Volební účast

Zájem o hlasování do senátních voleb byl u voličů tradiční nižší.

K volebním urnám, které se týkaly senátních voleb přišlo zhruba 41 procent voličů. To je ale víc, než při posledních volbách.

Lídr hnutí Andreje Babiše v Pardubicích Martin Charvát po osmi letech na radnici cítí šanci probojovat se do horní komory Parlamentu České republiky. Charvát chce využít zkušenosti z pozice primátora a prezentovat výsledky své práce i ve vyšších patrech politiky.

V roce 2016 přišlo v Pardubicích k senátním urnám pouze 35 procent voličů. Ve druhém kole to bylo pak necelých 13 procent.

Silnou soupeřkou mu ve druhém kole ale bude Miluše Horská, která má na Pardubicku dlouhodobě velkou podporu voličů i KDU-ČSL, Zelených a Nestraníků. Letos ji navíc, po dlouhých jednáních, podpoří i nově vzniklá pardubická koalice Spolu. Senátorka Horská zastává pozici už 12 let, navíc působí jako ředitelka základní a praktické školy Svítání v Pardubicích, která poskytuje vzdělání i sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

Boj o post senátora za Pardubicko tak rozhodne druhé kolo.

To se bude konat v pátek 30. září od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8.00 do 14.00 hodin. Voliči obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

Neúspěšní kandidáti

Další kandidáti zůstali daleko za prvními dvěma kandidáty.

Jaromír Nosek (SPD) získal necelých 12 procent.

Vladimír Ninger (ČSSD) pouze 6,45 procent. Svatopluk Pleva (BOS) nezískal ani 5 procent. Poslední skončil nezávislý kandidát Milan Bušek s 3,44 procenty.

Do horní parlamentní komory se volí vždy třetina senátorů, a to každé dva roky. Volební období je šestileté.