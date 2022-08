Co u vás rozhodne volby? Ptali jsme se v anketě

Nejstarší kandidáti jsou zastoupeni v komunistické straně, kde je průměrný věk kandidátů 67,8 let. Naopak na Pardubicku kandidují i mladí studenti, kterým je do dvaceti let.

Čerstvě plnoleté kandidáty mají například Starostové a Nezávislý (STAN) nebo strana Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Pardubice nezapřou, že jsou městem sportu. Téma sportovních hal a projektů se objevuje nejen v programech politických stran a hnutí, ale sportovci se nacházejí i na kandidátkách.

Připraveni bojovat o přízeň voličů jsou například bývalý olympionik v bikrosu René Živý (Společně pro Pardubice), své zástupce má i lední hokej, který zastupují třeba bývalý hokejista Otakar Janecký (Žijeme Pardubice), nebo trenér Petr Hemský (Společně pro Pardubice) či Dušan Salfický (ANO). Zástupce něžného pohlaví pak reprezentuje například místopředsedkyně Českého svazu kin-ballu Alice Paurová (STAN).

Na post zastupitele chtějí i známá jména jako současný primátor Martin Charvát (ANO) nebo poslanec Martin Kolovratník, který obsadil desáté místo na kandidátce ANO. Voliči najdou i další známé politiky jako je zastupitel Dominik Bečka (Piráti), lékař Vít Ulrych (SPOLU) nebo František Brendl (Společně pro Pardubice), Štěpánka Fraňková (Žijeme Pardubice) či Ludmila Ministrová (Žijeme Pardubice).