Kde si odpočinout od myšlenek na nepříjemné věci? Nabízí se například Zdechovicko v západním koutě pardubického okresu.

Obří postele u Zdechovic. | Foto: www.zdechovice.cz

Východištěm trasy budou Zdechovice, kde můžeme obdivovat tamní zámek. Po modré se vydáme kolem hájovny Katovna k romantickým žulovým skalním útvarům nazvaným Obří postele. U nich je i odpočívadlo. Až se nabažíme skal, zamíříme po zelené směrem k Bernardovu. Budeme procházet po samotném okraji Železných hor. Z Bernardova půjdeme po modré do Hornické Čtvrti. Tato část dnešních Chvaletic má zajímavou historii: jedná se totiž vlastně o zbytek původní zástavby Chvaletic, která z větší části padla za oběť rozšiřující se těžbě pyritu. Nové domy byly postaveny v nedalekých Telčicích, které dostaly jméno Chvaletice a zbytek původní chvaletické zástavby obdržel jméno Hornická Čtvrť. V ní se nachází evangelický, stylově výrazný novorenesanční kostel z roku 1882. Po žluté se od kostela vydáme jižně kolem rybníka k hlavní silnici, kterou překročíme a ocitneme se na rozcestí K Paloukům, kterým jsme již procházeli. Do Zdechovic však zamíříme po žluté značce kolem osady Zbraněves. Pod dohledem komínů chvaletické elektrárny, které nás provázejí po velkou část cesty, dorazíme do Zdechovic, kde si ještě vlevo můžeme lehce zajít k baroknímu kostelu sv. Petra a Pavla.