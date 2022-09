Ti budou v referendu, které se bude konat současně s podzimními volbami, odpovídat na otázku „Souhlasíte s umístěním stavby spalovny odpadů nebo jiného zařízení na energetické využití odpadů nebo k odstranění odpadů jejich spalováním či spoluspalováním v katastru Čeperky?“

Co si myslíte o spalovně odpadů u Čeperky vy? Hlasujte v naší anketě na konci článku.

Zastupitelé obce Čeperky také navštívili ZEVO Chotíkov, aby měli reálnou představu o samotném provozu a velikosti podobného zařízení. "Zastupitelstvo vyčká na rozhodnutí v místním referendu a podle výsledku bude dál podnikat další kroky. Jedním z nich může být i úprava návrhu územního plánu, jehož zpracování právě probíhá," řekla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.

Změní obce postoj ke spalovně v Opatovicích?

Někteří obyvatelé Čeperky, včetně vedení obce, se bojí zhoršení životního prostředí a zvýšené dopravní zátěže.

Podívejte se, kdo kandiduje ve vaší obci. Kompletní souhrn podle obcí najdete na pardubickydenik.cz/volby

„S projektem zásadně nesouhlasím. Od uvažované stavby k nejbližší obytným domům je to řádově jen několik set metrů. Už teď je hluková zátěž od silnice poměrně značná a s nárůstem dopravy do spalovny se nepochybně zvýší,“ zkritizoval projekt spalovny Jiří, obyvatel Čeperky.

Podle vedení elektrárny je vybraná poloha velmi výhodná, a to z hlediska dopravy, protože stojí napůl cesty mezi krajskými městy. Areál je také strategicky napojen na stávající dálniční a železniční síť.

Výsledky ankety k 1. 9. 2022Zdroj: Deník

Vliv spalovny už začali posuzovat i úředníci z Ministerstva životního prostředí. Ti elektrárně nařídili, že musí podstoupit posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) chce elektrárna začít stavět v roce 2026, s tím, že provoz by mohl začít o dva roky později. „Záměr společnosti pokračuje dle původně nastaveného časového plánu,“ informovala před časem mluvčí elektrárny Hana Počtová.

Komentář Deníku:

KOMENTÁŘ: Čeperka je v sevření nejen plánů na spalovnu, ale i developerů

Strach z dopravy

Záměr opatovické elektrárny, která chce spálit 150 tisíc tun odpadu ročně, se nelíbí ani okolním obcím a ekologickým spolkům.

Obec Čeperka se nachází v okrese Pardubice, na půli cesty mezi krajskými městy Pardubice a Hradec Králové. Žije zde přibližně 1 200 obyvatel.Obyvatelé mají v obci malotřídní základní školu, mateřinku i prodejnu potravin nebo kino.Obcí protéká Opatovický kanál. Čeperka je navíc obklopena množstvím písníků, turisté pak často využívají cyklistické trasy nebo míří na nedaleký hrad Kunětická hora.

Spolek Zelená pro Pardubicko uvedl, že s plánovanou kapacitou zpracovaného odpadu ročně by vznikla třetí největší spalovna v zemi po obdobných zařízeních v Praze a Brně. „Samotné Pardubice a Hradec Králové by přitom v současné chvíli naplnily kapacitu spalovny jen zhruba z jedné třetiny až čtvrtiny, zbytek odpadu by se tedy musel dovážet ze širšího okolí, nebo dokonce i ze zahraničí," uvedl spolek.

Nedaleká Bukovina nad Labem nebo obec Podůlšany proto požadují jasné stanovení dopravní tras, po kterých bude odpad do spalovny dopravován.

Spalovna v Rybitví? AVE chce rozptýlit obavy lidí, ti ale dál podepisují petici

Spalovnou komunálního odpadu chce elektrárna vytvořit alternativní zdroj pro výrobu tepla a elektřiny. Zařízení má být navíc součástí procesu dekarbonizace, kdy se elektrárna zavázala odstoupit od využívání uhlí jako paliva do roku 2030.

Spolek Sousedé proti hale namítá, že by se jednalo o mohutnou stavbu, na kterou by se denně dívalo přes dva tisíce lidí. „Na jedné straně se ladí vzhled mostu severního obchvatu Pardubic tak, aby co nejméně rušil prostor v okolí Kunětické hory a na straně druhé je záměr umístit takovýto objekt v takto exponovaném prostoru zcela bez odůvodnění,“ uvádí spolek v připomínkách pro Ministerstvo životního prostředí.

Opatovice spalovnu odmítly

Starosta sousedních Opatovic nad Labem Pavel Kohout připomněl, že jeho obec své stanovisko zaslalo přímo na Ministerstvo životního prostředí, ve kterém upozorňuje, že Opatovice mají platný územní plán, který spalovnu na území obce nepovoluje.

Plány na stavbu spalovny v Opatovicích rezonovaly už před sedmnácti lety. Tehdy ale záměr zablokovalo právě místní referendum, které uspořádalo vedení Opatovic nad Labem.

Teď chce vedení elektrárny postavit spalovnu na jiném místě. Lokalita za vjezdem do areálu znamená posun do katastru obce Čeperky.

Odpad vnímáme jako surovinu, s níž obchodujeme, říká starosta Opatovic

Spalovnou komunálního odpadu chce elektrárna vytvořit alternativní zdroj pro výrobu tepla a elektřiny. Zařízení má být navíc součástí procesu dekarbonizace, kdy se elektrárna zavázala odstoupit od využívání uhlí jako paliva do roku 2030.

Pardubický kraj s projektem souhlasí. „Vzhledem k existenci stávajících sítí pro vyvedení tepla a elektrické energie je záměr, který sice nebude schopen nahradit uhlí jako jediný zdroj energie, logickým dílkem do skládačky zdrojů vedle zemního plynu a biomasy. Zároveň by ZEVO, vzhledem ke své kapacitě, mohlo pomoci vyřešit odpadovou problematiku měst a obcí v regionu, se kterými aktivně jednáme,“ řekl radní pro životní prostředí Miroslav Krčil.