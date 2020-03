Vozítko Curiosity pokořilo svůj další rekord - před necelým měsícem, dne 26. února, totiž vyfotilo samo sebe v Hutton Drill Site (něco jako Huttonův závrt), načež se během následujících dní vyšplhalo až na tzv. Greenheughův pediment, čímž zdolalo dosud nejstrmější terén (pediment je výraz pro mírně ukloněný, erozí zarovnaný povrch, jenž tvoří přechod mezi horami či skalami a pánevními oblastmi).

"Poklona našim řidičům vozítka za to, že zvládli pokořit strmý, písčitý svah pod Greenheughovým pedimentem a dostali nás až do geologického pásu, který nás zajímal ještě předtím, než jsme přistáli v kráteru Gale," uvedla v příspěvku na blogu americké vesmírné agentury NASA planetární geoložka Michelle Minittiová.

Nebe na Marsu

Vystoupat na vyvýšeninu však nebylo nijak jednoduché. Podle týmu NASA se to podařilo až na několikátý pokus, protože bylo potřeba nastavit vozítko až pro stoupání do úhlu 31 stupňů. Nebylo to ale nemožné - robot Curiosity je zkonstruován tak, aby byl schopen stoupat i pod úhlem 45 stupňů, aniž by se převrátil. Někdy to chce ale více pokusů, protože pod takovým úhlem se mu mohou protáčet kola.

Teď si Curiosity podle webu Science Alert "užívá" nový výhled. "Když už nám před očima nestíní strmý útes, můžeme pozorovat volné a rozlehlé nebe. Navigační kamera Navcam se teď podívá v 360° záběru po oblacích prachu a získá záběry mraků jak odpoledne, tak brzy ráno. Kamery Mastcam a Navcam budou moci díky tomu vyhodnotit prašnost atmosféry z lepšího výhledu než jen z pohledu přes kráter Gale," dodává Minittiová.