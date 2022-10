Naopak se zadrhla jednání se Spolu. „Jednání se Spolu se nikam neposunula. Trvali na svých požadavcích. Čekají nás další dvě schůzky v úterý a ve středu, uvidíme, s jakou nabídkou přijdou,“ uvedl Nadrchal.

Koalice ODS, TOP09 a KDU-ČSL získala ve volbách devět mandátů, a tak měla celkem velké ambice ohledně počtu členů rady. Nyní to ale podle informací Deníku vypadá, že by se musela spokojit pouze s jedním náměstkem primátora, tedy stejně jako menší koaliční partneři.

„Stále jednáme o velké koalici, zatím jsme ale ke shodě nedošli. Ochota jednat tu ovšem je. Pro nás je důležité, abychom našli programové shody, a zároveň abychom měli v koalici adekvátní zastoupení. Nechceme být v pozici juniorního partnera,“ sdělil lídr Spolu a současný náměstek primátora za ODS Jan Mazuch.

Výsledky voleb v Pardubicích

Křehká většina

Spolu, které dosud bylo součástí vedení radnice, je nyní v ošemetném postavení. Trojice uskupení, která se domluvila na společném postupu, ho teoreticky k ničemu nepotřebuje – v zastupitelstvu budou disponovat většinou 20 hlasů. Je to ovšem většina dosti křehká, pouze o jediný hlas. Proto se ostatně hledá další koaliční partner.

„Všichni deklarujeme, že chceme vytvořit širokou koalici, aby na vládě participovalo víc stran,“ poznamenal Nadrchal.

Pardubice ovládlo ANO, překvapením se staly Naše Pardubice. Tablo zastupitelů

Kdyby se náhodou koalice Spolu „sekla“ a odmítla se uskromnit ve svých požadavcích, mohlo by ANO jednat také s Piráty. Nadrchal tuto spolupráci nevylučuje. „Pokud by taková situace nastala, bylo by slušné se s Piráty o případné koalici bavit,“ doplnil lídr ANO.

Výsledky voleb v Pardubicích



Volby v krajském městě vyhrálo hnutí ANO, které získalo 28,84 procenta hlasů a 12 mandátů. Druhé Spolu mělo 20,23 procenta a v zastupitelstvu je bude zastupovat devět politiků. Třetí na pásce bylo uskupení Žijeme Pardubice se ziskem 11,11 procenta hlasů a čtyřmi mandáty. Stejný počet mandátů a 10,51 procenta hlasů mělo lokální uskupení Společně pro Pardubice. Dvouciferného výsledku dosáhli ještě Piráti – 10,43 procenta a taktéž čtyři mandáty. Do zastupitelstva se dostala i SPD, která získala 7,81 procenta a tři mandáty. Tři zastupitelé budou reprezentovat také uskupení Naše Pardubice, které obdrželo 7,25 procenta hlasů.

„Naše tři strany se dohodly na společném postupu, jednání pokračují. Ale nemusí být jen se Spolu,“ naznačil lídr Společně pro Pardubice René Živný.

Tablo nových pardubických zastupitelů

Lídryně pardubických Pirátů Ivana Böhmová uvedla, že od ANO, Žijeme Pardubice a Spolu už dostali nabídku se ke koalici připojit. Možné působení Pirátů v radniční koalici ale podle ní není na stole. „Usilovali jsme o vytvoření bloku, kde by ANO mělo výrazně menší pozici ve vedení města,“ řekla Böhmová s tím, že uskupení Spolu jejich plány nevyslyšelo. „Současné složení nové koalice je přes nás neprůchozí,“ dodala.

Podle Böhmové Piráti stále čekají na to, jak se k nabídce rýsující se koalice Spolu postaví. „Být na jejich místě, nejdeme do toho a necháme trojbloku těsnou většinu. Dohromady bychom pak mohli být velmi silnou opozicí a prosazovat své společné priority i z opozičních lavic,“ dodala Böhmová.

Termín, kdy bude známá nová vláda krajského města, zatím jistý není. Záleží na následujících dvou dnech jednání, zda se nově utvořenému paktu podaří najít se Spolu shodu. „Někdo říká, že bychom měli najít dohodu do středy, někdo říká, ať jednáme dál. Každopádně nyní nejsem schopen říct termín, kdy bude vše domluvené,“ dodal Nadrchal.

Lídr koalice Spolu nevěří, že by už ve středu vznikla finální dohoda. „Nemyslím si, že jednání půjdou tak rychle,“ konstatoval Mazuch.