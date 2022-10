Přestože na konečný součet všech hlasů lidé čekali dlouho do noci, kdo postoupí do druhého kola, bylo jasné poměrně brzy. Miluše Horská, která nakonec získala 39,05 % hlasů, což znamená, že ji volilo 16 457 lidí, je senátorskou stálicí. Její letošní největší vyzyvatel Martin Charvát získal od voličů 34,29 % hlasů. Rozdíl hlasů byl zhruba dva tisíce.

Průběžné pořadí první dvojice se sice měnilo, bylo ale jasné, že ostatní kandidáty nechají hluboko v poli poražených. Oba postupující už voličům poděkovali za odevzdané hlasy a zároveň je vyzvali k dalšímu hlasování.

Psali jsme již:

Bez překvapení. Pardubický boj o Senát povedou Miluše Horská a Martin Charvát

Volební účast

Zájem o hlasování do senátních voleb byl tradiční nižší. K volebním urnám přišlo zhruba 41,11 procenta voličů. To je ale víc než při posledních volbách. V roce 2016 to bylo jen 35 procent voličů. Ve druhém kole, které drtivě vyhrála právě Horská, to bylo necelých 13 procent. Tehdy současná senátorka ovládla druhé kolo se ziskem 70,29 procenta hlasů. Druhý skončil Jaroslav Menšík (ANO).

Lídr hnutí Andreje Babiše v Pardubicích Martin Charvát po osmi letech na radnici cítí šanci probojovat se do horní komory Parlamentu České republiky.

„Udržel jsem se docela v těsném závěsu za velkým favoritem těchto senátních voleb. Rozhodne ale druhé kolo. Bude otázka, kdo z nás udrží nejvíc voličů,“ řekl Charvát, který podle svých slov bude dál pokračovat v kontaktní kampani, chce především využít zkušenosti z pozice primátora a prezentovat výsledky své práce i ve vyšších patrech politiky.

Senátorku Horskou vyzve ve druhém kole pardubický primátor CharvátZdroj: volby.cz

Horská má na Pardubicku dlouhodobě velkou podporu voličů KDU-ČSL, Zelených a Nestraníků. „Velmi děkuji za všechny hlasy, které mne už dlouhá léta podporují. Moc si toho vážím, a to tím spíš, že jsem je dostala v této složité době. Chci v ní i nadále stát na straně práva a potřebných lidí. Rozhodne druhé kolo,“ řekla po volbách Horská.

Vyrovnaný souboj Horské a Charváta. Finalisty boje o Senát mají Pardubice jasné

Tu letos, po dlouhých jednáních, podpořila i nově vzniklá pardubická koalice Spolu. Senátorka Horská zastává pozici už 12 let, navíc působí jako ředitelka základní a praktické školy Svítání v Pardubicích, která poskytuje vzdělání i sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

Neúspěšní kandidáti

O hlasy voličů v Pardubicích usilovalo celkem šest kandidátů na senátora. Jaromír Nosek (SPD) získal 11,64 procenta. Vladimír Ninger (ČSSD) 6,55 procenta, Svatopluk Pleva (BOS) skončil na hranici 5 procent. Poslední místo obsadil nezávislý kandidát Milan Bušek s 3,44 procenta.

Senát v ČR

Senát má zákonodárnou iniciativu. K přijetí ústavních zákonů včetně změny Ústavy ČR je potřeba třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. Senátoři například schvalují návrhy prezidenta republiky na členy Ústavního soudu nebo Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Senátorku Horskou vyzve ve druhém kole pardubický primátor CharvátZdroj: volby.cz