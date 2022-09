Strana Tomia Okamury se od ní distancovala. Pardubická buňka SPD potvrdila, že dotyčná svou kandidaturu stáhne. Místopředseda pardubické pobočky SPD Miroslav Staněk ve středu 21. září také potvrdil, že Tomaštik kandidovat nebude.

Zpoždění 50 minut

V ten samý den žena sice písemně rezignovala, ale má to háček. Podle informací z pardubického druhého obvodu Tomaštik kandidaturu stáhla až téměř hodinu poté, co stanovuje zákon. Politické strany a hnutí mohly své kandidátky upravovat do středy 21. září do 14 hodin. Podle zákona se totiž kandidát může vzdát své kandidatury do 48 hodin před zahájením voleb. Tomaštik, která v Polabinách figuruje na čtvrtém místě za SPD s podporou Trikolory a do pardubického magistrátu kandiduje z 31. místa, svou rezignaci poslala ve 14:50 hodin.

Psali jsme již:

Žena z Pardubic je spojovaná s vyhrožováním smrtí. SPD ji z kandidátky stáhlo

„To znamená, že na obou kandidátních listinách v Pardubicích zůstává, lidé ji mohou volit a může být i zvolena,“ informoval starosta městského obvodu II Radek Hejný. Zda to kandidátka udělala záměrně, není jasné. Redakci Deníku se ji nepodařilo kontaktovat.

Profil pardubické kandidátky za SPD hrozí lidem smrtí.Zdroj: Facebook

Žena je spojována s nenávistnými zprávami, které rozesílal facebookový profil s jejím jménem a fotografií. Výhružných zpráv se na internetu objevilo nespočet. „Celou tvou rodinu popravíme před tebou a pak tebe,“ obsahovala jedna z mnoha zveřejněných zpráv. „A ta tvá zemička, co nemá ani populaci Moskvy, není vidět ani na mapě, tak bude brzy vymazána,“ napsal profil ženě, která 21. srpna poslala symbolických 1968 korun na účet na podporu Ukrajiny.

Žena kandidující v Pardubicích je spojována s účtem, který se jménem Světlana Ekaterina Tomaštik lidem rozesílá výhružné zprávy, které reagují především na konflikt na Ukrajině.Zdroj: volby.cz

SPD se s ní nechce spojovat

Ještě před týdnem ženu sám šéf hnutí Tomio Okamura bránil s tím, že její jméno někdo zneužil, aby před volbami uškodil SPD. Lidé na sociálních sítích ale věří, že výhrůžky psala opravdu ona. „Dostal jsem od ní výhrůžnou zprávu už v březnu, hned po začátku války. To znamená, že se nejedná o žádný volební útok. Těch výhrůžek psala stovky, a to už od začátku ruské agrese,“ sdělil čtenář Deníku, který si nepřál být jmenován.

Poté, co se případem začala zabývat policie, SPD dala od kandidátky ruce pryč. „Mohu potvrdit, že některá oznámení na jednu z komunálních političek jsme již předali správnímu orgánu jako podezření ze spáchání přestupku,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská.

Popravíme ti rodinu i tebe. Profil kandidátky SPD z Pardubic vyhrožuje odpůrcům