KDY: podzim/zima

KDE: Enteria arena Pardubice

ZA KOLIK: dospělí 40 kč

Pravidelné bruslení pro veřejnost se koná v úterý, ve čtvrtek a v neděli. Bruslení pro školy ve středu, ve čtvrtek a v pátek dopoledne. Vždy je však nutné sledovat web Enteria areny (www.arena.rfpardubice.cz/verejne-brusleni), poněvadž přesné hodiny bruslení se mění, jsou aktualizovány každý týden, upravují se podle aktuálního programu v areně. Na bruslení pro školy a pro rodiče s dětmi (zpravidla neděle dopoledne) zapůjčuje arena hrazdičky na bruslení, vratná záloha činí 50 Kč. Brusle se na místě nepůjčují. Dospělí zaplatí 40 Kč, děti a mládež od 6 do 18 let 20 Kč, děti do šesti let zdarma. Nebruslící doprovod 10 Kč.