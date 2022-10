Byla jsem ve své senátní kanceláři.

Byl to těžký souboj?

Řekla bych, že to bylo náročné období celkově. Tím, co nám přinesla doba, tím byly náročné také volby. Hnutí ANO vsadilo na téma energie, lidé jsou hodně vyděšení, takže v této atmosféře se nesla celá kampaň.

Byly letošní volby do Senátu v něčem jiné?

Senátní volby jindy probíhají docela klidně a pozitivně. Tentokrát reakce lidí takové zdaleka nebyly.

Horská porazila Charváta s výsledkem 57,2 procent. V druhém kole senátních voleb získala 13 438 hlasů.

Setkala jste se vy sama s nějakou nepříjemnou negativní reakci veřejnosti?

Já kupodivu ne. Jsem v Senátu už 12 let a snažím se lidem opravdu dlouhodobě pomáhat a lidé to tu o mně ví. Jsem pozitivní člověk a zaznamenala jsem spíše velkou vlnu podpory od mých příznivců. Šlo spíše o to, jak se zachová druhá strana a s jakým námětem půjde do volebního boje.

Pokud by lidé nakonec zvolil Martina Charváta, měla jste připravený plán B?

Vždy musíte mít plán B a ten je u mě pořád stejný. Vstoupila jsem do senátní kariéry jako ředitelka školy, kterou jsem nemohla opustit. Takže jsem na zkrácený úvazek zůstala jako ředitelka. Když bych vypadla před šesti lety, zůstala bych ředitelkou, kdybych neobhájila teď, dopadlo by to stejně.

Horská obhájila. Pardubicko má staronovou senátorku, zaměří se na domácí násilí

V Senátu se věnujete sociální tematice, na to, předpokládám, navážete.

Samozřejmě. Tato vláda konečně přinese to, co slibovaly ty předchozí. Už je nakročeno na změnu tří, čtyř zákonů o sociálních službách, o pěstounské péči a velká téma bude domácí a sexualizované násilí. Čeká mě tedy hodně práce.

Co říkáte na váš volební výsledek?

Já jsem vděčná, že lidé vůbec přijdou k druhému kolu senátních voleb. Jedná se o jediné volby, při kterých do domácností nepřijdou hlasovací lístky. Takže já jsem moc spokojená a vděčná všem voličům.