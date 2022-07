Lídr hnutí Andreje Babiše v Pardubicích Martin Charvát po osmi letech na radnici cítí šanci probojovat se do horní komory Parlamentu České republiky. Se sloganem „Aby bylo zase líp“ chce využít zkušenosti z pozice primátora a prezentovat výsledky své práce i ve vyšších patrech politiky.

„Senát mě při jednáních v roli místopředsedy Svazu měst a obcí silně zaujal. Vždy jsme rádi chodili diskutovat téma a senátoři k nám byli velmi otevření. Rád bych v těchto volbách uspěl,“ prohlásil Charvát, který si uvědomuje, že má před sebou nelehký úkol.

Na sídlišti v Polabinách policisté našli brzo ráno tělo ženy

„Čeká mě tvrdá kampaň, abych objel celý velmi různorodý obvod. Moc se na to těším, cítím velkou podporu od lidí, absolvoval jsem řadu jednání o podpoře a mým cílem je tyto volby vyhrát,“ poznamenal primátor s tím, že v případě úspěchu hnutí ANO v komunálních volbách by rád zastával i funkci radního města.

Spolu podpoří jen jednoho kandidáta

Silnou soupeřkou mu ale bude Miluše Horská, která má na Pardubicku dlouhodobě velkou podporu voličů i KDU-ČSL, Zelených a Nestraníků. Letos ji navíc, po dlouhých jednáních, podpoří i nově vzniklá pardubická koalice Spolu, která se rozhodla vybrat pouze jednoho kandidáta. Z boje tedy vypadl náměstek primátora Petr Kvaš (ODS).

Senátorka Horská zastává pozici už 12 let, navíc působí jako ředitelka základní a praktické školy Svítání v Pardubicích, která poskytuje vzdělání i sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Mezi její priority patří školství, sociální politika i více žen v politice.

„Chci, aby se naše děti těšily do školy, aby je škola bavila a aby je naučila se vzdělávat po celý život,“ sdělila jednu ze svých priorit Horská.

Dalším kandidátem je Vladimír Ninger (ČSSD), který zkouší štěstí znovu po šesti letech.

Primáře a ředitele pro zdravotní služby Nemocnice Pardubického kraje podpoří kromě jeho mateřské ČSSD také koalice 3PK pod vedením hejtmana Martina Netolického, Strana soukromníků České republiky, hnutí Pardubáci společně a Patrioti Pardubic.

Miluše Horská zůstává místopředsedkyní Senátu

Ninger se chce zaměřit především na oblast zdravotnictví, bezpečnosti a hospodářství. Téma zdravotnictví je mu blízké, protože jeho pracovní dráha je kromě nemocnice v Pardubicích spjata také s nemocnicí v Chrudimi, kde působil od roku 2003 na pozici primáře chirurgického oddělení a od roku 2013 ve funkci ředitele.

„Myslím, že jsem za svoji profesní a životní dráhu již zažil mnohé a mám tak řadu neocenitelných zkušeností, a to nejen z oblasti zdravotnictví, ale i řízení velkého kolektivu, které bych rád uplatnil také na celostátní úrovni,“ řekl Ninger, jenž se však v poslední volbě v roce 2016 nedostal ani do druhého kola.

Volební klání tehdy vyhrála právě Miluše Horská, která v druhém kole jednoznačně porazila kandidáta hnutí ANO Jaroslava Menšíka.

Volby do Senátu se v Česku moc velké oblibě netěší. V roce 2016 přišlo v Pardubicích k urnám 35 procent voličů. Ve druhém kole to bylo necelých 13 procent. Letos na podzim budou voliči hlasovat v obvodech Pardubice a Ústí nad Orlicí.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.



Hlasovací lístky pro první kolo voleb do Senátu budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 20. září, ve dnech voleb je může volič na požádání obdržet i ve volební místnosti. V případě konání druhého kola voleb ve dnech 30. září a 1. října volič obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.