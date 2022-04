Ve čtyřicátých letech minulého století objevili archeologové na nalezišti Little Bear Creek Site v dnešním státě Alabama 163 koster. Po prvotním průzkumu putovaly ostatky do muzea, kde před několika lety jedna z lebek zaujala bioarcheoložku Dianu Simpsonovou z University of Nevada v Las Vegas. Zmíněná lebka totiž měla podivný otvor, který naznačoval, že její majitel podstoupil chirurgický zákrok známý jako trepanace. Dříve, než byly kostry v roce 2018 vráceny spolkům domorodých Američanů, Simpsonová důsledně lebku prostudovala. A nyní zveřejnila výsledky svého bádání.