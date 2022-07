Dan Hitka, zubní laborant, Pardubice, 26 let

V dnešní době je potřeba oslovit i mladé voliče, kteří by dokázali vnést do politiky čerství vzduch. A proto si myslím, že by se kandidáti měli zaměřit i na mladší voliče. Problém u mladých lidí je převážně bydlení, proto bych uvítal více podpory. Například navýšení počtu startovacích bytů a jejich dostupnost, které by pomohly postavit se spoustě lidem na vlastní nohy. Dále bych se zaměřil na zlepšení kvality života ve městě. Příkladem bych bych uvedl přidání svozových míst na tříděný odpad. Nejenom rozdělené koše ale i navýšení počtu velkých popelnic na plast, papír a sklo, které by byly dostupnější a to hlavně v centru a blízkém okolí města.

V neposlední řadě mě zajímají kulturní akce. Politici by se měli zaměřit na pořádání a podporu již stávající akcí.