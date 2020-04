Tři noví členové posádky Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) přistáli dnes odpoledne SELČ u orbitálního komplexu. Let Sojuzu MS-16 s ruskými kosmonauty Anatolijem Ivanišinem a Ivanem Vagnerem a s americkým astronautem Christopherem Cassidym z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu k ISS trval šest hodin.

Start Sojuzu k ISS | Foto: ČTK

S lodí a její posádkou odstartovala podle plánu v 10:05 SELČ raketa Sojuz-2.1a. Bylo to poprvé, co vynesla na oběžnou dráhu lidi. Raketa tohoto typu sice do vesmíru létá už od roku 2004, ale dosud dopravovala výhradně náklad. Současná modernizovaná verze je vybavena digitálním systémem řízení.