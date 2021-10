Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta zamíříl do volební místnosti v sobotu dopoledne. Za plentu se postavil v Pohořelicích na Brněnsku. Podle ČTK lídr kandidátky věří, že jeho hnutí překoná ve volbách pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny.

„Když ne, tak se svět nezboří. Pokračovali bychom dál. Příští rok máme komunální volby. Hnutí není postaveno jen pro ty parlamentní, ale kandidátky jsou stavěné hodně na lidech, kteří měli zájem o komunální politiku. Takže příští rok do toho jdeme pod Přísahou,“ řekl Šlachta. Ve sněmovních volbách očekává až 66procentní účast.

Nemocný Zeman v Lánech

Mezi prvními se u volební urny nechal vyfotografovat prezident republiky Miloš Zeman, o jehož zdraví se v uplynulých dnech čile spekulovalo. Právě zdravotní stav hlavy státu byl důvodem, proč Zeman letos zůstal na zámku v Lánech a nevyrazil přímo do volební místnosti, jak tomu bývalo v minulých letech.

Prezidentskou volbu popsal předseda volební komise Ivan Salač. „Do zámku nás odvedla ochranka pana prezidenta. Chvíli jsme vyčkali před přijímacím salónkem. Následně nás pan prezident přijal, aby mohl odvolit do přenosné urny,“ uvedl s tím, během zhruba půlhodinové návštěvy Zeman s komisaři komunikoval. „Seděl v křesle, měl dobrou náladu a poděkoval nám za to, že jsme přišli až za ním,“ doplnil Salač.

Protesty proti Babišovi

Patrně nejsledovanější osobnost voleb – premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš – odevzdal svůj hlas v Ústeckém kraji, konkrétně v Lovosicích. Před volební místností na něj čekalo několik odpůrců, nemilé překvapení mu přichystal i spolek Neschopnost zabíjí. Na autě s velkoplošnou obrazovkou běželo video, v němž lékaři a pozůstalí po obětech koronaviru společně kritizují Babišovu vládu a viní ji ze smrti tisíců lidí.

„Andrej Babiš celou situaci výrazně podcenil. Nenaslouchal odborníkům, závažnost pandemie zlehčoval a spíš řešil krajské volby než bezpečí obyvatel. Chytrá karanténa se mu sesypala pod rukama, komunikační strategie k opatřením v podstatě neexistovala, a tak jim lidé nerozuměli a nevěřili,“ vysvětlil svůj postoj zakladatel spolku Jan Jelínek.

Když premiér vycházel ven, pokřikovali na něj odpůrci "táhni" nebo "zdrhni do Francie, dokud můžeš" s jasným odkazem na nejnovější aféru, ve které Babiš kromě mnoha dalších světových osobností také figuruje. Jde o nemovitosti, které měl právě ve Francii před lety nakoupit prostřednictvím firem sídlících v takzvaných daňových rájích.

Vrátit Česku budoucnost

Předseda Pirátů Ivan Bartoš při odevzdávání hlasu zmínil, že volby jsou šancí vrátit Česku budoucnost. Do volební místnosti na základní škole v ulici České mládeže v Ústí nad Labem přišel předseda Pirátů s dítětem v náručí a v doprovodu manželky krátce před 15. hodině.

„Teď se rozhoduje, kam bude v následujících letech Česká republika směřovat, jestli to bude i v té postcovidové obnově země, kde nakopneme ekonomiku, začneme sledovat světové trendy, nebo jestli to bude republika, kde se nebude inovovat, kde se bude žít na dluh," nechal se slyšet Bartoš.

Do Bruselu ne!

Mezi páteční voliče patřil i lídr hnutí SPD Tomio Okamura, který odvolil na pražském Břevnově. Hlas dal svému hnutí. Ve volbách jde podle Okamury o zásadní věc, a to o směřování Česka v příštích čtyřech letech.

„Jestli budeme směřovat do Bruselu směrem k ukončení české svrchovanosti a samostatnosti, nebo zda zachováme Českou republiku, jak ji známe. Já jsem pro to druhé," řekl novinářům.

ČSSD chce do sněmovny

Lídr ČSSD Jan Hamáček by považoval za úspěch, kdyby se sociální demokraté dostali do Poslanecké sněmovny. Strana totiž v průzkumech dlouhodobě osciluje kolem minimální pětiprocentní hranice.

„Hranice je jednoznačná, pokud se sociální demokracie dostane do sněmovny, je to úspěch, pokud nikoliv, tak by to byl neúspěch. Jak už jsem řekl několikrát, pokud by sociální demokracie neuspěla, tak by musel přijít někdo jiný do vedení strany," avizoval Hamáček před volební místností na sedmé základní škole v Mladé Boleslavi.

Bez respirátoru

Šéfka Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková na sebe upozornila, když přišla k volbám bez jakékoli ochrany nosu a úst. Ignorovala i upozornění policisty. Faktem je, že volič má právo odmítnout při odevzdávání hlasů respirátor, komise v takovém případě ale nesmí vpustit dovnitř nikoho dalšího a po odchodu neposlušného člověka musí místnost vydezinfikovat.

„Cokoliv nad pět procent nám samozřejmě udělá radost, abychom mohli hájit zájmy našich lidí a prosazovat je, ale moje očekávání jsou dvouciferná,” konstatovala posléze podle iDnes.cz na téma výsledků voleb Zuzana Majerová Zahradníková.

Konec populismu

Předseda ODS a lídr jihomoravské kandidátky koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Petr Fiala odvolil v ZŠ Zemědělská v Brně, kam přišel s rodinou. Dle jeho slov je Česká republika na křižovatce a má šanci ukončit osm let populistické vlády, která nevede k žádným výsledkům.

„Pokud se nám to nepovede, tak hrozí, že tu budou vládnout populisté s extremisty a s ničím nepohnou a ještě nás budou posouvat na východ a to je něco, co já nechci," řekl Petr Fiala.

Komunisté podpoří Babiše

Voleb se zúčastnil také Vojtěch Filip, předseda KSČM. Odvolil v českobudějovické základní škole Bezdrevská. Novinářům řekl, že v případě potřeby by jeho strana i po těchto volbách opět podpořila menšinovou vládu hnutí ANO. Co se preferencí KSČM týče, Filip věří v překročení pětiprocentní hranice, která by je dostala do Poslanecké sněmovny. Změnit by chtěl zahraniční politiku ČR.

„Po debaklu v Afghánistánu si ostatní politické strany uvědomí, že nechtějí, aby byl český voják okupantem v cizí zemi, že relikt studené války, jako je pakt NATO je třeba nahradit. To, co se odehrálo v Afghánistánu, je opravdu potupa, kterou jsem našim vojákům vůbec nepřál," zdůraznil šestašedesátiletý Filip.