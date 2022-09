"Pátráme po muži na fotografiích. Znáte ho? Žádáme veřejnost o pomoc se ztotožněním muže na fotografiích, který by nám mohl pomoci s objasněním poškození celkem 9 plakátů, které byly umístěné na stojanech v centru Pardubic. K poškození plakátů mělo dojít z 16. na 17. srpna 2022. Pokud máte informace, které by nám pomohly muže ztotožnit, volejte na linku 158," vyzvala pardubická policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Podívejte se ve fotogalerii na lidovou tvořivost vandalů, jak se realizovali na předvolebních plakátech.

Neznámý muž poničil volební propagaci sdružení Žijeme PardubiceZdroj: Policie ČR

„Gaunery nemám rád, necouvnu a zastrašovat se nenechám. My budeme hrát dál fair play. Všem kandidátkám napříč spektrem přeji slušnou kampaň,“ reagoval už dříve kandidát na primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

K férovému boji se hlásí i další kandidáti. „Už se ke mně zprávy o zničení plakátů dostaly. Co k tomu říct? Je to špatně, to do politického soupeření nepatří,“ okomentoval situaci v srpnu primátor Pardubic Martin Charvát (ANO). Politici to podle svých slov berou sportovně, přesto ale podali trestní oznámení.

Více jsme o tom psali zde:

FOTO: Přímo u křižovatky. Volební poutač ANO překážel řidičům i školákům

Problémem je však nejen vandalství, nýbrž také nevhodně umístěné reklamy. Jeden předvolební banner nechalo hnutí ANO postavit na pardubické Višňovce. Firma ho ale umístila přímo do křižovatky před základní školu, kde bránil výhledu řidičům i přecházejícím dětem. Po výtkách občanů musel zmizet.

Terčem kritiky se však také stal obsah předvolebních reklam. Plakáty jsou poutavé i nelogické. Jedno mají ale společné - slibují voličům lepší zítřky. Politické strany lákají voliče na parkování nebo jízdné zadarmo, tahákem je také boj proti drahotě, nové školy či městské byty pro obyvatele Pardubic. Podívejte se na politickou a posléze lidovou tvořivost vandalů ve fotogalerii.

Lepší zítřky v Pardubicích, parkování a MHD zdarma. Kampaň je opět plná slibů