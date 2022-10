Primátorem se má stát Jan Nadrchal (ANO) a prvním náměstkem Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice), který bude zodpovědný za ekonomiku, rozpočet, školství, sport, sociální politiku a zdravotnictví. Dalším náměstkem má být René Živný (Společně pro Pardubice), který získal oblast cestovního ruchu, destinační management, územní plánování, urbanismus a architekturu, energetiku města i informační technologie. Jiřina Klčová (ANO) by se měla stát náměstkyní pro kulturu, dotační politiku, životní prostředí a správu kapitálových podílů společností. Dopravu, investiční výstavbu a správu majetku bude mít na starosti Jan Hrabal (ANO).

V Radě města Pardubic se dále objeví Martin Charvát, Jiří Rejda (oba ANO), Štěpánka Fraňková a Otakar Janecký (oba Žijeme Pardubice), Jiří Lejhanec a František Brendl (oba Společně pro Pardubice).

Pardubice ovládlo ANO, překvapením se staly Naše Pardubice. Tablo zastupitelů

Podle lídra hnutí ANO Jana Nadrchala je nová koalice pevná. „Neřekl bych, že naše koalice je křehká. Je postavena na pevných základech. Ty tři týdny vyjednávání a řešení programových priorit nás velmi stmelily. Myslím si, že si rozumíme jak lidsky, tak profesně, a věřím tomu, že budeme držet při sobě,“ sdělil Nadrchal.

V případě, že bude někdo z koalice při hlasování chybět, může ale nastat problém. Při hlasování na radnici totiž neplatí prostá většina přítomných, ale každý návrh musí pro schválení získat 20 hlasů.

„Samozřejmě, že tam může být jistá obava z toho, že se někdy stane, že někdo onemocní nebo z jiného důvodu nebude moci na zastupitelstvo přijít. Je to nepříjemné, ale není to nepřekonatelný problém,“ dodal Nadrchal s tím, že nevěří, že by všechny opoziční strany vždy a priori hlasovaly opačně než koalice.

Tři týdny vyjednávání

Koalice Spolu skončila ve volbách druhá, míří ale do opozice. Ani po třech týdnech vyjednávání se s vítězným hnutím ANO nedohodla. „Po těchto volbách se někdo snaží vytvořit legendu, že široká koalice nevznikla z důvodu přehnaných nároků Spolu. Nepožadovali jsme za svých 9 hlasů víc, než kolik dostaly dva menší subjekty dohromady,“ řekl lídr Spolu Jan Mazuch.

Podle Rychteckého se politici například neshodli na budoucí bytové politice. Neshody podle něj panovaly i v případném personálním obsazení nové radnice.

Překvapením voleb byl úspěch hnutí Naše Pardubice, které získalo tři mandáty. S lídrem Filipem Sedlákem vítězné hnutí ANO také jednalo. „Chtěli jsme jim představit průběh našich jednání, aby viděli náš pohled na věc. Zároveň jsme si prošli jejich priority, které jsme si vyhodnotili jako nekonfliktní,“ přiblížil povolební jednání Nadrchal. Návrh vítězné koalice na spolupráci ale nakonec Sedlák odmítl.

Rozpočet a úsporná opatření

Ustavující schůze nových zastupitelů se uskuteční v pondělí 17. října. „Jsem pevně přesvědčen o tom, že v pondělí proběhne zastupitelstvo v pořádku a budeme se moct v úterý pustit do práce, protože jí je v této nelehké době opravdu hodně,“ sdělil René Živný.

Podrobnější koaliční plán ale noví zástupci města teprve zveřejní. „Největší prioritou je rozpočet na příští rok a samozřejmě nákup energií. Musíme také řešit veškerá možná úsporná opatření, tak abychom co nejméně omezili chod města,“ uzavřel Nadrchal.

Výsledky voleb v Pardubicích



Volby v krajském městě vyhrálo hnutí ANO, které získalo 28,84 procenta hlasů a 12 mandátů. Druhé Spolu mělo 20,23 procenta a v zastupitelstvu je bude zastupovat devět politiků. Třetí na pásce bylo uskupení Žijeme Pardubice se ziskem 11,11 procenta hlasů a čtyřmi mandáty. Stejný počet mandátů a 10,51 procenta hlasů mělo lokální uskupení Společně pro Pardubice. Dvouciferného výsledku dosáhli ještě Piráti – 10,43 procenta a taktéž čtyři mandáty. Do zastupitelstva se dostala i SPD, která získala 7,81 procenta a tři mandáty. Tři zastupitelé budou reprezentovat také uskupení Naše Pardubice, které obdrželo 7,25 procenta hlasů.