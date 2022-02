Poté, co se ISS podívá na dno oceánu, ji nahradí komerční stanice. „Těšíme se na sdílení našich zkušeností, abychom jim pomohli vyvinout bezpečné, spolehlivé a nákladově výhodné destinace ve vesmíru,“ řekl ředitel komerčního prostoru NASA Phil McAlister stanici CNN.

NASA počítá s tím, že budoucím provozovatelům stanic předají veškeré své tvrdě získané zkušenosti a vědomosti z posledních dvaceti let. „Máme již komplexní plán pro zajištění hladkého přechodu do provozu s komerčními stanicemi,“ dodal McAlister.

Plánované odstavení ISS ale neznamená, že NASA s jejím provozem usne na vavřínech. Plány pro zbytek třetí dekády jejího provozu jsou velké a mezi nimi je například využití stanice při tranzitní misi na Mars.

„Mezinárodní vesmírná stanice vstupuje do své třetí a nejproduktivnější dekády jako přelomová vědecká platforma v oblasti mikrogravitace,“ uvedla ředitelka stanice Robyn Gatensová.

Podle ní výzkumy, které astronauti na stanici provádějí, přispívají k lékařství, ekologii a celkovému rozvoji lidstva.

Současně s rozhodnutím odstranit stanici tak položila NASA základy pro komerční budoucnost na oběžné dráze Země. „Těšíme se na maximální přínos, který stanice do roku 2030 ještě přinese, zatímco budeme plánovat přechod do komerčních vesmírných destinací,“ sdělila Gatensová.

