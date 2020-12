Fakultní nemocnice Brno se zapsala do dějin medicíny. Tamní ortopedové v pátek jako první na světě voperovali patnáctileté dívce páteř korigující implantát. Značně jí tak pomohli s léčbou skoliózy.

Odhalit jednotlivé části obratlů a zavést do nich šrouby po obou stranách páteře. Následně připevnit do šroubů tyče a s jejich pomocí zakřivenou páteř narovnat. Na konci obložit ty úseky páteře, kam lékaři zavedli šrouby a tyče, kostěnými štěpy. To způsobí, že operovaný úsek páteře sroste a nebude v budoucnu pohyblivý. Tak vypadala operace, při níž brněnští ortopedové zavedli patnáctileté dívce do zad nový systém Ennovate, který jí pomůže s léčbou skoliózy. „Právě díky novému systému bylo možné operovat pouze minimální úsek páteře. Operace je s ním pro operatéry pohodlnější a pro pacienta je bezpečnější,“ vysvětlil Alan Munteanu, člen společnosti, který systém vyvinula.