



Nedávno se slavnostně otevřelo nově vzniklé turistické informační centrum v Neratově, jako součást projektu Česko-polská Hřebenovka. Do místního informačního centra si turisté mohou zajít nejen pro informace. „Z Neratova se stává obrovský pojem v České republice a věřím, že tomu tak bude i v Polsku. Očekáváme poutníky, kteří budou chodit dálkové trasy. Proto jsou nová turistická centra vybavená také sociálním zázemím a dokonce v nich bude možné ohřát si jídlo či načepovat si vodu,“ říká sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek. Provozovatelem centra je sdružení Neratov, otevřeno je každý den od 10 do 17 hodin.

Populární kapela Choltičanka zahraje v letním kině

KDY: 30. července

KDE: Heřmanův Městec od 17 do 20 hodin

Zavítejte na podvečerní posezení s populární kapelou Choltičanka Václava Čermáka, která zahraje v letním kině na Konopáči. Parkování bude možné v areálu autokempu poblíž letního kina. Občerstvení zajištěno.

Nenechte si ujít Lughnasad

KDY: 30. až 31. července

KDE: Nasavrky



V Keltském archeoparku Nasavrky se uskuteční tradiční festival keltské kultury Lughnasad. Skalní fanoušci jedné z největších kulturních akcí tohoto typu v České republice i noví návštěvníci se mohou těšit na bohatý historický program, jenž nese ústřední motiv Galských válek. Na programu jsou divadelní scénky, keltské klání, bojový turnaj nebo lughnasadový obřad.

Začíná festival Bez nití

KDY: 30. až 31. července

KDE: Chrudim

V Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi začíná v pátek 30. července již pátý ročník festivalu Bez nití | Odvázané léto na terasách. Multižánrový festival, který každoročně nabízí návštěvníkům Chrudimi letní kulturní osvěžení v krásném prostředí teras Mydlářovského domu, zahájí v pátek 30. července v 18 hodin představení Don Šajn v podání souboru Buchty a loutky slavícího v letošním 30 let svého fungování. "Buchťáci" jsou známí svým neortodoxním přístupem k loutkovému divadlu a bude zajímavé sledovat, jak si tentokrát poradí s klasickým námětem kočovných loutkářů. Po Donu Šajnovi zahrají na terasách Mydlářovského domu ostravští Fredy a Krasty se směsicí nadupaného funku říznutého specifickým humorem. Skupina bývá často, rozhodně ne neprávem, přirovnávána k legendárním Red Hot Chilli Peppers.

V sobotu 31. července pak od 17 hodin přijdou oblíbení Toy Machine, tentokrát s představením nazvaným Bylo? Nebylo? Pohádku o tom, co se stane, když chce malý Albert psa, vystřídá v 18 hodin umělecké sdružení vi.Tvor s představením Kde budeme bydlet? Tuto otázku se bude snažit vyřešit medvídek, který si na zimu shromáždí o trochu více medu než obvykle a starý domek je mu tím pádem malý. Na zvířátkovská představení naváže i stejně zaměřená dílna pro děti i jejich šikovné rodiče. Večer zakončí koncert divoké jazzpunkové party Krásné nové stroje pod vedením výtvarníka a člena skupiny Tvrdohlaví Stanislava Diviše.

Koncert kapely Fízl Band

KDY: 30. července

KDE: Polička



Střed prázdnin bude patřit žánrově univerzálnímu hudebnímu seskupení z Poličky, které vystoupí v Centru Bohuslava Martinů. Těšte se na popové i rockové, světové a tuzemské hity pod širým nebem. A pokud to půjde i občerstvení bude.

Kreativ market Litomyšl

KDY: 31. července od 9 do 18 hodin

KDE: Litomyšl

Keramika, šperky, originální oblečení, hračky i dobroty. To je Kreativ market v Litomyšli. Různorodá a originální nabídka českých výrobců a tvůrců. Připraveny budou tvůrčí aktivity pro děti i dospělé. Vstup je zdarma. Přijďte se setkat, vychutnat kreativní atmosféru trhu, která bude plná inspirace.

Chinaski pod širým nebem

KDY: 31. července od 17 hodin

KDE: Moravská Třebová



„Ahoj chuligáni, konečně zase vyrážíme za váma! Těšíme se na léto pod širým nebem!“ Stejně jako vloni se kapela Chinaski během letních měsíců vydává na turné po krásných místech Česka do amfiteátrů, zahrad, parků a letních kin, kde si s kapelou užijete skvělé koncerty pod širým nebem. V sobotu zahrají na zámku v Moravské Třebové.