Patrně nejskloňovanější stranou je před volbami pardubická buňka SPD. Jejich lídr Vítězslav Novohradský hlásá, že jako primátor Pardubáky nenechá zmrznout. S Okamurou v zádech také slibuje parkování pro občany Pardubic zdarma. Lokální buňka SPD se zviditelnila, když se v posledních dnech v médiích objevila zpráva o její kandidátce Světlaně Ekaterině Tomaštik kandidující v Polabinách, která je spojována se šířením nenávistných zpráv na sociálních sítích.

V komunálních volbách v roce 2018 lidé zvolili 39 zastupitelů. Nejvíce křesel obsadilo hnutí ANO s 13 zastupiteli. Následovala ODS se sedmi politiky. Piráti získali pět postů. Na velké radnici usedli také zástupci Pardubáků společně (Pardubáci, Patrioti a STAN), kteří dohromady získali 4 mandáty. Po třech zastupitelích získalo Sdružení pro Pardubice a Koalice pro Pardubice. Politici z ČSSD stejně jako komunisté obsadili dvě křesla. Na koalici se domluvilo vítězné hnutí ANO s ODS, SPP, ČSSD a Koalicí pro Pardubice.

Co obě uskupení spojuje? „Jedná se o osobnostně velmi zaměřená hnutí, jejichž tvářemi jsou například Andrej Babiš či Tomio Okamura. Takže je otázkou, zdali vůbec nějaké aktivity řadových členů či kandidátů mohou poškodit značku hnutí v očích voličů,“ okomentoval situaci politolog Milan Školník.

Co se týče dalších politických subjektů, Žijeme Pardubice, koalice Spolu i Piráti nabízejí návrhy na přestavbu Masarykových kasáren. Všechny strany slibují vylepšení dopravy ve městě. Sdružení Žijeme Pardubice navíc chce obnovit starou vojenskou plovárnu nebo zařídit nová parkovací místa. Jejich kampaň neopomněla ani boj proti drahotě. „Když nám dáte svůj hlas, Pardubice budou žít bojem proti drahotě,“ zní jeden z předvolebních slibů.

Nové sdružení v předvolební kampani také obratně zareagovalo na vandala, který v srpnu vulgárně pokreslil jejich plakáty po celém městě. „Čtěte, než to (p)opíšou,“ nechalo uskupení poté upravit své předvolební billboardy.

V Pardubicích nově vznikla i koalice Spolu. „Cesta k dohodě o společné kandidatuře ODS, TOP 09 a KDU-ČSL nebyla přímočará. Spolupráce se stranami napravo od středu je však přirozená,“ zhodnotil vznik nové koalice lídr za TOP 09 Martin Slezák.

Mezi priority koalice patří výstavba parkovacích domů nebo hospodaření bez zbytečného zadlužování. V programu politici nezapomněli ani na seniory. „Roční jízdenka na MHD za zvýhodněnou cenu,“ informuje jejich program v bodě o seniorech a sociální péči. Kandidáti koalice Spolu ale zřejmě zapomněli na to, že pardubická MHD už dnes vozí cestující, kteří dovršili věk 70 let, zdarma.

Myslí i na ekologii

Společně pro Pardubice sází na téma bydlení i dopravy ve městě, nezapomíná přitom na životní prostředí. „Rozlévat se má voda, nikoliv beton,“ zní slogan uskupení, které chce navíc založit městské ovocné sady a včelí farmu.

Naše Pardubice svou pozornost mimo jiné zaměřují na chod radnice. Chtějí snížit počet politiků i jejich odměny a lépe a transparentněji hospodařit. Mimo jejich obsáhlý program se voliči na jejich profilu na sociální síti mohou dozvědět i to, že nechají opravit kanálek na jednom z pardubických pánských záchodů. „A když nám dáte hlas, tak to opravíme, abyste se tam nemuseli brodit,“ sdílel na Facebooku lídr Filip Sedlák.

Starostové hlásí, že mají klíč ke krásnějším Pardubicím. Jinak se jejich program smrskává spíše na obecné sliby. Na svém Facebooku například sdílí, že nechtějí žádné estébáky ve vládě. Jako priority v Pardubicích vidí úpravu břehů řek pro podnikatelské záměry, budování nových cyklostezek nebo zvýšení bezpečnosti občanů.

Kdy budou volby do obecního zastupitelstva



pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodinsobota 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Piráti představují 42 projektů, které mají udělat z Pardubic nový Amsterdam. Podrobný program nabízí i přestavbu Masarykových kasáren na novou čtvrť nebo více zeleně ve městě. „Cokoli se šustne, pípne vám to v mobilu,“ slibují také Piráti, kteří chtějí držet krok s dobou a slibují lidem zprovoznění chytrého upozornění v mobilu.

Komunisté, kteří zažili v loňských parlamentních volbách velký propad, sází na rétoriku celostátního vedení, které kritizuje především současnou vládu nebo protestuje proti dodávkám zbraní na Ukrajinu.