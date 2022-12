Národní hřebčín Kladruby nad Labem zve 26. a 27. prosince na tradiční prohlídky Zimní království starokladrubských koní.

Časy prohlídek v Kladrubech nad Labem: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.

Časy prohlídek ve Slatiňanech: 11:00, 13:00, 15:00.

Vánoce v klášterních zahradách

KDY: 23. prosince

KDE: Chrudim



Přijďte se podívat na rozsvícené Klášterní zahrady Chrudim s pohádkami a koncerty. Zároveň na místě budou připraveny prodejní stánky, občerstvení, drobné dárkové předměty. Akce se uskuteční v pátek od 15.00 do 20 hodin.

Betlém vánoční: Dárky i sváteční stůl

KDY: do 8. ledna

KDE: Hlinsko

Výstavu s názvem Betlém vánoční můžete navštívit v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku do 8. ledna 2023. Těšit se můžete na vánočně vyzdobené roubenky a betlémy lidových tvůrců. V roubených domcích, které naleznete téměř ve středu města, uvidíte, jak naši předkové v minulosti slavili Štědrý večer, co nesmělo chybět na štědrovečerním stole, nebo jaké dárky mohly nalézt děti pod vánočním stromečkem.

Součástí výstavy jsou i betlémy lidových tvůrců. Nechybí mechanický betlém s postavičkami různých řemeslníků, zajímavý betlém pašijový či další betlémy zhotovené ze dřeva nebo ze slámy. V jednom z roubených domků je umístěna i prodejna upomínkových předmětů zásobená výrobky lidových řemeslníků.

Kdy jindy navštívit Betlémv Hlinsku než v čase vánočním? Otevřeno je od 8.30 do 16 hodin. Otevírací dobu památkové rezervace Betlém během vánočních svátků najdete na webu Muzea v přírodě Vysočina (nmvp.cz).

Vánoční koncert Bohuše Matuše

KDY: 23. prosince

KDE: Sezemice



Již tento pátek 23. prosince od 18 hodin v sále sezemické radnice můžete navštívit vánočně laděný koncert Bohuše Matuše. Hosty večera budou Lucie Třešnáková , Jolana Szajewska, Radim Linhart a Jaroslav Bulsara Břeský. Vstupenky na místě od 17.30 hodin.

Advent s vůní perníku

KDY: do 23. prosince

KDE: Pardubice

V Barona Café můžete ochutnat naprosto ojedinělou perníkovou kávu s vaječným koňakem nebo perníkovou sušenku. Po procházce Tyršovými sady se lze vydat ohřát do Galerie Café Park Restaurantna perníkové cappuccino nebo skvělý perníkový dort s tvarohovým krémem a povidly. Perníkový trdelník můžete ochutnat přímo na Pernštýnském náměstí v Trdelníkárna.

Akci pořádá Turistické centrum Pardubice ve spolupráci se Statutárním městem Pardubice.

Kousek světa a Nekonečná Venuše

KDY: v těchto dnech

KDE: Litomyšl



Výstava Kousek světa připomíná tvorbu malíře Václava Macháně (1921 Malá Čermná nad Orlicí – 2020 Choceň), inspirovanou jeho rodnou krajinou Podorlicka a reflektující prostou krásu každodennosti. Městská galerie Litomyšl prezentuje v prostorách domu U Rytířů nejen jeho krajinomalby, které jsou výsledkem malířových rozhovorů s přírodou, ale také zátiší a figurální malby. Výstava potrvá do 26. února 2023.



V sobotu 17. prosince byla také v Nové městské síni v Litomyšli otevřena výstava sochaře Arnolda Bartůňka nazvaná Nekonečná Venuše. Expozice potrvá do 8. ledna 2023.

Vánoční turnaj v šachu

KDY: 23. prosince

KDE: Svitavy

Fabrika Svitavy v pátek 23. prosince hostí Vánoční turnaj v šachu pro děti a mládež narozené 2004 a mladší a pro doprovod. Prezence 8:15 – 8:45.

Osobnosti města a svět starých cukráren a kaváren

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Výstavu betlémů připravilo Městské muzeum Ústí nad Orlicí. Překvapením je představení betlému ústeckých osobností, jehož koncepci vymyslelo muzeum a výtvarně jej realizovala Markéta Zemanová. Betlém s motivy Ústí nad Orlicí představuje na pět desítek nežijících osobností města vždy ve spojení s jejich profesí. Betlém je nově součástí trvalé expozice betlémů, která se vždy návštěvníkům otevírá od prosince.



V muzeu je k vidění také vánočně laděná výstava nazvaná Cukr, káva, limonáda aneb Světem starých kaváren a cukráren, která představuje předměty spjaté se světem cukráren a kaváren z první poloviny 20. století. Prohlédnout si můžete velkou kolekci ručních mlýnků na kávu, nahlédnout do tajemství cukrářské výroby s dnes již zapomenutými cukrářskými nástroji a strojky na ruční výrobu zmrzliny nebo do stylizovaného cukrářského obchodu.

Let andělů

KDY: 23. prosince

KDE: Vysoké Mýto

Oblečte andělská roucha, rozžehněte lucerny a poleťte otevřít vánoční příběh, který na Zemi přiletěl na křídlech andělů. Centrem města od 16 do 17 hodin proletí nad hlavami osvětlené loutky andělů, které můžete potkat na náměstí či v blízkém okolí. Anděla jistě potkáte v nadživotní velikosti v Andělské uličce, kde bude připraveno i malé překvapení. Hromadný slet u kostela svatého Vavřince bude v 17 hodin zakončen společnou fotografií.

Muzeum ozdobily betlémy

KDY: v těchto dnech

KDE: Česká Třebová



Tradiční každoroční vánoční výstava betlémů se nachází v Městském muzeu Česká Třebová. Expozice je doplněná dílnami pro děti i dospělé. Pro školy je možné objednat doprovodný program. Více informací se dozvíte na webu muzea.

Muzeum láká na historické skvosty

KDY: do 31. prosince

KDE: Letohrad

Od 10. prosince se v Muzeu řemesel v Letohradě otevřela ojedinělá výstava, která je počtem vystavených historických betlémů největší, a to nejen v Pardubickém kraji. Kromě exponátů z různých materiálů od těsta až po sklo výstava připomíná i dřívější masivní výrobu dřevěných betlémů z oblasti Králík, a s tím spojené i řezbářské řemeslo, které mělo v Králíkách také vlastní řezbářskou školu. Jen od králických řezbářů je vystaveno na 40 betlémů. Většina exponátů je starých více než 100 let, některé i 200 let.

Zajímavostí je 100 let starý pohyblivý betlém nebo větší betlémy kostelní. Mezi unikáty patří dva originály betlémů třebíčských. Jeden má miniaturní figurky malované ručně na papír, a druhý, s většími figurami, je starý přibližně 140 let. Autorem většího betlému je známý třebíčský tvůrce Antonín Čeloud, jehož betlém byl vybrán na světovou soutěžní výstavu betlémů v Itálii. Výstava bude otevřena do 31. prosince, v čase od 10.00 do 17.00 hodin, s výjimkou zavíracích dnů muzea (24. a 25. prosince).

Žamberk zve na pohyblivé betlémy

KDY: v těchto dnech

KDE: Žamberk



Přestože se letos vánoční výstava v Žamberku nekoná, město láká veřejnost na prohlídku pohyblivých betlémů do Městského muzea Žamberk. Muzeum bude mít otevřeno na Štědrý den i na Boží hod. Vánoční otevírací doba od 19. do 23. prosince 9.00 až 12.00, 13.00 až 16.00, od 24. do 25. prosince od 14.00 do 17.00 hodin.

Lásku mezi nebem a zemí uvede divadlo

KDY: 26. prosince

KDE: Vamberk

Divadelní spolek Zdobničan Vamberk představí 26. prosince od 18.00 hodin v Městském klubu Sokolovna Vamberk divadelní představení Lásku mezi nebem a zemí. Duchařská komedie o tom, že plně žít a milovat se má nyní a zde, neboť vteřina našeho života se nebude opakovat. A jako správná komedie odkazuje na poselství, že budeme-li k sobě milí a zdvořilí, bude svět v pořádku.