Hrozba pro kávu způsobená změnou klimatu je v posledních letech dobře zdokumentována. Jak rostoucí teploty mohou ovlivnit kešu oříšky nebo avokádo, se ale příliš neví. Vědci se proto zabývají zejména těmito třemi plodinami. Chtějí zjistit, jak je oteplování a měnící se rychlost srážek ovlivní v příštích 30 letech. Důležité jsou i informace o půdě, které jsou do studie poprvé začleněny.

Rozsáhlý úbytek kávových plantáží

Káva je jednou z nejdůležitějších světových plodin, nejen kvůli nejrozšířenějšímu nápoji, ale také kvůli obživě milionů malých farmářů. Je ale také nejnáchylnější plodinou na vysoké teploty. V zemích tvořících většinu světové produkce arabiky, dominantní odrůdy, se vhodnost pro pěstování plodiny do roku 2050 sníží přibližně o polovinu.

Některé klíčové oblasti zaznamenají ještě silnější dopad. Při scénáři s nejnižším možným nárůstem teploty by došlo ke snížení o 76 procent v nejvhodnějším pásmu pro pěstování kávy v Brazílii. V Kolumbii by byl pokles o 63 procent.

Naopak dnešní severnější a jižnější pěstitelské oblasti - mezi které se řadí například Argentina, Jižní Afrika, Čína a Nový Zéland - se stanou vhodnějšími. To ale podle autorů neznamená, že nové regiony budou schopné snadno nahradit současné zóny. „Klíčovým poselstvím pro všechny z dnešních hlavních produkčních regionů je, že se zemědělské systémy musí přizpůsobit měnícím se podmínkám,” říká hlavní autor studie Roman Grüter.

„Pokud již existují pěstírny, kde je možné produkci ovlivňovat, mělo by být snazší expandovat. Ale to neznamená, že do deseti let získáme nové dokonalé regiony pro pěstování kávy,” dodává.

Radikální změny oblastí

V posledních desetiletích se také zvyšuje poptávka po kešu oříšcích a avokádu, zejména díky rostoucím preferencím spotřebitelů v bohatších zemích.

Podle studie se vhodné světové oblasti pro pěstování kešu oříšků celkově rozšíří o 17 procent. Tato zpráva však není dobrá pro některé země, které v současnosti spoléhají na kešu jako klíčovou tržní plodinu. Modelace ukazuje, že při nejnižším zvýšení teploty bude o významné oblasti připravena Indie nebo Benin, zde se změna klimatu dotkne poloviny plantáží.

Také populární avokádo má komplikovanou budoucnost. Mexiko, největší světový producent, zaznamená velký nárůst vhodných zón, a to až o 80 procent. Peru, další významný pěstitel, však při stejném klimatickém modelu ztratí přibližně polovinu plantáží.

Zatímco zvýšení teplot a změny ve vzorcích dešťových srážek mohou některé oblasti učinit vhodnějšími, vědci se současně obávají, že kvůli zvýšení produkce těchto plodin dojde na přeměnu lesů na zemědělskou půdu nebo k nárůstu invazivních druhů. „Ve vhodnějších regionech pro pěstování těchto plodin je důležité zajistit, aby nedocházelo k dalším negativním dopadům na životní prostředí, jako je odlesňování,” říká Grüter.

Negativní vývoj lze ovlivnit

Ačkoliv změny teplot zní pro pěstitele jako špatné zprávy, existuje několik aktivních kroků, které mohou producenti podniknout, a tím zmírnit následky změn klimatu.

„Je možné, že by mohlo pomoci využití genetické variability avokáda v regionech, kde se v současnosti pěstuje,” říká Joaquin Guillermo Ramirez Gil z Kolumbijské národní univerzity, který se na nové studii nepodílel. „Avokádo má tři ‚rasy‘ s různým geografickým původem, díky čemuž je docela ‚tvarovatelné‘, tím se může přizpůsobit různým klimatickým podmínkám,” upřesňuje svou myšlenku.

„Existují také místní adaptace a nové alternativy ovlivňování pěstování, jako je použití bio stimulantů a produktů založených na nanotechnologiích jako základu pro snížení stresu kvůli extrémním povětrnostním podmínkám.”

Sicilský model



• Nárůst teploty přibližně o 1 °C za posledních 30 let způsobil, že zemědělci na Sicílii začali s pěstováním nových plodin, vhodnějších pro teplejší podmínky.



• Jedním z nich je taky Andrea Passanisi, který pěstuje avokádo poblíž sopky Etna. Produkci si spolu s dalšími farmáři velmi chválí. Nicméně se stále rostoucími teplotami jsou podmínky pro pěstování čím dál náročnější.



• „Skutečná změna klimatu je zde v ročních obdobích,” říká Passanisi pro BBC. „Kdysi byla zima v listopadu a prosinci, nyní je v lednu nebo únoru. To pro avokádo není dobré.”



• Zvýšená úroveň sucha a intenzivní lijáky situaci zemědělcům neulehčují. „Pokud avokádo pěstujete v půdě, která není vhodná, je konec,” přibližuje změny Andrea.