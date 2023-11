Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce.

Výstava Zahraj si Pardubice je ve výstavních sálech v hospodářských budovách zámku otevřena od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, potrvá do 8. září 2024. | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

PARDUBICKO

Zahraj si Pardubice

Kdy: od 24. listopadu

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: 140 Kč plné, 90 Kč snížené, 320 Kč rodinné

Proč přijít: V pátek se na pardubickém zámku otevře pro veřejnost nová výstava Zahraj si Pardubice. Příběh města začíná v roce 1845, uprostřed století páry. „Potkáte v něm Jana Pernera, vystoupáte ke hvězdám s pomocí barona Artura Krause, vyzkoušíte své fotografické umění v ateliéru Josefa Pírky a zasednete do škamen některé z nových škol. Poznáte počátky závodění na koních i motocyklech a budete svědky prvního vzletu Jana Kašpara. Zažijete zrod továren, divadla či hotelu Grand," zve na novou výstavu Východočeské muzeum. Významné milníky města poznáte díky vzácným předmětům ze sbírky muzea i díky zábavným hračkám, originálním hrám a stavbám, a to všemi smysly. Výstava potrvá do září příštího roku a otevřená je každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Mirai v aréně

Kdy: 24. listopadu od 20.00

Kde: Enteria aréna, Pardubice

Za kolik: 890 Kč na stání

Proč přijít: V pátek v pardubické Enteria aréně vystoupí populární kapela Mirai.

Světla vyprávějí

Kdy: do 7. ledna

Kde: zámecké valy, Pardubice

Za kolik: vstup v listopadu pro děti od 100 Kč, pro dospělé od 150 Kč

Proč přijít: Tisíce světýlek, kilometrové světelné řetězy, tunely, fotorámy a světelné sochy září na valech pardubického zámku. Od 7. listopadu do 7. ledna se v okolí zámku koná výstava Světla vyprávějí. Otevřeno je denně od 16 do 21 hodin. Výše vstupného se liší v závislosti na měsíci a také podle dnů v týdnu. Vstupné listopad: Ve všední den dospělí 150 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti (s průkazem ISIC), senioři nad 62 let 100 Kč, rodinné vstupné 400 Kč. O víkendu dospělí 200 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti, senioři nad 62 let 150 Kč, rodinné vstupné 550 Kč.

Zdroj: Jaroslav Černý

O dvanácti měsíčkách

Kdy: 26. listopadu od 15.00

Kde: Malá scéna ve dvoře, Pardubice

Za kolik: od 70 Kč (pro školy)

Proč přijít: Divadelní studio Laik při Východočeském divadle Pardubice uvede v neděli od 15 hodin na Malé scéně ve dvoře premiéru pohádkového muzikálu O dvanácti měsíčkách. Pohádku o Marušce, která žije na statku se zlou macechou a nevlastní sestrou Holenou, sehrají mladí herci v režii Zdeňka Rumpíka.

Opera Carmen

Kdy: 26. listopadu od 17.00

Kde: Východočeské divadlo, Pardubice

Za kolik: od 740 Kč

Proč přijít: Mistrovská opera Carmen o hrdé a sebevědomé femme fatale, jejíž svádění dohání hodného muže k pozvolnému úpadku, bude k vidění v neděli od 17 hodin ve Východočeském divadle v Pardubicích. V titulní roli se představí vynikající pěvkyně Andrea Tögel Kalivodová.

ORLICKO

Adventní jarmark

Kdy: pátek 24. listopadu od 9.00

Kde: Orlické muzeum v Chocni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční jarmark pořádaný v muzeu naleznete ve výstavním sále v 1. patře zámku. Pořídit zde budete moci adventní věnce, vánoční dekorace ze slámy a šustí, korálkové a háčkované ozdoby, výrobky z kůže, obrazy s místní tématikou, svíčky a vonné tyčinky, mýdla atd. Chybět nebude ani dílnička na zdobení perníčků.

Rozsvícení vánočního domu

Kdy: sobota 25. listopadu od 15.00

Kde: Vánoční dům Ústí nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční rozsvícení vánočního domu v Ústí nad Orlicí. Od 17.00 zahraje kapela Bitter Mood.

CHRUDIMSKO

Mikulášská diskotéka

Kdy: neděle 26. listopadu od 15.00

Kde: Kulturní klub Skuteč

Za kolik: dospělí 50 korun

Proč přijít: Srdečně vás a hlavně vaše děti zveme na MIKULÁŠSKOU DISKOTÉKU. Přijďte si užít začátek adventu. Stačí nasadit křídla nebo čertovské rohy a přijít 26.11. do KK Skuteč. Můžete se těšit na Mikuláše, čerta a anděla, kteří obdarují všechny přítomné dětičky. Nebude chybět soutěž o hodnotné ceny, vánoční dílnička nebo fotokoutek.

Kateřinské posvícení

Kdy: sobota 25. listopadu od 9.00

Kde: Resselovo Náměstí, Chrudim

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zveme vás na tradiční kateřinské posvícení, které se uskuteční v sobotu 25. listopadu od 9 do 12 h na Resselově náměstí. Můžete se těšit na tradiční trh, stánky, občerstvení, svařené víno, točené pivo.

SVITAVSKO

Hudba pomáhá 2023

Kdy: sobota 25. listopadu od 17.00

Kde: Morašice u Litomyšle

Za kolik: od 290 korun

Proč přijít: Naše sousedská benefice vás opět všechny srdečně zve na 17. ročník předvánočních koncertů Hudba pomáhá. Letošní rok je ještě o něco osobnější než ty předchozí. Do rodiny Doležalových, která tento projekt každoročně podporuje, se totiž narodila handicapovaná Klárka. Podtrženo, sečteno, rozhodli jsme se letošní ročník věnovat právě jí.

Litomyšlí s rytířem Toulovcem - 200 let Bedřicha Smetany

Kdy: pátek 24. listopadu od 17.00

Kde: Litomyšl

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Blíží se 200. VÝROČÍ NAROZENÍ BEDŘICHA SMETANY. Poslechněte si životní příběh našeho hudebního velikána. Rytíř s loučí v ruce. vás zavede k zámeckému pivovaru, kde se skladatel narodil, a také na místo, kde v 6 letech odehrál svůj první koncert.