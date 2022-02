O pololetních prázdninách a následujícím víkendu se Národní hřebčín Kladruby nad Labem otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout stáje v Kladrubech nad Labem a ve Slatiňanech a dozvědět se zajímavosti z chovu, historie a využití starokladrubských koní. V Kladrubech nad Labem vás také pozveme na císařský zámek a do historické kočárovny. Pro děti bude v obou hřebčínech připraven soubor zábavných starokladrubských omalovánek, hádanek a kvízů.Každý školák, který přinese vysvědčení se samými jedničkami nebo s vyznamenáním, získá za odměnu vstup na jednu prohlídku zdarma. Začátky prohlídek: v hřebčíně v Kladrubech nad Labem v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin, v hřebčíně ve Slatiňanech v 11, 13 a 15 hodin. Doporučujeme využívat k včasnému nákupu vstupenek elektronický rezervační systém, který je dostupný z webových stránek www.nhkladruby.cz.

Za vysvědčení do jeskyně

KDY: 4. února

KDE: Zámek, Pardubice



Za vysvědčení výprava do jeskyně? Na pardubickém zámku tuto odměnu nabízí výstava Život ve věčné tmě – po stopách slepých brouků a speciálně program Prázdniny v jeskyni, který Východočeské muzeum chystá na pololetní prázdniny 4. února. „První akční komentovaná prohlídka začíná v deset hodin a další následují každou celou hodinu až do páté odpolední. Součástí jsou tvůrčí dílny, při kterých děti zapojí hlavy i ruce, vyrobí si vlastního netopýra a vyzkoušejí techniku jeskynní malby. Samozřejmě poznají i tajuplnou jeskyni plazivku,“ zve edukátorka muzea Lucie Podroužková. Hodinový program je určený pro děti mezi 6 a 12 lety, vstupné je 40 korun. Nutná je rezervace na webu muzea www.vcm.cz, případně e-mailu edukace@vcm.cz nebo telefonu 737 151 543.

Ornitologická procházka

KDY: 5. února

KDE: sraz Stéblová

Vydejte se na procházku s ornitologem a oslavte světový den mokřadů. Východočeské muzeum v Pardubicích pořádá v sobotu ornitologickou vycházku za zimujícími vodními ptáky na písnících Oplatil a Čeperka. „Sraz účastníků je v 8.30 před nádražím ve Stéblové, počkáme na vlaky z Pardubic i Hradce Králové,“ upřesňuje ornitolog Libor Praus z Východočeského muzea. Účastníci se mohou těšit na pozorování, určování vodních i suchozemských ptáků včetně zimních hostů z dalekého severu za pomoci stativového dalekohledu s velkým zvětšením. Aktuální informace o konání vycházky jsou na webu muzea a jeho facebookové stránce, případně lze kontaktovat přímo Libora Prause: praus@vcm.cz, 605 522 692. Vycházka je zdarma.

Rosenthal – příběh bílého zlata

KDY: do 30. března

KDE: Mázhaus, Pardubice



Ve výstavním prostoru Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích můžete navštívit výstavu Rosenthal – příběh bílého zlata. Seznámíte se s historií světově proslulé porcelánky Rosenthal, která se nachází v bavorském městě Selb. S tímto městem Pardubice pojí již třicetileté partnerství. Součástí výstavy bude také tvůrčí dílna, během které účastníci poznají techniku výroby porcelánu a budou si moci sami vyzkoušet dekoraci předem odlitého porcelánového koníka, jehož design byl navržen speciálně pro účely pardubických workshopů. Vstup je zdarma. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Hvězdy proti univerzitnímu týmu

KDY: 6. února od 15 hodin

KDE: Enteria aréna, Pardubice

Základní škola a Praktická škola Svítání pro vás na neděli připravila humornou, sportovně-společenskou tříhodinovou show na ledě Enteria areny v Pardubicích. Hokejový tým známých osobností (herci, hokejisti, fotbalisti, baviči, politici…) v čele s hercem Martinem Dejdarem nastoupí proti univerzitnímu týmu z Pardubic. Můžete se těšit také na vystoupení krasobruslařek, kaskadérů, hudební produkci, soutěž pro diváky o ceny, autogramiádu, focení s V.I.P. osobnostmi a další. Akce se koná v neděli od 15 hodin. Výtěžek bude věnován právě Základní škole a Praktické škole Svítání, která vzdělává žáky s hendikepem z celého Pardubického kraje.

Třikrát Dům U Jonáše

KDY: do 6. února

KDE: Pardubice



Východočeská galerie Pardubice nabízí na Pernštýnském náměstí v Domě U Jonáše tři zajímavé výstavy, které skončí 6. února. Výstava Abeceda představuje práci Zdenka Seydla (1916–1978), který byl jedním z nejvšestrannějších a nejčinnějších umělců, kteří výrazně formovali kulturu tehdejšího Československa zejména druhé poloviny 20. století. Podstatou Seydlovy tvorby bylo umění pro všední den, pro malé i velké. Zastával názor, že jedna technika osvěží druhou, proto se také jeho veselý, hravý a nadmíru osobitý přístup projevil v mnoha uměleckých odvětvích. Na svět se snažil nahlížet očima dítěte, což se projevilo nejen v tvorbě pro děti, ale rovněž pro dospělé. Nezastupitelnou část svého života zasvětil Zdenek Seydl knihám a knižní produkci. K jeho vrcholným ilustračním počinům pro děti patří mimo jiné Kouzelný slabikář Jana Vladislava či právě Seydlova Abeceda – papírová kazeta s 25 kartičkami. Výstava ve vstupním prostoru Domu U Jonáše představuje mapu venkovských a periferních kulturních iniciativ RurArtMap. RurArtMap je tištěná mapa a internetový portál, zaměřený na venkovská kulturní centra, galerie a další kulturní a ekologické iniciativy, působící zejména mimo hlavní centra, tedy na venkově, v menších městech, případně na periferiích. Návštěvníci mají možnost do mapy zasahovat a obohatit ji svými návrhy na mapovaná místa. Výstava Libor Krejcar – Skelety paměti zahajuje nový výstavní cyklus Druhá půlka koně, představující autory se vztahem k regionu, jejichž dílo dosud nebylo souborně zhodnoceno. Sochař a hudebník Libor Krejcar (1961) je původním vzděláním řezbář. Narodil se v Hořicích v Podkrkonoší, ale v současné době žije a tvoří v Heřmanově Městci. Dům U Jonáše je otevřen od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, ve středu od 12 do 20 hodin.

Chrudimsko

Spejblova ceSTOvka

KDY: do 9. května

KDE: Muzeum loutkářských kultur, Chrudim



Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi je po lednové pauze opět otevřené. Výstava s názvem Spejblova ceSTOvka je symbolickým dárkem ke kulatému jubileu jedné z nejslavnějších českých loutek. Se Spejblem v roli průvodce projdou návštěvníci doslova celým světem. V jednom celém patře muzea čeká na malé i velké cestovatele spousta her a zábavných úkolů, za které budou odměněni razítkem do jejich cestovatelského pasu. Během svého putování zdolají po vzoru Spejbla a Hurvínka Niagarské vodopády, v Jordánsku budou hledat skrytý pouštní chrám, ve Vietnamu si ochočí draka a společně postaví Velkou čínskou zeď.

Lucerna

KDY: 5. a 6. února

KDE: Kameničky

Divadelní představení Lucerna v podání ochotnického spolku Mučidla Kameničky se koná v sobotu od 18 hodin a v neděli 16 hodin v sokolovně v Kameničkách. Lucerna je divadelní hra Aloise Jiráska z roku 1905, jde o pohádkový příběh, který opěvuje krásu české přírody a vzdává hold lidské moudrosti a citu.

Svitavsko

Od košilky k rubáši

KDY: 6. února od 15 hodin

KDE: Regionální muzeum Litomyšl



Výstava představuje lidové zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích lidské existence – narození a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství pověr a obřadů. Připomene, že z našeho života vymizela většina rodinných oslav a rituálů spojených s prvními a posledními věcmi v životě člověka. Ohlédneme se za staletými zvyklostmi našich předků, které se nedají nahradit a ve kterých je ukrytá naše minulost. V neděli od 15 hodin je navíc možné navštívit komentovanou prohlídku výstavy. Výstava potrvá do 15. května, muzeum je otevřené denně kromě pondělí.

100. výročí narození grafika Šindlera

KDY: do 27. března

KDE: Městské muzeum a galerie Polička

Městské muzeum a galerie Polička připravilo novou výstavu Jiří Šindler – 100. výročí narození grafika. Před 100 lety se v Poličce narodil nejvýznamnější zdejší grafik a ilustrátor. Většinu života prožil v Brně, kde vyučoval na Škole uměleckých řemesel, ale s Poličkou a nedalekou Korouhví, kde měl dům po rodičích, byl neustále ve spojení. Muzeum ze svých sbírek představí tři témata: ilustrace knih pro děti i dospělé, umělecká knižní vazba, hlaholice – písmo našich předků. Výstava potrvá do 27. března.

Vzpomínka na Václava Havla

KDY: do 28. února

KDE: Vesmír Svitavy



Ve středu 2. února večer byla v kině Vesmír ve Svitavách otevřena výstava Vzpomínka na Václava Havla: 10 let od úmrtí a 15 let od návštěvy Svitav. Představuje fotografie a dokumenty zapůjčenéz Knihovny Václava Havla. Nabízí i fotografie pořízené u příležitosti návštěvy bývalého prezidenta ve Svitavách v září 2006. Na výstavě jsou taky představeny knihy Václava Havla z Městské knihovny ve Svitavách. Zhlédnout ji můžete do 28. února. V pátek 25. března v 18 hodin se následně v Ottendorferově knihovně uskuteční Vzpomínka na Václava Havla – setkání s Michaelem Žantovským, ředitelem Knihovny Václava Havla.

Orlicko

Po Orlických horách se rozjede oblíbený maraton

KDY: 5. února

KDE: Deštné v Orlických horách

Deštné v Orlických horách ožije o prvním únorovém víkendu již 20. Orlickým půlmaratonem a 38. Orlickým maratonem. Členitý terén dává závodníkům pořádně zabrat a jen těžko najdou místo, kde by si mohli dovolit trochu odpočinku. Ale právě podhorské louky zapadané sněhem a náročnější běžecké tratě jsou to, co závodníky nejvíce láká. Účastníci si mohou vybírat ze dvou naplánovaných tras, a to buď maratonských 40 kilometrů klasicky, či poloviční distance s menším převýšením klasicky i volně. Pro méně zdatné běžkaře je připravena méně obtížná trasa – 10 kilometrů.

Kraličák přivítá noční skialpový závod

KDY: 5. února

KDE: horský areál Kraličák

V sobotu 5. února se v horském areálu Kraličák uskuteční již pátý ročník Rock Point Skialp and Ski race. Sportovní akci pro děti i dospělé v nádherném prostředí východního úbočí Králického Sněžníku s výhledem na celé Jeseníky zakončí unikátní noční skialpový závod mužů a žen, který začíná a končí ve Stříbrnicích. Celodenní program zahrnuje testování skialpového vybavení, testování sjezdových lyží a závody ve slalomu pro malé a velké závodníky. Návštěvníci si budou moci také vyzkoušet práci s lavinovými vyhledávači. To vše v příjemném prostředí plném sněhu, s hudbou, soutěžemi a moderováním celého dne. Další informace a online registrace do závodu na webu: www.skialpandskirace.cz

Galerie zahájí první letošní výstavu

KDY: 4. února

KDE: Vysoké Mýto

V pátek 4. února si od 17 hodin budete moci v Městské galerii Vysoké Mýto prohlédnout obrazy Zdeňka Sejčka, nejstaršího člena Unie výtvarných umělců Pardubického kraje, který v prosinci oslavil 95. narozeniny. U Zdeňka Sejčka je obdivuhodné jeho celoživotní pracovní nasazení, kromě toho, že maloval a kreslil, učil a věnoval se rovněž badatelské činnosti. Vydal také dvě obsáhlé knihy o Jindřichu Pruchovi, na jehož tvorbu je zřejmě největším odborníkem v Česku. Velmi dobře je kunsthistoriky hodnocena rovněž publikace o Antonínu Chittussim. Oba zmínění malíři měli vazbu na Ronov nad Doubravou, odkud právě Zdeněk Sejček pochází. Mimo to je podepsán pod další desítkou knih. Expozice bude v galerii ke zhlédnutí až do 13. března.

Vše o včelařství se dozvíte v Hernychově vile

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

V Městském muzeu v Ústí nad Orlicí byla zahájena nová výstava věnovaná včelařství, nazvaná „Od žihadla k medu“. Muzeum návštěvníkům představuje včelařův rok, který má svá vlastní roční období. Vedle nynějších úlů nechybí také úly historické a prohlédnout si můžete řadu dalších včelařských pomůcek, nástrojů, ale i strojů. Výstava nabídne také možnost přivonět k vosku, zvážit si nástavek s rámečky plnými medu, prohlédnout mikroskopem včelu, anebo si vyzkoušet malý kvíz. Nevšední včelařskou podívanou můžete v Hernychově vile zhlédnout až do neděle 30. března.