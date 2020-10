Poměrně hluboký kaňon na Pivnickém potoce se nachází severně od obce Zderaz mezi Svitavami a Hradcem Králové.

Zderaz - skalní městečko. | Foto: www.obeczderaz.cz

Milovníci přírody si určitě přijdou na své v Pivnické rokli. Ačkoli není příliš známá, protože není značená, tak se jedná o jednu z nejkrásnějších přírodních zajímavostí v České republice. Poměrně hluboký kaňon na Pivnickém potoce se nachází severně od obce Zderaz mezi Svitavami a Hradcem Králové. Najdete zde řadu zajímavých útvarů, skal, převisů, jeskyní, či dokonce skalní tunel. Procházka je dlouhá přibližně dva kilometry a není nijak náročná, takže je vhodná i pro děti. Rokle je součástí přírodní památkové rezervace Toulovcovy maštale. Nejvhodnějším začátkem výletu je obec Zderaz, kde také můžete navštívit skalní městečko obývané ještě v 19. století. K vidění jsou dva skalní byty, v jednom je umístěna expozice fotografií mapující všechny dochované sklepy v obci. Ze Zderazi se pak vydejte po žluté turistické stezce směr Dolany. Cesta vede mezi poli a potom lesem, kde narazíte na rozcestník se šipkou do Pivnické rokle. Dále do rokle již žádná značená stezka nevede a vstup do rokle vypadá zcela nenápadně. Jedná se o zalesněné údolí, kterým pomalu protéká Pivnický potok. Zanedlouho se však objeví první skalní útvary. V okolí se také nachází několik rozhleden. Výlet tak můžete spojit například s návštěvou rozhledny Borůvka, která se nachází nedaleko obce Hluboká.