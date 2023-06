Kam za zábavou v Pardubickém kraji? Poslední květnový víkend je nabitý akcemi. Podívejte se na náš redakční výběr.

Na letišti v Pardubicích se v sobotu a v neděli koná 31. ročník Aviatické pouti. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

PARDUBICKO

Aviatická pouť

Kdy: sobota 27. května a neděle 28. května od 8.00 hodin

Kde: Pardubice

Za kolik: jednodenní vstupenka 499 Kč, rodinná jednodenní 999 Kč

Proč přijít: Na letišti v Pardubicích se o víkendu uskuteční 31. ročník mezinárodní letecké show. Letošní Aviatická pouť Ing. Jana Kašpara nabídne exkluzivní program na nebi a historicky největší pozemní program. Letiště se v sobotu i v neděli otevře v 8 hodin, pozemní program začne v 10 hodin, letový program v 11.30 hodin. Vystoupí například Luke Czepiela, který je známý svým přistáním na plochu dubajského hotelu Burdž al-Arab určenou pro vrtulníky. Je připraveno vystoupení JAS-39 Gripen, sólová akrobacie Martina Šonky a Petra Kopfsteina, akrobacie s vrtulníkem či představení letounů první světové války.

Aviatická pouť nabídne přes pět hodin letového programu i závod s Ferrari

Den starokladrubského koně

Kdy: sobota 27. května od 9.30 hodin

Kde: Kladruby nad Labem

Za kolik: základní vstupné 350 Kč, rodinné vstupné 800 Kč

Proč přijít: V sobotu se v hřebčíně v Kladrubech nad Labem uskuteční Den starokladrubského koně. Program v 10 hodin zahájí chovatelská ukázka starokladrubských koní. O půl dvanácté přijede do hřebčína císař Karel VI. a jeho manželka Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelská ve slavnostním kočáře taženém osmispřežím. Hlavní program na nádvoří kladrubského hřebčína začne ve 13 hodin, obsahuje 14 vystoupení, do kterých bude zapojeno více jak jedno sto koní a 14 kočárů. Prezentovány budou ukázky zápřeže, uherská pošta, dámy v sedle, velká jezdecká čtverylka třiceti dvou jezdců, voltiž nebo předvedení stáda starokladrubských bílých klisen s hříbaty. Nebudou chybět ani vystoupení hostů ze zemských hřebčinců v Písku a v Tlumačově. Jedinečná bude ukázka velké kočárové čtverylky složená z osmi jednospřeží, čtyř dvojspřeží a dvou čtyřspřeží. V doprovodném programu bude zpřístupněna císařská jízdárna s prezentací historického kočáru typu Berlina - Coupé a do 12 hodin bude umožněn návštěvníkům volný vstup do vybraných stájí hřebčína.

Sto koní, kočárová čtverylka i císař. Národní hřebčín zve na mimořádný program

Festival trampských písní

Kdy: pátek 26. května a sobota 27. května

Kde: Horní Jelení

Za kolik: v sobotu vstup 200 Kč, děti do 15 let, účinkující, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P s průvodcem a těhotné ženy vstup zdarma

Proč přijít: Od pátku do neděle se na louce poblíž Rekreačního zařízení Tramtáryje v Horním Jelení uskuteční Festival trampských písní. V pátek ve 21 hodin bude zapálen festivalový oheň, uskuteční se hudební vystoupení, vstup na tento večer je zdarma. Hlavní program se odehraje v sobotu, od 9 do 23.30 hodin se koná přehlídka soutěžních kapel, přihlášeno je celkem 22 hudebních skupin.

Srdce trampingu stále tepe, dveře do jeho světa otevírá nové muzeum

Jaromír Vomáčka: Výročí 100 let

Kdy: sobota 27. května od 14.00 hodin

Kde: Dašice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Město Dašice pořádá v sobotu v kulturním domě pořad ke stému výročí narození svého rodáka, skladatele populárních písní a divadelní a filmové hudby Jaromíra Vomáčky. Exkluzivním hostem bude zpěvačka Yvetta Simonová, pro kterou napsal například hit Zhasněte lampiony. Pořadem provede Pavel Skalický.

Vánoce, Vánoce přicházejí. Autor hitu se narodil před 100 lety v Dašicích

Den otevřených dveří

Kdy: 26. května od 8:00

Kde: Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pátek můžete zamířit do areálu kasáren Letiště Pardubice na den otevřených dveří. Čeká vás pestrý program, který připravili vojáci 14. pluku logistické podpory plukovníka in memoriam Alfréda Bartoše ve spolupráci se Správou letiště, Centrem podpory operací, Agenturou logistiky, Univerzitou obrany, Komunitním centrum pro válečné veterány Praha a mnoha dalšími organizacemi. K vidění bude například vojenská technika či boj zblízka, děti se mohou těšit na soutěže. Akce se koná od 8 do 11 hodin.

ORLICKO

Sweet Festival pro Naději

Kdy: sobota 27. května od 10.00

Kde: Jungmannovy sady, Vysoké Mýto

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na našem jarním jarmarku v piknikovém stylu plném pochoutek, zábavy pro děti (skákací hrad) a pouliční kultury. Zakoupením makronek, kremrolí, muffinů, koláčů, buchet z cukráren a pekáren z Vysokého Mýta a okolí přispějete na dobrou věc. Výtěžek z prodeje opět poputuje do Domova pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě.

ZUŠ Pardubického kraje společně

Kdy: neděle 28. května od 10.00

Kde: Zámek Nové Hrady u Litomyšle

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Veřejnost se může těšit nejen na koncerty, přehlídky a představení, ale též na tvůrčí workshopy, dílny a výstavy. Výtěžek z dobrovolného vstupného je určen tradičně ve prospěch Charity Nové Hrady. V rámci programu se např. uskuteční repríza představení tanečního oboru ZUŠ Bystré: tanečně výtvarná choreografie Šachy. Dvacet tři žáků ve věkovém rozmezí 8 až 20 let bude tančit v plenéru na šachovém koberci 10x10m.

CHRUDIMSKO

Den architektury v památkové rezervaci

Kdy: sobota 27. května od 9.00

Kde: Muzeum v přírodě Vysočina, Hlinsko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V 10.00 a 13.30 hodin se mohou návštěvníci zúčastnit komentovaných prohlídek v areálu památkové rezervace Betlém v Hlinsku zaměřených na tradiční lidovou architekturu a po celý den jsou připraveny ukázky vybraných stavebních technik (např. výroba povřísla a vázání došků, výroba nepálených cihel, výroba šindele), pro děti tematická dílna.

Hrané prohlídky na zámku Slatiňany

Kdy: neděle 28. května od 15.00

Kde: Státní zámek Slatiňany

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Zažijete vstřícnou atmosféru knížecí rodiny Auerspergů s pěti dětmi, která Vás nejen ráda obeznámí s rodovou tradicí, ale rovněž vás nechá nahlédnout do svého soukromí, do svých životních příběhů, do každodenních radostí i starostí svého pobytu na slatiňanském letním sídle, a to v provedení slatiňanského divadelního spolku Acord, z.s.

SVITAVSKO

Zmrzlinový den

Kdy: sobota 27. května od 13.00

Kde: Náměstí míru, Svitavy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Mažoretky Violet z Dětřichova, Katka a Gábina se svým programem, Vodní rej, soutěže pro děti, kouzelník pan Krejčí, pěna od hasičů Svitavy, program pro děti od Tramtáryje a Krůčku.

Dětský den se zvířátky

Kdy: sobota 27. května od 14.00

Kde: T.G.Masaryka 1253. Litomyšl

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Soutěžní odpoledne pro děti a jejich rodiče v disciplínách spojených s chovem zvířat. Ukázky KRÁLIČÍHO HOPU. Možnost prohlédnutí a pohlazení zvířátek. Ceny připraveny. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Vzhledem k přítomnosti zvířat nebude povolen vstup se psem, ani na vodítku.