ANO souhlasí, opozice je proti

Primátor Pardubic Martin Charvát a jeho hnutí ANO, které v současnosti na radnici velí, je nápadem nové haly na dostihovém závodišti nadšený. „Mně se strašně líbí. Základní podmínka byla, že vlastní dráhy a závodiště se to nesmí dotknout, což je na vizuálu patrné. Tato další vize posune hokej dál," řekl primátor s tím, že jeho partaj by projekt podpořila.

Opoziční politici jsou ale kritičtí. Podnikatel na realizaci projektu spěchal, proto zastupitelům nabídl odložení některých závazků plynoucích z akcionářské dohody za to, že do konce června podepíšou smlouvu o spolupráci na výstavbě nové multifunkční haly. V tom ale některé strany spatřovaly rizika. Informace navíc způsobila dojem, že město chce pozemky urychleně prodat.

V anketě Deníku se tento týden za stavbu moderní multifunkční arény na Závodišti postavily bezmála dvě třetiny hlasujících. Dalších pět procent je také pro, ale na jiném místě:

Výsledky čtenářské volební ankety k 8. září.Zdroj: Deník

„Město Pardubice reaguje na otevřené dopisy několika autorů, mediální kampaň vedenou na reklamních plochách a internetu, ve kterých jsou publikovány zavádějící nebo dokonce nepravdivé informace. Město chce dodržet všechny standardní postupy a lhůty. Zodpovědné posouzení všech vlivů výstavby multifunkční arény, posouzení přínosů i rizik pro město i pro Dostihový spolek je časově náročný proces,“ reagoval mluvčí města Radim Jelínek s tím, že prodej pozemků se v současné době neřeší.

V anketě můžete nadále hlasovat:

ANKETA: Jste pro stavbu nové hokejové arény na závodišti v Pardubicích?

Nejhlasitější kritika Dědkových plánů zaznívá od Pirátů. Nelíbí se jim například, jaké finanční závazky by to pro město znamenalo. Na to ale Dědek našel odpověď.

„Vykoupením pozemků od města získá město prostředky pro stavbu příjezdové komunikace, která bude sloužit aréně i Dostihovému spolku. Pardubice nebude stát aréna žádné peníze. Naopak městu přinese příjmy na dani z nemovitosti, ubytovací poplatky, přinese podnikatelům ve městě příjmy z turistiky a dlouhodobě se stane dalším symbolem Pardubic,“ vyzdvihl Dědek.

Přesto od politiků jasné 'ano' neslyšel. „Nemusíme vymýšlet megalomanské stavby, jedinečné mohou být i drobné projekty,“ prohlásila Alice Paurová (STAN). Někteří zastupitelé se navíc obávají, jak by byla využita stávající Enteria arena.

„Dědkova hala by byla pro tu městskou fatální konkurencí. Využití naší arény přece vždy bylo jedním z hlavních argumentů, proč hokejový klub opakovaně draze zachraňovat. Je smutné, že do Enteria areny jsme nalili desítky milionů korun navíc, aniž by nový vlastník přiznal, že má s pardubickým hokejem vlastní plány,“ sdělil zastupitel za Piráty Dominik Bečka.

Co se současným zimákem?

Pokud se investici podaří dokončit, bude muset město hledat nové uplatnění pro arenu v centru města, kde hokejisté hrají nyní, a kterou spravuje městská firma.

„Pokud by se tam hokej nehrál, tak by do ní město muselo investovat ke změně využití také stovky milionů korun. Navíc vymístění hokeje by znamenalo i odliv fanoušků z centra a tím ztráty pro místní podnikatele,“ okomentoval možnou budoucnost Enteria areny radní Vít Ulrych (SPOLU).

Podle předsedy představenstva Dostihového spolku a náměstka primátora Petra Kvaše (ODS) není současný územní plán s investicí v kolizi, nový už ho ovšem může zhatit. „Vnímám obavy koňáků. Když investor splní všechny podmínky, město mu jen tak jednoduše nemůže říct, že to nechce,“ zmínil.

Investor chtěl dát čtyřmiliardovou halu Pardubicím jako dárek k významnému výročí, které HC Dynamo příští rok oslaví.

„Dynamo má sto let, a proto by mu chtěl dát Petr Dědek novou halu. Není jen pro Dynamo, je víceúčelová. Pokud se to podaří, měli by být všichni Pardubáci na ni hrdí. Pardubice by se zařadily na hokejovou mapu Evropy někam do popředí. Bude to zábava pro celé rodiny. Děti, společnost, budoucí podnikatelé alespoň uvidí, že něco je vize a něco skutečnost. Je potřeba, aby vzhlíželi k takovým projektům,“ řekl před časem v rozhovoru pro Deník Dědek.

Projekt vychladl

Multifunkční arenu chtěl vizionář Dědek v Pardubicích dokončit v září 2025. Už teď ale nabírá zpoždění. O prodeji pozemků bude rozhodovat až po volbách nové složení pardubické radnice.

„Projekt jsme prozatím pozastavili. Počkáme na podzimní volby a na nové zastupitelstvo, jestli bude dál pokračovat v projektu. Uvidíme, jestli i my budeme mít chuť v tom pokračovat. Definitivně se rozhodneme na podzim,“ sdělil deníku E15 Petr Dědek.