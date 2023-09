Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce.

Na nádvoří pardubického zámku se bude v sobotu opět hodovat. Prodejci nabídnou jídla připravená podle tradičních receptů, ale i moderní speciality. | Foto: Luboš Jeníček

PARDUBICKO

Pernštejnské hodování

Kdy: 23. září od 10.00

Kde: zámek, Pardubice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Staročeské kulinářské dědictví i bohatství indonéské, polynéské či japonské kuchyně nabídne v sobotu 23. září Pernštejnské hodování na pardubickém zámku. Zážitek z rozličných kuchyní a street food občerstvení doplní káva z malých pražíren, osvěžující domácí limonáda, vína a piva z blízkého okolí. Pro rodiny s dětmi bude připravena speciální dílna. Netradiční food festival se koná od 10 do 18 hodin.

Čokoládový festival + balonková výstava

Kdy: 22. až 24. září

Kde: Ideon, Pardubice

Za kolik: Čokoládový festival - od 60 do 90 Kč, balonková výstava - osoba od 2 let věku 60 Kč

Proč přijít: Čokoládové pivo, čokoládový kebab, ovoce s čokoládou a další pochutiny slibuje ČokoFest 2023. Koná se od pátku do neděle v Ideonu v Pardubicích. Novinkou bude souběžná výstava balonků na téma vesmír. Na Čokoládový festival a balonkovou výstavu se platí vstupné zvlášť. Na ČokoFest je to za dospělého 90 Kč, za dítě od 6 do 18 let 60 Kč, rodinné vstupné 260 Kč. Na balonkovou výstavu platí všichni od 2 let věku vstupné 60 Kč. Akce se koná v pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin.

Cyklovýlet za architekturou

Kdy: 23. září od 10.30

Kde: Pardubice

Za kolik: vyjížďka zdarma

Proč přijít: Město Pardubice zve na cyklovýlet, který nabídne zájemcům i řadu zajímavostí z architektury. Vyjížďka se koná v sobotu 23. září, start je v 10.30 hodin z parkoviště u koupaliště Cihelna. Trasa povede přes Brozany a Ráby, dále kolem Kunětické hory na Kunětice, Počáply, přes Dubinu a Husovu ulici k Automatickým mlýnům. Ve 14.30 hodin bude zahájena prohlídka mlýnů. Následovat budou přednášky zaměřené na téma Nizozemska a kol. První z nich s názvem Holandsko kolem nekolem začne v 15 hodin, druhá s názvem Na kole v Holandsku i jinde pak odstartuje v 16 hodin. Vzhledem k trase, která bude dlouhá zhruba 15 kilometrů a povede i terénem, pořadatelé doporučují účast dětí nad 10 let.

Katapult a jeho Nostalgia

Kdy: 23. září od 20.00

Kde: ABC Klub, Pardubice

Za kolik: 590 Kč

Proč přijít: Olda Říha – duše legendární skupiny Katapult - slaví 75. narozeniny a 60 let na scéně. Proto vyrazil na výroční turné Nostalgia. V sobotu večer zavítá i do pardubického ABC Klubu. Koncert začne ve 20 hodin.

ORLICKO

Farmářské trhy

Kdy: sobota 23. září od 9.00

Kde: Ústí nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zveme Vás na farmářské a řemeslné trhy v Ústí nad Orlicí. Můžete si nakoupit čerstvé, kvalitní potraviny od regionálních farmářů, rukodělné a řemeslné výrobky od šikovných českých ručiček.

Ústecký autosalon 2023

Kdy: sobota 23. září od 9.00

Kde: Střední škola automobilní, Ústí nad Orlicí

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Ústecký autosalon se vrací s novou edicí a podtitulem Japonsko. Nové i historické stroje, bikeshow, motoshow, vyhlídkové lety, hudba.

CHRUDIMSKO

Den řemesel

Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: Proseč

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Již 13. ročník posvícenského jarmarku, který se bude konat 23. září 2023 na prosečském náměstí a v Muzeu dýmek. Po celý den je připraven bohatý doprovodný kulturní program pro všechny věkové kategorie.

8. festival čokolády v Zaječicích

Kdy: od soboty 23. září do neděle 24. září

Kde: Epifany Patisserie, Zaječice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Září je za rohem a s ním i náš mini festival čokolády v Zaječicích. Nejedná se o ohromný festival, kde jsou tisíce lidí, ale právě to na něm tak nejen my (ale i vy) milujeme. Letos je to již 8.ročník! Tak si s rodinou a kamarády nenechte ujít víkend, kde bude čokoláda téct doslova proudem.

SVITAVSKO

Svatováclavský vinný košt

Kdy: sobota 23. září od 14.00

Kde: Náměstí míru, Svitavy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční oslava vína a dobré hudby V rámci kulturního programu se na pódiu vystřídají také hudební formace.

Mladá Smetanova Litomyšl

Kdy: od pátku 22. září do neděle 24. září

Kde: Litomyšl

Za kolik: od 750 korun

Proč přijít: Zveme vás na jubilejní 50. ročník festivalu Mladá Smetanova Litomyšl, který se letos koná od 22. do 24. září 2023. Zahajovacím programem letošního ročníku festivalu bude koncert zpěváka a muzikanta XINDLA X, který se uskuteční v pátek 22. září od 19:00 ve Velkém sále Smetanova domu.