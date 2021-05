Vědci našli důkazy o nejstarším pohřbu v historii. Šlo o teprve tříleté dítě

U ústí africké jeskyně Panga ya Saidi, nacházející se na území dnešní Keni, našli archeologové 78 tisíc let staré ostatky asi tříletého dítěte druhu Homo sapiens. To by samo o sobě nebylo tak mimořádné - kdyby indicie kolem nálezu nesvědčily o tom, že dítě bylo záměrně pohřbeno. Je-li to tak, jde o nejstarší známý pohřeb v historii.

Vykopávky na archeologickém nalezišti Panga ya Saidi v Keni | Foto: Wikimedia Commons, Ceri Shipton, CC BY-SA 4.0