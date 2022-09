Poloha jinak nenápadné obce je ideálním místem, bohužel nejen pro tamní obyvatele, ale i pro průmysl. Například podle vedení sousední opatovické elektrárny je poloha velmi výhodná a to nejen proto, že stojí napůl cesty mezi krajskými městy. Místo je také strategicky napojeno na stávající dálniční a železniční síť. Okolní doprava, která obci přináší nejen hluk ale i smog, byla donedávna pro obec největší zátěží. Nyní ale přišel další problém.

Přečtěte si:

V Čeperce bude referendum o zdejší spalovně. Čtenáři Deníku by ji tady chtěli

Vedení obce nyní řeší otázku plánované výstavby nové spalovny odpadů, kterou chce na jejím katastrálním území postavit Elektrárna Opatovice. Místní se opět bojí zvýšení počtu nákladních aut i dopadu na životní prostředí či jejich zdraví. O budoucnosti projektu tak mají lidé rozhodnou v podzimním místním referendu, které se zde bude konat souběžně s volbami.

Nad Čeperkou visí i další otazník. Obec se navíc bojí, co vyroste u sousedů v Opatovicích nad Labem. Tam se totiž jedná o výstavbě průmyslové montážní a skladovací haly. Denně by to pro obce znamenalo zhruba čtyřicet kamionů a tři sta aut navíc.

Menší obec se zhruba 1 200 obyvateli tak opakovaně naráží na boj s developery nebo velkými podniky. Jak rozhodne vůle lidu, která může dopřát obci klid, se obyvatelé dozvědí po volbách, které letos proběhnou 23. a 24. září.