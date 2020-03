- Číslo na krajskou hygienu: 466 052 338

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Pro rozvoz jídla je možné využít služeb, jako je iTesco, Rohlík.cz nebo Košík.cz.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

- Východočeské divadlo Pardubice. Od 10. března do odvolání ruší divadlo veškerá představení. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Původně plánovaná představení budou odehrána v náhradních termínech, které budou uveřejněny po odvolání zákazu konání veřejných akcí. Případně bude vstupné vráceno.

Společenské:

- Divadelní bál (20. 3., Východočeské divadlo Pardubice). Zrušen bez náhrady. Vstupenky můžete vracet v místě zakoupení.

- Reprezentační ples města Pardubice (21. 3., Východočeské divadlo Pardubice). Zrušen bez náhrady. Vstupenky můžete vracet v místě zakoupení.

- Večer pro psí tlapky (17. 3., Východočeské divadlo). Zrušen bez náhrady. Vstupenky můžete vracet v místě zakoupení.

Sportovní:

- Aquacentrum Pardubice - bazény, fitness, wellness a bistra jsou uzavřena pro veřejnost až do odvolání. Neuskuteční se ani plavání seniorů.

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, JESLE

Městský úřad Pardubice, Pernštejnské náměstí 1, 530 02, Pardubice

Pro vyřízení neodkladných záležitostí budou agendy magistrátu až do 24. března otevřené v pondělí a ve středu,vždy od 8:00 do 11:00 hodin.

Úřady městských obvodů omezily úřední hodiny stejně jako magistrát, tzn. pondělí a středa od 8:00 do 11:00 hodin.

Městský obvod Pardubice II je v pondělí 16. března z kapacitních důvodů uzavřen.

Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, 535 33, Přelouč

Úřední a pokladní hodiny:

Pondělí 8:00 – 11:00 hod

Středa 13:00 – 16:00 hod

V ostatní dny bude úřad pro veřejnost uzavřen, prosíme spoluobčany, aby pečlivě zvážili, zda je skutečně nutné úřad navštívit.





Městská policie Pardubice

Jsou zrušeny úřední hodiny na obvodních odděleních.

Do odvolání Městská policie Pardubice zcela uzavírá oddělení řešení přestupků na náměstí Jana Pernera 2560. Veškerá řešení jsou odložena na dobu 14 dní po ukončení mimořádných opatření.

Mateřské školy v Pardubicích

- Od pondělí 16. března zůstanou uzavřeny mateřské školy, které město Pardubice zřizuje. Jedná se o 31 zařízení, která navštěvuje více než 3.160 dětí. Rada města žádá rodiče, aby pokud je to jen trochu možné, neposílali děti do školky už ani v pátek 13. 3. Omezení provozu se týká i integrační školky Lentilka a dětské péče a rehabilitace Ratolest.

Domy dětí a mládeže v Pardubicích

Všechna tři zařízení na území Pardubic (DDM Alfa Polabiny, Delta Dukla, Kulturní dům Hronovická) ruší kroužky i veškeré akce.

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Ochody s potravinami Albert, Penny, Kaufland, Lidl atd. mají normální otevírací dobu.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Od 12. 3. funguje městská hromadná doprava v Pardubicích podle prázdninového režimu. Na zastávkových jízdních řádech sledujete žlutý sloupec.

Od pátku 13. března je v příměstské autobusové dopravě v celém Pardubickém kraji zaveden prázdninový režim.

ROZVOZ JÍDLA

Pro rozvoz jídla je možné využít služeb, jako je iTesco, Rohlík.cz nebo Košík.cz. Všechny tyto služby dovážejí do Pardubic a okolí. Pro rozvoz již hotových jídel je možné využít kurýrní služby jednotlivých restaurací případně službu DámeJídlo.cz

JAK DODRŽOVAT HYGIENU