Pokud by lidé vyvolali referendum a projekt by zmařili, podle investora by obci hrozilo, že bude muset zaplatit náhradu škody. Téma se podepíše i do nadcházejících komunálních voleb. Část lidí, kteří proti stavbě bojují, se totiž rozhodla sestavit kandidátku a na podzim kandidovat do zastupitelstva Opatovic.