Hnutí ANO 2011 tak obhájilo prvenství z roku 2018. Tehdy hnutí Andreje Babiše v Pardubicích získalo 13 mandátů. V roce 2018 se volební účast zastavila na 40 procentech.

O vítězství usilovala i koalice Spolu. Lídr Jan Mazuch (ODS) přiznal, že očekávání byla vyšší, koalice se bude muset spokojit se ziskem kolem 20 procent.

"Bojovali jsme o vítězství, což se nepodařilo. Ale jsme bezpečně na druhém místě. Výsledky jsou o něco horší, než jsme si představovali, ale ne úplně nejhorší," popsal Mazuch s tím, že velkou roli podle něj sehrála celostátní politika.

Úspěch zaznamenalo i nové hnutí Žijeme Pardubice, které skončí na třetím místě s více než 11 procenty. V jejich štábu v centru města panovala dobrá nálada. „Naším cílem bylo být na medailových pozicích, takže jsme rádi, že jsme sportovní terminologií na bedně,“ řekl lídr Žijeme Pardubice Jakub Rychtecký, který neskrýval, že je s výsledkem spokojený.

Uskupení s rozmanitou kandidátkou se netajilo tím, že už před dokončením sčítání hlasů probíhalo jednání s hnutím ANO. „My už jsme začali jednat. Jako první jsme jednali s vítěznou stranou. Už jsem se potkal s Janem Nadrchalem a dohodli jsme se, že si dokážeme představit spolupráci i další čtyři roky,“ prozradil Rychtecký, který chce ale jednat i s dalšími subjekty.

Zklamání bylo znát ve štábu Pirátů. "Obhájili jsme svých pět mandátů. Dá se říct, že jsme spokojení. Čekala jsem ale, že získáme alespoň o jeden mandát víc," přiznala lídryně Ivana Böhmová. "Výsledky jsou spíše referendem o tom, jak se vyvíjí naše město, než referendem o Fialově vládě. Ve společnosti je cítit nespokojenost," dodala.

Smutná nálada vládla i ve volebním štábu uskupení Společně pro Pardubice (SPP). Výsledek kolem deseti procent lídra SPP René Živného nepotěšil. "Čekali jsme, že budeme mít kolem 15 procent. Nezávislá lokální uskupení většinou berou kolem 30 procent, což se zase potvrdilo, o podobný počet voličů jsme se podělili s Žijeme Pardubice a Naše Pardubice. Doufali jsme, že z toho budeme mít větší krajíc," poznamenal Živný.

Jednání o nové koalici, která bude v Pardubicích udávat politický směr další čtyři roky, začalo ještě před sečtením všech hlasů. Jan Mazuch nevyloučil, že by ve městě fungovala obdobná koalice jako dosud. "Nebudeme jednat o koaliční spolupráci s SPD, s nimi jsme schopní jednat nad konkrétními problémy v zastupitelstvu, ale ne o koaliční spolupráci. Jinak se nebráníme ničemu," popsal.

Prioritou pro Piráty je podle Böhmové složit takovou koalici, kdy budou mít hlavní slovo jiní lidé než dosud. "Celé volební období jsme ANO silně kritizovali, kritizovali jsme strategické kroky, které podle nás byly špatné. Jsme domluveni s ostatními stranami, že budeme rychle jednat a budeme řešit možnou spolupráci na základě naší volební strategie, která jasně udává, že budeme prosazovat naše priority. Pokud budeme v nějaké koalici, budeme chtít mít dostatečně silné zastoupení," řekla Böhmová.

Do jednání o budoucí koalici by se ráda zapojilo i sdružení SPP. "My ale nejsme ti, kdo může aktivně vyjednávat o koalici. Jsme připraveni se podílet na koalici, ale musíme čekat, jestli nás někdo osloví. Kromě SPD jsme připraveni jednat se všemi stranami, které se na radnici dostanou," konstatoval Živný.

Asi největším překvapením je úspěch uskupení Naše Pardubice, které poprvé překročilo pětiprocentní volební hranici.

Filip Sedlák (Naše Pardubice), 38 let, pedagog, protikorupční aktivista, trenér atletiky, zastupitel MO Pardubice I.Zdroj: Deník/Nikola Remešová

Na radnici tak bude mít hned tři zastupitele v čele s lídrem Filipem Sedlákem. „Děkujeme voličům a osobně děkuji i dalším kandidátům, že do toho šli se mnou. Důvěra je více než program a mě velice zavazuje. A pokud někdo na základě toho, co píšu, věří, že to myslím s Pardubicemi dobře, tak je to pro mě nesmírně zavazující, a to ani nevíte jak,“ sdělil Sedlák.

Takové výsledky nečekala ani řada politiků ostatních stran. "Výsledky uskupení Naše Pardubice jsou pro mě překvapením. Je vidět, že se Filipu Sedlákovi podařilo přinést palčivá témata. Je také jeden z těch, kteří kritizují kroky současného vedení města," konstatovala Böhmová.

Lídr Žijeme Pardubice hned spolupráci s Filipem Sedlákem vyloučil. „Přiznám se, že si neumím představit spolupráci s člověkem, který šíří nepravdy. Pokud máte s někým dlouhodobě spolupracovat, tak prostě podaná ruka musí platit a musí tam být lidská i profesní důvěra,“ dodal Rychtecký. Stejně tak hnutí nechce spolupracovat s SPD.

Pardubická SPD bude mít po volbách na radnici také tři zástupce, rovněž pro stranu Tomia Okamury to bude poprvé, co usedne na pardubické radnici.

Tablo nových pardubických zastupitelůZdroj: Deník